Dès le début, John Matze avait positionné Parler comme un réseau social de «liberté d’expression» où les gens pouvaient surtout dire ce qu’ils voulaient. C’était un pari qui avait récemment porté ses fruits, car des millions de partisans du président Trump, fatigués de ce qu’ils considéraient comme la censure sur Facebook et Twitter, se sont précipités vers Parler. Sur l’application, les discussions sur la politique s’étaient intensifiées. Mais il en était de même pour les théories du complot qui affirmaient à tort que l’élection avait été volée à M. Trump, les utilisateurs appelant à des manifestations agressives la semaine dernière lorsque le Congrès s’est réuni pour certifier l’élection du président élu Joseph R. Biden Jr. Ces appels à la violence sont rapidement revenus hanter M. Matze, 27 ans, ingénieur logiciel de Las Vegas et directeur général de Parler. Samedi soir, Apple et Google avaient retiré Parler de leurs magasins d’applications et Amazon a déclaré qu’il n’hébergerait plus le site sur ses services informatiques, affirmant qu’il n’avait pas suffisamment surveillé les publications incitant à la violence et au crime. En conséquence, Parler devait disparaître du Web lundi. Cela a déclenché un effort acharné pour garder Parler en ligne. M. Matze a déclaré dimanche qu’il courait pour sauvegarder les données des quelque 15 millions d’utilisateurs de Parler à partir des ordinateurs d’Amazon. Il appelait également entreprise après entreprise pour en trouver une prête à soutenir Parler avec des centaines de serveurs informatiques.

« Je crois qu’Amazon, Google et Apple ont travaillé ensemble pour essayer de s’assurer qu’ils n’ont pas de concurrence », a déclaré M. Matze sur Parler samedi soir. «Ils ne gagneront PAS! Nous sommes le dernier espoir du monde pour la liberté d’expression et la libre information. » Il a déclaré que l’application s’arrêterait probablement «pendant une semaine au maximum, car nous reconstruisons à partir de zéro».

Le sort de Parler a immédiatement attiré la condamnation de ceux de droite, qui comparaient les grandes entreprises technologiques à des seigneurs autoritaires. Le représentant Devin Nunes, un républicain californien, a déclaré dimanche à Fox News que «les républicains n’ont aucun moyen de communiquer» et a demandé à ses partisans de lui envoyer un SMS pour rester en contact. Lou Dobbs, le commentateur de droite, a écrit sur Parler que l’application avait une solide affaire antitrust contre les entreprises technologiques au milieu de ces «temps périlleux». Parler est maintenant devenu un cas test dans un débat national renouvelé sur la liberté d’expression sur Internet et sur la question de savoir si les géants de la technologie tels que Facebook, Google, Apple et Amazon ont trop de pouvoir. Ce débat s’est intensifié depuis que M. Trump s’est vu interdire de publier sur Twitter et Facebook la semaine dernière après qu’une foule violente, exhortée par le président et ses publications sur les réseaux sociaux, a pris d’assaut le Capitole.

Pendant des années, Facebook et Twitter avaient défendu la capacité des gens à s’exprimer librement sur leurs sites, tandis qu’Amazon, Apple, Google et d’autres étaient restés principalement sans contact avec des applications comme Parler. Cela a permis à la désinformation et aux mensonges de circuler sur les réseaux en ligne.