À notre époque tumultueuse, j’ai vu l’hypocrisie et l’hystérie de personnes de tous les horizons politiques. Il n’appartient pas à un seul parti ou à un seul type de personnes.

Ce que ce moment appelle, c’est de l’humilité. Humilité à admettre que nous ne savons pas tout. Humilité à reconnaître que nous n’avons pas toutes les réponses. Mais ensemble, nous pourrions.

J’ai publié ce que je pensais être un message non controversé le 12 février sur Facebook lorsque le Sénat américain a décerné à l’unanimité la médaille d’or du Congrès à l’officier Eugene Goodman. Mon message disait: « Je suis reconnaissant pour la police du Capitole. Leur bravoure a empêché un coup d’État. »

Les commentaires que j’ai reçus de mes vrais amis qui ont voté pour Donald Trump ont été rapides. «Quelle est votre définition d’un coup d’État?» on a demandé. Une autre amie, Julie, a commenté: «Oh. Non, nous ne sommes pas d’accord. Les émeutiers de Portland et de Seattle pendant des mois étaient mieux armés. Prenons une prise. C’est dingue. Câlins! »

Traitez-moi de fou, mais je veux vraiment comprendre pourquoi tant de gens qui ont voté pour Trump, y compris mes amis, assimilent les «émeutes» de l’été 2020 à ce qui s’est passé le 6 janvier. L’une était un tollé contre les abus de la police; l’autre était une tentative d’un petit groupe de partisans de Trump de renverser le gouvernement américain.

Dans mon esprit, il n’y a pas de comparaison. L’un est moral et l’autre trompé. Quand j’ai appelé la comparaison une fausse équivalence, c’était la réponse de mon ami:

Julie: « Si les républicains voulaient sérieusement prendre le relais, ils auraient apporté, je ne sais pas, une arme à feu? Les émeutes et les pillages à travers l’Amérique étaient bien planifiés, bien exécutés et encouragés. » (Je dois avouer qu’elle m’a fait rire, mais ensuite, je ne pensais pas que ce sont les «républicains» qui essayaient de renverser le Congrès. Je pensais que les insurgés du 6 janvier étaient des nationalistes blancs – ce qui n’est pas un sujet de rire.)

Les opinions des amis peuvent être frustrantes

Vous pourriez dire que je trouve mes amis conservateurs vexés. Ou que je trouve mes amis progressistes extrêmement bien pensants. En d’autres termes, je suis gêné par les accusations de tout le monde au sujet de nos compatriotes américains. J’entends le dénigrement dans leur ton, car ils indiquent l’hystérie et l’hypocrisie de «l’autre».

Mon amie conservatrice Julie a gracieusement accepté de partager une partie de notre conversation privée.

Moi: « Hé toi. Tu aimes comparer les manifestations estivales à l’événement de DC. Cet article intitulé » Cherchez l’intention en comparant la foule du Capitole à la vie noire compte, selon l’historien « , décrit ma réflexion à ce sujet. Comment at-il atterri pour vous? J’ai l’impression que nous nous parlons. Et j’aimerais lire quelque chose qui résonne avec vous. Merci. «

Julie: « Nous pouvons commencer par un énorme malentendu. La plupart des républicains ne croient pas que les » protestations « du BLM étaient le problème. C’était les émeutes d’Antifa et des socialistes / communistes. Surtout des blancs, sur le dos du mouvement BLM. Fondamentalement. Dans la plus grande démonstration de privilège blanc que j’aie jamais vue, ils ont sauté sur le dos de l’un des messages les plus acceptés de la dernière décennie et l’ont détruit avec leurs manigances. De plus, les émeutiers n’étaient pas des manifestants du BLM. Tout le monde le sait… «

Elle a poursuivi en décrivant comment les démocrates en profitent pour qualifier les républicains de racistes avant de tomber dans ceci:

Julie: « Les représentants (ublican) ne disent pas qu’il y a une ‘comparaison’. Ils exposent une hypocrisie claire et répandue. «

Elle écrit ensuite que les républicains sont qualifiés de racistes quoi qu’ils fassent. Nous avons quelques échanges où je suis peu sensible, exprimant de l’empathie (je pense), puis elle écrit:

Julie: « Nous en avons marre de l’hystérie qui s’ensuit lorsqu’un couple d’idiots font quelque chose de phénoménal contre nos principes (républicains). Et le résultat est un cri hystérique de masse de la gauche disant qu’ils sont de grandes victimes de ce soulèvement massif de 74 millions de Trump. Je pense que ce qui manque, c’est ce sentiment que les républicains ont à chaque fois que nous prononçons «bonjour». (Ensuite) il y a une hystérie de masse au sujet de notre privilège non réalisé et de notre incroyable ignorance. Cela est vraiment arrivé à ce point. «

J’ai gardé mes commentaires au minimum et Julie continue sa diatribe. Nous avons continué notre échange pendant près d’une heure, puis l’avons repris le lendemain. Pendant ce temps, sur le fil public, elle laisse tomber ceci dans:

Julie: « La position du représentant (ublican) est: ‘Pourquoi devons-nous prendre certaines personnes hystériques au sérieux, et nous l’avons fait, et les démocrates peuvent continuer à inciter à la violence au nom des manifestations. »

Violence contre les conservateurs?

D’autres se sont empilés sur le fil public, partageant des liens sur le tireur lors du match d’entraînement au baseball du Congrès, des signes anarchistes, le harcèlement des législateurs du GOP sortant de la Maison Blanche et, bien sûr, Kathy Griffin.

Engagé à continuer à parler

À ce moment-là, il est tard dans la nuit. J’ai été déclenché. Julie déclamait. Et à la fin, tout ce sur quoi nous avons pu nous entendre était de continuer à envoyer des SMS et à parler.

Le lendemain, Julie a terminé avec ce commentaire privé:

Julie: « Je pense que nous sommes tous les deux des penseurs. Mais je pense que (ce que) vous ressentez de moi et des autres républicains (est) la rage qui était là depuis 30 ans. Pas 4 ans. 30 ans. 30 ans de silence. 30 ans à être la «majorité silencieuse». 30 ans à ne pas pouvoir parler parce que nous sommes automatiquement rejetés comme racistes ou autre. Pardonnez-nous si nous parlons. Une fois. «

Pour répéter, j’ai vu l’hypocrisie et l’hystérie de personnes de tous les horizons politiques. Veuillez vous offrir votre humilité. Et honorez leur dignité humaine.

Oui, Julie et moi parlons encore, et je suis toujours vexée. Mais je n’abandonne pas.

Nos aspirations nationales de «liberté et justice pour tous» sont précieuses. Nous avons convenu que la violence n’était pas notre voie. L’engagement non violent à travers les conversations, l’organisation communautaire et la convivialité de voisin à voisin est la façon dont nous avançons ensemble.

Debilyn Molineaux a cofondé et est PDG de Bridge Alliance. Elle a également cofondé le National Conversation Project et Living Room Conversations.