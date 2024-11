Comment parviennent-ils à éviter le diabète et les maladies cardiaques ?

Landry est professeur adjoint de santé de la population et de prévention des maladies à l’École de santé publique et de santé publique de l’UC Irvine Joe C. Wen. Ses recherches antérieures faisaient partie d’un important étude sur le régime des jumeaux .

Cette recherche contribue à une initiative de mise à jour de l’Académie de Nutrition et Diététique (AND) Bibliothèque d’analyse des preuves soutenant une pratique nutritionnelle fondée sur des données probantes.

Deux études de synthèse publiées en octobre 2024 soulignent que les régimes végétariens et végétaliens peuvent être bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète de type 2 et réduire le risque de maladie cardiaque dans la population adulte en général.

Ils visaient à informer les praticiens sur l’efficacité des régimes végétariens et végétaliens dans les soins cliniques et à combler le fossé entre la recherche et la pratique.

Manger plus de fruits, de légumes et d’aliments à base de plantes est une recommandation nutritionnelle de longue date pour une meilleure santé.

Ces régimes peuvent également permettre une réduction des médicaments contre le diabète et améliorer la sensibilité à l’insuline d’environ 10 % par rapport aux régimes non végétariens, bien que les preuves soient plus faibles pour ces effets.

Les régimes végétariens excluent généralement la viande, la volaille et les fruits de mer, tandis que les régimes végétaliens éliminent davantage les autres produits d’origine animale comme les œufs et les produits laitiers. Dans cette revue, le terme « végétarien » englobait tous les types.

Dans une revue systématique et une méta-analyse, les chercheurs ont examiné sept essais contrôlés randomisés sur les régimes végétariens et végétaliens pour traiter les adultes atteints de diabète de type 2.

Comparés aux régimes non végétariens, les régimes végétariens semblent réduire l’incidence des maladies cardiovasculaires de 15 % et le risque de décès par maladie cardiovasculaire de 8 %.

L’accent était mis sur les adultes présumés en bonne santé âgés de 18 ans et plus dans la population générale, la plupart des recherches incluses étant observationnelles.

Dans la deuxième étude, les chercheurs ont mené une revue générale de 21 revues systématiques pour analyser l’impact des régimes végétariens, végétaliens et non végétariens sur la santé cardiovasculaire et les facteurs de risque.

Actualités médicales aujourd’hui parlé avec Avantika Waring, MDmédecin certifié en endocrinologie, diabète et métabolisme et médecin-chef de 9amHealth, qui n’a pas participé à l’étude, sur la façon dont les régimes végétaliens et végétariens peuvent aider à prévenir et à gérer ces maladies chroniques.

Elle a expliqué que si ces régimes « sont généralement définis par ce qu’ils excluent, [like animal products, meat, and fish]les bienfaits pour la santé peuvent être en grande partie dus à ce qu’ils incluent.»

Comparés aux régimes omnivores, les régimes végétaliens et végétariens sont généralement plus riches en :

Waring a suggéré que le remplacement des graisses animales par des graisses insaturées d’origine végétale peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires en diminuant l’inflammation des vaisseaux sanguins et en prévenant les blocages.

De plus, les graisses insaturées et les fibres peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux sanguins et abaisser la tension artérielle.

Waring a déclaré qu’ils pourraient également contribuer à réduire les triglycérides, à réduire la résistance à l’insuline et à améliorer la glycémie et la santé métabolique.

Thomas M. Holland, MD, MSmédecin-scientifique et professeur adjoint à l’Institut RUSH pour le vieillissement en bonne santé, Université RUSH, Collège des sciences de la santé, qui n’a pas participé à l’étude, est d’accord.

Holland a noté que les régimes végétaliens et végétariens réduisent souvent l’apport global en graisses et augmentent les fibres, ce qui ralentit l’absorption du sucre et réduit les pics d’insuline, améliorant ainsi la sensibilité à l’insuline.

Un autre facteur clé, a-t-il déclaré, est la réduction de l’inflammation – probablement due à une augmentation des antioxydants et des polyphénols provenant des fruits, des légumes et des grains entiers – qui diminue l’athérosclérose et diminue le risque de maladie cardiovasculaire.

MNT a également parlé avec Sheri Gaw, RDN, CDCESdiététiste professionnelle, spécialiste certifiée des soins et de l’éducation du diabète et propriétaire de The Plant Strong Dietitian, qui n’a pas non plus participé à l’étude.

Gaw a souligné que, de manière plus générale, la gestion du poids est un moyen clé par lequel les régimes végétariens offrent des avantages cardiométaboliques.

Elle a déclaré que les recherches suggèrent que les personnes ayant un régime alimentaire principalement à base de plantes peser jusqu’à 30 livres de moinsen moyenne, que la population générale.