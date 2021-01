Certains de ceux qui ont participé à l’émeute au Capitole étaient des utilisateurs de la plateforme Parler, qui s’est déconnectée pendant le week-end. | Mandel Ngan / AFP via Getty Images

Parler, le réseau social largement non modéré populaire auprès des conservateurs, trouve souvent des fans en ridiculisant Big Tech. Mais après que le site a été supprimé d’Internet ce week-end, il est plus évident que jamais que même les services marginaux doivent s’appuyer sur des fournisseurs de technologies grand public. Maintenant, Parler essaie apparemment de reconstruire – avec ou sans l’aide de Big Tech.

Lundi, il a été rapporté que Parler avait enregistré son domaine auprès d’Epik, un service d’hébergement Web qui abritait auparavant Gab, le forum d’extrême droite utilisé par le tireur de la synagogue de Pittsburgh. À l’heure actuelle, on ne sait pas où en est cet effort: Epik avait précédemment déclaré qu’il n’avait aucune relation avec Parler, bien qu’au moins un dirigeant de l’entreprise semble ouvert à travailler avec la plate-forme.

La fermeture de Parler intervient au lendemain de l’émeute du 6 janvier, au cours de laquelle une foule de personnes qui se sont opposées aux résultats de l’élection présidentielle de 2020 ont fait irruption dans le Capitole américain. Avant l’insurrection, les publications sur Parler encourageaient la violence à Washington alors que la victoire du président élu Joe Biden était finalisée à Capitol Hill, et par la suite, la plateforme a continué à héberger du contenu violent, y compris des menaces contre le vice-président Mike Pence.

Plusieurs grandes entreprises technologiques, dont Google, Amazon et Apple, ont rompu leurs relations avec Parler dans les jours qui ont suivi l’événement. Cela a effectivement mis la plate-forme hors ligne, à peu près au même moment où Facebook a suspendu indéfiniment et Twitter a définitivement interdit le président Trump.

«La société civile et d’autres ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de Parler bien avant la semaine dernière pour les types d’extrémisme, de racisme et d’antisémitisme qui ont fleuri sur ce site», a déclaré Isedua Oribhabor, analyste politique américain au groupe de droits numériques Access Now, qui a décrit la plate-forme comme «un lieu qui a attiré les extrémistes en raison de leur forme laxiste ou inexistante de modération de contenu».

En fermant Parler, plusieurs entreprises technologiques ont déclaré qu’elles tentaient de réduire le risque de violence et de forcer la plate-forme à adopter une modération plus agressive des appels à la violence. L’effondrement de Parler a également montré l’immense pouvoir de l’industrie technologique de contrôler ce qui apparaît sur le Web et dans les magasins d’applications. Maintenant, alors que Parler cherche des moyens de revenir en ligne, il fait face à une bataille difficile pour se reconstruire sans l’aide de Big Tech. Cela ou cela pourrait devenir quelque chose de différent et de plus strictement modéré.

Pour se remettre en ligne, il est possible que Parler change de ton sur la modération du contenu

Au lendemain des violences au Capitole, Les politiciens, groupes militants, et les employés des entreprises qui ont travaillé avec Parler ont commencé à demander que des mesures soient prises contre la plate-forme pour son rôle dans l’encouragement de l’insurrection.

Google a été le premier à démarrer Parler à partir de son Play Store le 8 janvier. Apple a donné à Parler 24 heures pour mettre en œuvre des politiques de modération plus strictes, mais après avoir échoué, Apple a retiré Parler de son App Store le 9 janvier. Amazon a suspendu Parler de son site Web. service d’hébergement le 10 janvier, suite à la pression des employés de l’entreprise ainsi qu’au moins un législateur, le représentant Ro Khanna (D-CA). Amazon a déclaré à Parler dans une lettre obtenue par Recode que le contenu violent sur la plate-forme – et son manque de modération – signifiait que Parler violait les conditions de l’accord de service d’Amazon.

Il y a des indications que Parler pourrait essayer de changer son approche de la modération afin de se remettre en ligne, bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure Amazon serait disposé à travailler à nouveau avec la plate-forme.

Lorsque Apple a contacté Parler en menaçant d’interdire l’application, Parler s’est porté volontaire pour créer un «groupe de travail» sur la modération du contenu pour le moment, bien qu’Apple ait déclaré que cet effort n’était pas suffisant et ne répondait pas à ses exigences. Sous la menace d’être démarré, Parler a déclaré à Amazon qu’il prévoyait de modérer plus agressivement son contenu avec des bénévoles, ce qui, selon Amazon, que Parler «ne fonctionnerait pas compte tenu du nombre rapidement croissant de messages violents». Parler a également retiré du contenu après avoir été contacté par Amazon et Apple, selon le Wall Street Journal.

Un porte-parole de Google a déclaré à Recode que Parler avait été suspendu «jusqu’à ce» qu’il résolve ses problèmes de modération, et Apple a fait une déclaration similaire.

Alors que le leadership de Parler a toujours été défiant quant à son manque de modération – et critique des entreprises comme Facebook et Twitter pour leur modération – le PDG de Parler, John Matze, a publié dimanche une déclaration selon laquelle apparemment en arrière de cette position, qu’il avait exprimée ouvertement quelques jours plus tôt.

«Parler n’est pas une application de surveillance, nous ne pouvons donc pas nous contenter d’écrire quelques algorithmes qui localiseront rapidement 100% du contenu répréhensible, en particulier pendant les périodes de croissance rapide et les attaques malveillantes apparemment coordonnées qui accompagnent cette croissance», a déclaré Matze, ajoutant que la plate-forme s’efforçait de s’améliorer et recevrait des «commentaires».

Pendant ce temps, il y a de plus en plus de preuves que les utilisateurs de Parler ont été intimement impliqués dans la planification et l’exécution de l’émeute du Capitole. Après qu’un chercheur en sécurité ait archivé presque tous les messages de Parler – y compris les coordonnées GPS des emplacements vidéo des utilisateurs – avant qu’Amazon ne le démarre à partir de ses serveurs, une analyse de Gizmodo a révélé que plusieurs utilisateurs de Parler se sont aventurés profondément dans le Capitole américain le 6 janvier. les utilisateurs encouragent et célèbrent le raid sur le Capitole, certains semblant être au centre des événements.

Parler pourrait revenir sans l’aide de Big Tech, mais cela pourrait prendre du temps

Lorsque Reddit a interdit un subreddit pro-Trump appelé the_donald en juin dernier, au milieu d’une expansion de ses politiques en matière de discours de haine, les membres du forum se sont tournés vers la plate-forme de messagerie Discord, avant d’être également bannis de cette plate-forme. Lorsque le site de théorie du complot d’extrême droite 8chan a été abandonné par ses fournisseurs de services à la suite de la fusillade de masse d’El Paso en 2019, il a finalement été réformé en 8kun. Et quand Gab, un réseau social de droite utilisé par le tireur de la synagogue de Pittsburgh, a été expulsé de GoDaddy, Epik a remis le site en ligne.

Parler peut suivre les traces de ces services marginaux pour se remettre en ligne, un effort compliqué qui pourrait prendre du temps. Avec de nombreuses plates-formes réticentes à travailler avec Parler – le Wall Street Journal a rapporté qu’Oracle ne fournira pas de services cloud à Parler et que Microsoft n’a pas de contrat d’hébergement avec Parler – Le PDG de Parler a déclaré que la société envisageait désormais d’autres fournisseurs de cloud, bien que ce ne soit pas clair. quelles entreprises cela pourrait être. Certains experts doutent de la capacité de Parler à rebondir après avoir été démarré à partir d’Amazon Web Services et disent que cela sera incroyablement difficile et pourrait prendre un certain temps. «Parler devra construire sa propre infrastructure», selon Steven J. Vaughan-Nichols de ZDNet.

Dans le même temps, Dan Bongino, un commentateur conservateur de droite qui a investi dans le site, a récemment déclaré sur Fox qu’il était prêt à faire faillite pour aider Parler à revenir.

Et, bien sûr, le site pourrait réussir à convaincre Epik de l’héberger. Le vice-président d’Epik, Robert Davis, a laissé entendre dans un communiqué que son entreprise serait disposée à travailler avec Parler si elle développait des politiques de modération qui pourraient réduire la violence. Davis aussi Raconté Le journaliste technique du New York Times, Jack Nicas, a déclaré que Parler avait déjà enregistré son domaine auprès d’Epik à l’insu d’Epik. Si un accord est conclu, Davis a ajouté, cela pourrait prendre environ 10 jours pour une version préliminaire de Parler pour se remettre en ligne et jusqu’à trois mois pour une version complète du site à nouveau en ligne. Epik n’a pas répondu à la demande de commentaire de Recode.

Parler est peut-être parti, mais ses utilisateurs ne le sont pas

Il faudra probablement un certain temps avant que Parler ne revienne en force. En attendant, les utilisateurs potentiels de Parler vont probablement vers d’autres applications, déclare Oren Segal, vice-président du Center on Extremism de la Ligue anti-diffamation.

«Avant que Parler ne devienne sombre, alors que nous surveillions la plate-forme, nous avons vu des discussions sur l’endroit où les gens allaient migrer – Telegram ou Gab, etc.», a déclaré Segal à Recode. «Ils se préparent toujours à la destination suivante, prévoyant que la plate-forme de leur choix diminuera.»

Ces utilisateurs se tournent vers plusieurs plates-formes et services. Telegram, une plate-forme de messagerie qui prétend avoir un demi-milliard d’utilisateurs et est de plus en plus connue pour héberger des chaînes d’extrême droite, a connu une augmentation des téléchargements. Gab, un réseau social majoritairement de droite, a également signalé une augmentation du trafic. Ensuite, il y a le site moins connu MeWe, une plateforme de type Facebook qui a récemment vu tripler le nombre de téléchargements sur le site, selon les données obtenues par Axios.

«Les gens qui ne veulent pas retourner sur Facebook, qui sont en colère contre Twitter, ils vont chercher ces espaces alternatifs», a noté Diara Townes, un chercheur d’investigation et responsable de l’engagement communautaire face à la désinformation. cabinet de recherche First Draft. «Ils devront naviguer dans de nouvelles expériences utilisateur via ces plates-formes, mais ils vont chercher ces espaces.»

« Et plus ils sont poussés sur le côté, plus ces espaces vont devenir frangeants », a ajouté Townes.

Ainsi, même si Parler ne revient pas, ses utilisateurs ne s’en vont pas. Nous savons déjà que les communautés de suprématie blanche et de théorie du complot qui sont mises hors ligne sont revenues sur le Web dans le passé, et tous les signes indiquent la résurrection éventuelle de Parler.

Open Source est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.