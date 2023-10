Comment partager facilement des AirTags avec iOS 17

Lorsque Apple a publié iOS 17 le 18 septembre, il a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations sur votre iPhone, comme Autocollants en direct et cartes hors ligne. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus utiles introduites par Apple iOS 17 est la possibilité de partager des AirTags avec jusqu’à cinq personnes. Cela signifie que vous pouvez partager des AirTags pour les objets communs, comme les bagages, afin que davantage de personnes puissent suivre et vous aider à retrouver des objets s’ils sont perdus.

Apple a publié AirTags en 2021 pour aider les gens à garder une trace de leurs objets de valeur, comme vos clés lorsque votre canapé les mange. Cependant, les AirTags ne pouvaient être attachés qu’à un seul utilisateur à la fois. Jusqu’à présent, vous ne pouviez pas prêter un AirTag à quelqu’un, et si vous voyageiez avec quelqu’un qui avait un AirTag, vous seriez informé que vous voyagez avec un AirTag. AirTag non identifié. Mais cela a changé avec iOS 17.

Voici comment partager des AirTags afin que davantage de personnes puissent facilement trouver vos objets de valeur.

Comment partager des AirTags

1. Ouvrez le Trouver mon application.

2. Robinet Articles en bas de votre écran.

3. Appuyez sur l’AirTag que vous souhaitez partager avec d’autres.

4. Robinet Ajouter une personne sous Partager cet AirTag.

Zach McAuliffe/CNET

Votre iPhone vous affichera une invite indiquant qu’une fois que vous avez partagé un AirTag, les personnes avec lesquelles vous l’avez partagé pourront le localiser et ces mêmes personnes ne recevront pas non plus de notifications de suivi non identifiées. Robinet Continuer et vous pourrez ensuite choisir avec qui partager l’AirTag.

Une fois que vous avez partagé l’AirTag, l’autre personne recevra une notification pour l’ajouter. Tout ce qu’ils ont à faire est d’appuyer sur la notification Ajouter bouton, qui ajoute la balise à leur application Find My.

Si vous suivez ce processus et recevez une notification pour un AirTag partagé que vous ne reconnaissez pas, vous avez la possibilité d’appuyer sur Ne pas ajouter.

Comment arrêter de partager des AirTags

Si vous avez prêté votre AirTag à un membre de votre famille ou à un ami et qu’il vous le rend, vous pouvez arrêter de partager votre AirTag avec lui. Voici comment.

1. Ouvrez le Trouver mon application.

2. Robinet Articles en bas de votre écran.

3. Appuyez sur l’AirTag que vous souhaitez arrêter de partager.

4. Appuyez sur le nom de la personne avec laquelle vous souhaitez arrêter de partager l’AirTag.

5. Robinet Retirer.

Votre iPhone affichera une autre invite indiquant que la personne ne pourra pas localiser votre article et recevra à la place des notifications de suivi non identifiées. Robinet Arrêter de partager et vous êtes prêt.

Pour en savoir plus, voici mon avis sur iOS 17, l’aide-mémoire iOS 17 et comment télécharger iOS 17.