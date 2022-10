Comment partager Amazon Prime avec Amazon Household

Amazon Prime est le nom du service d’abonnement de l’entreprise qui comprend une livraison rapide et gratuite, le service de streaming Prime Video, Amazon Music et bien plus encore. Et vous êtes autorisé à partager votre abonnement avec un autre adulte et jusqu’à quatre enfants sans frais supplémentaires.

Il existe quelques restrictions, car tous les avantages d’Amazon Prime ne peuvent pas être partagés, y compris Prime Music. Cependant, la plupart des choses peuvent, y compris Prime Video, Prime Early Access, Prime Reading, Prime Garde-robe et certains avantages de la famille Amazon, que nous expliquerons ci-dessous.

Le partage d’Amazon Prime peut être particulièrement utile lors d’événements de vente tels que le Prime Day qui se déroule les 11 et 12 octobre 2022. (C’est en fait appelé le Vente d’accès anticipé Prime cette fois-ci.)

Voici comment partager votre abonnement Prime afin que d’autres membres de votre foyer puissent l’utiliser.

Comment Amazon sait-il qui fait partie de ma famille ?

Ce n’est pas le cas. Vous le choisissez vous-même dans le Ménage Amazon section de votre compte Amazon. Parce que vous êtes tenu de partager le même mode de paiement avec un deuxième adulte du même foyer – et tous les enfants – cela décourage différents ménages d’essayer de partager le coût de Prime, comme vous le feriez avec un abonnement Netflix.

Vous ne pouvez le faire que si vous faites confiance à l’autre adulte pour vous rembourser ce qu’il dépense.

Cela fait ne pas s’appliquent à l’achat de produits physiques sur Amazon : chaque personne partageant un abonnement Prime peut utiliser n’importe quel moyen de paiement.

Cependant, pour des choses comme les vidéos louées ou achetées sur Amazon Prime Video et d’autres biens numériques, le mode de paiement unique et partagé sera utilisé.

Une fois que vous avez configuré un foyer (que nous expliquerons plus en détail ci-dessous), votre famille peut accéder à toute une gamme d’avantages, y compris Prime Video, qui vous permet de configurer différents profils d’utilisateurs (tout comme Netflix).

Notez que vous ne peut pas partager les avantages si vous êtes un étudiant Prime, un utilisateur Prime Video uniquement ou un invité invité d’un membre Prime (le membre est la personne qui paie Prime).

Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez obtenez un essai gratuit d’Amazon Prime de 30 jours maintenant.

Comment partager Prime avec Amazon Household

Les instructions ici supposent que vous vous êtes déjà inscrit à Amazon Prime et que vous souhaitez partager cet abonnement avec un autre adulte et jusqu’à quatre de vos enfants.

La première chose à faire est d’ouvrir un navigateur Web, d’aller sur le site Web d’Amazon dans votre pays et de vous connecter.

Cliquez ensuite sur Comptes et liste à droite de la barre de recherche. Puis clique Votre abonnement Prime dans la liste ou cliquez sur Prime – Affichez les avantages et les paramètres de paiement (comme indiqué ci-dessous) pour accéder à une nouvelle page indiquant les avantages auxquels vous avez droit avec votre abonnement Prime. Ceux-ci varient en fonction de votre région.

Faites défiler jusqu’en bas et vous devriez voir une section qui dit Partagez vos avantages Prime. Cliquez sur le bouton marqué “Inviter quelqu’un maintenant”.

Entrez le nom et l’adresse e-mail de la personne avec qui vous souhaitez partager votre compte Prime.

Ensuite, vous devrez autoriser la personne avec qui vous partagez vos avantages à utiliser la carte de paiement liée à votre compte Prime. Cela signifie que les deux adultes du foyer Amazon pourront utiliser les mêmes informations de paiement.

L’invité recevra un e-mail similaire à celui présenté ci-dessous. Ils auront 14 jours pour accepter l’invitation et pourront annuler leur abonnement Prime existant s’ils en ont déjà un.

Vous verrez alors une confirmation d’invitation et plus d’informations sur les avantages partageables, dont nous parlerons plus en détail ci-dessous.

Quels avantages Prime pouvez-vous partager ?

Le deuxième adulte utilisant votre compte Amazon Prime aura accès à de nombreux avantages, mais pas à tous, d’Amazon Prime. Les enfants ne bénéficient pas vraiment de ces avantages, sauf indirectement.

Par exemple, ils peuvent regarder Prime Video et avoir leur propre profil d’utilisateur, mais ils devront toujours se connecter à l’application avec votre compte Amazon.

L’autre adulte de votre ménage bénéficie des avantages suivants :

Livraison

Numérique

Réductions / Exclusivités

Accès aux offres éclair

Essayez avant d’acheter

Articles exclusifs Prime

Réductions sur Amazon Music, Kids+

Avantages Amazon Famille comme 20 % de réduction sur les couches/couches et les abonnements aux aliments pour bébés

Les invités ne pourront pas partager des avantages tels que Kindle First, Twitch Prime ou inviter plus de personnes à Prime.

Noter: Vous ne pouvez pas partager les chaînes Amazon Prime Music ou Amazon Video. Si vous vouliez laisser votre conjoint, par exemple, écouter Prime Music, il devrait se connecter avec votre compte.

Un moyen simple de partager Prime Music consiste à utiliser un haut-parleur intelligent tel qu’Amazon Echo. N’importe qui dans votre maison peut demander à Alexa de jouer de la musique. Le seul inconvénient est que toutes les chansons récemment jouées apparaîtront dans votre application Alexa, et vous pourriez finir par recevoir des recommandations pour des chansons que vous n’aimez pas personnellement. C’est un petit prix à payer, cependant.

Si vous souhaitez avoir des comptes individuels, vous devrez payer séparément pour Amazon Music Unlimited ou un service de streaming concurrent où vous aurez besoin de leur abonnement familial.

Prime Music n’a pas non plus autant de chansons – environ 2 millions contre environ 40 millions dans Music Unlimited. Pour en savoir plus, lisez notre comparaison approfondie de Prime Music et Amazon Music Unlimited.