Toycathon ou Toy Hackathon 2021 est une compétition nationale de création de jeux basée sur des jouets afin de donner de la visibilité aux fabricants de jouets autochtones.

Concours sans âge, le concours vise à faciliter l’innovation dans les jouets et les jeux, inspirés de la tradition et de la culture indiennes. Le Hackathon est une initiative de la Cellule Innovation du Ministère de l’Éducation avec le soutien du All India Council for Technical Education, du Ministère du développement de la femme et de l’enfant, du Ministère du commerce et de l’industrie, du Ministère des MPME, du Ministère des textiles et du Ministère de l’information et de la radiodiffusion .

Dans son discours de Mann Ki Baat en août, le Premier ministre Narendra Modi avait évoqué le grand potentiel qui peut être exploité pour promouvoir «Atma Nirbhar Indian Toys». Ce hackathon est un pas dans cette direction.

Qui peut participer au Toycathon 2021?

Les personnes de tous âges et de tous horizons peuvent participer au Toycathon 2021. Les étudiants, les enseignants, les experts en jouets et les start-ups sont invités à participer au concours. Les participants peuvent choisir de participer individuellement ou de participer en équipe.

Récompense pour les gagnants du Toycathon 2021

Les gagnants du Toycathon 2021 ont une chance de gagner des prix en argent d’une valeur de Rs. 50 lakhs.

Quelles sont les catégories dans lesquelles une équipe peut concourir?

Il y a trois pistes dans Toycathon 2021:

Piste 1: Ceci est pour les participants de niveau junior comprenant principalement des étudiants. Les participants se concentreront sur la conception de jouets pour les enfants appartenant à la tranche d’âge des 0-3 ans et 4-10 ans. Les enseignants peuvent participer en tant que mentors.

Piste 2: Cela comprend les participants de haut niveau tels que les étudiants et les membres du corps professoral (en tant que mentors) des établissements d’enseignement supérieur. L’accent sera mis sur l’électronique, les jouets basés sur des capteurs et même ceux qui exploitent des technologies telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la robotique.

Piste 3: Dans cette catégorie, les professionnels de la start-up peuvent participer. Les prototypes développés pourraient être mis à l’échelle pour une production de masse qui entrerait sur le marché indien du jouet.

Comment se déroulera le Toycathon 2021?

Toycathon 2021 se déroulera en mode hors ligne et en ligne. Les soumissions et les évaluations des candidatures se feront en ligne.

Les participants sélectionnés seront autorisés à participer à la grande finale du Toycathon 2021 qui se déroulera hors ligne dans 50 centres nodaux désignés par la cellule innovation du ministère de l’Éducation.

Où s’inscrire au Toycathon 2021:

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site: toycathon.mic.gov.in pour participer au Toycathon 2021.

Chronologie de Toycathon 2021:

Les inscriptions au Toycathon 2021 ont débuté le 5 janvier 2021. La dernière date d’inscription est le 20 janvier 2021.