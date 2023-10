iOS 17 est maintenant parmi nous et s’accompagne d’une série de mises à niveau, d’ajustements et d’améliorations, notamment de nouvelles façons de partager vos coordonnées avec d’autres personnes. Que vous rencontriez des amis en ville ou que vous gardiez un œil sur les enfants à l’école, vous disposez désormais de plus d’options pour le faire sur iPhone.

L’iPhone SE offre presque tout ce que vous voulez dans un iPhone

Comme c’est la norme pour les logiciels Apple, vous avez beaucoup de contrôle sur ce que vous partagez, avec qui vous le partagez et pendant combien de temps il reste partagé, vous n’avez donc pas besoin de paniquer soudainement. révélant où vous vous trouvez à de parfaits inconnus. Nous devons également mentionner qu’il existe des fonctionnalités de partage de position dans de nombreuses autres applications (Google Maps, Snapchat et WhatsApp, par exemple), mais nous nous concentrons ici sur iOS 17.

La nouvelle méthode : Messages

Capture d’écran : IOS

Vous pouviez partager votre position dans Messages avant iOS 17, mais cela vous expulserait vers Apple Maps ou l’application Find My. Vous pouvez désormais partager où vous vous trouvez directement dans l’interface Messages, avec des mises à jour en temps réel si vous en avez besoin. Il s’agit d’un processus plus fluide et pratique pour le partage de position temporaire.

Par exemple, vous pourriez participer à une conversation de groupe autour d’un anniversaire ou d’un enterrement de vie de garçon. La nouvelle option de partage de position dans Messages signifie que vous pouvez indiquer à ces personnes où vous êtes, afin que vous puissiez tous vous retrouver au même endroit, sans avoir à leur donner accès à votre position plus longtemps que nécessaire.

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité de partage de position, lancez une conversation, puis appuyez sur + (le bouton plus) et choisissez Emplacement dans la liste (appuyez sur Plus si vous ne pouvez pas le voir tout de suite). Une mini-carte apparaît en bas de l’écran, avec une petite icône dans le coin supérieur gauche : appuyez dessus pour basculer entre le dépôt d’une épingle (un partage de position statique unique) et le partage de votre position en temps réel).

Si vous optez pour l’option épingle, appuyez sur Envoyer le code PIN confirmer. Si vous effectuez un partage en temps réel, appuyez sur Partager, puis choisissez parmi Indéfiniment, Jusqu’à la fin de la journéeou Pour une heure, en fonction de la durée pendant laquelle vous souhaitez que le partage de position dure. Dans les deux cas, vous obtiendrez un aperçu du message auquel vous pourrez ajouter du texte, avant d’appuyer sur le bouton bleu d’envoi.

Notez que votre contact aura également besoin d’iOS 17 installé pour que cela fonctionne – et d’un iPhone, bien sûr. Si vous partagez votre position en temps réel, vous verrez une carte en direct directement dans la conversation sélectionnée, et pour annuler le partage de position à tout moment, appuyez sur la barre en haut du chat et choisissez Arrêter de partager ma position.

L’ancienne méthode : Find My

Capture d’écran : IOS

L’application Find My est toujours présente dans iOS 17 et fonctionne en grande partie comme avant. C’est idéal pour un partage de position plus persistant avec vos amis les plus proches et les membres de votre famille, ces personnes qui ne vous dérangent pas de pouvoir vous voir sur une carte à tout moment de la journée. La même application peut être utilisée pour suivre vos gadgets Apple et AirTags.

Accédez à Paramètres sur votre iPhone : appuyez sur votre nom en haut de l’écran, puis choisissez Localiser et assurez-vous que Partager ma position L’interrupteur à bascule est activé si vous souhaitez que d’autres personnes puissent vous trouver. Si vous souhaitez que le partage de position se fasse dans les deux sens, vos contacts devront également activer ce commutateur à bascule : sur le même écran, vous pouvez voir une liste de toutes les personnes avec lesquelles vous partagez votre position.

Ouvrez l’application Find My et sur le Personnes onglet, vous pouvez appuyer sur Commencer à partager la position si vous ajoutez votre premier contact, ou + (le bouton plus), ou Partager ma position si vous avez déjà un ou plusieurs contacts répertoriés sur cet écran. Choisissez un nom dans votre liste de contacts, appuyez sur Envoyer, puis choisissez l’une des options de partage répertoriées : Partager pendant une heure, Partager jusqu’à la fin de la journéeou Partager indéfiniment.

Les personnes que vous avez choisies recevront une notification indiquant que vous souhaitez partager votre position et elles auront la possibilité de partager à nouveau leur position en retour. Une fois la demande de partage acceptée, ils pourront voir où vous vous trouvez sur la carte dans Find My, pendant la durée que vous avez spécifiée. Vous pouvez arrêter de partager votre position avec quelqu’un en appuyant sur son nom sur le Personnes languette.

Si vous passez au Moi , vous verrez où Find My pense que vous êtes, et vous pouvez activer ou désactiver le changement de localisation, ainsi que partager votre position par satellite (si votre iPhone le prend en charge). Quelques notes supplémentaires : le seul changement dans Find My dans iOS 17 est la possibilité de partager des emplacements AirTag avec d’autres personnes, et si vous avez configuré Partage Familial avec le partage de position pour votre compte Apple, les membres de votre famille apparaîtront automatiquement dans Find My.