Comment parler de l’IA (même si vous n’y connaissez pas grand-chose)

Apprentissage plus approfondi

Attraper le mauvais contenu à l’ère de l’IA

Au cours des 10 dernières années, la Big Tech est devenue très douée dans certains domaines : langage, prédiction, personnalisation, archivage, analyse de texte et analyse de données. Mais il est toujours étonnamment mauvais pour attraper, étiqueter et supprimer le contenu préjudiciable. Il suffit de se rappeler la propagation des théories du complot sur les élections et les vaccins aux États-Unis au cours des deux dernières années pour comprendre les dommages réels que cela cause. La facilité d’utilisation de l’IA générative pourrait accélérer la création de contenu en ligne plus nuisible. Les gens utilisent déjà des modèles de langage d’IA pour créer de faux sites Web d’actualités.

Mais l’IA pourrait-elle aider à modérer le contenu ? Les nouveaux grands modèles de langage sont bien meilleurs pour interpréter le texte que les systèmes d’IA précédents. En théorie, ils pourraient être utilisés pour stimuler la modération automatisée du contenu. En savoir plus sur Tate Ryan-Mosley dans sa newsletter hebdomadaire, The Technocrat.

Bits et octets

Les scientifiques ont utilisé l’IA pour trouver un médicament qui pourrait combattre les infections résistantes aux médicaments

Des chercheurs du MIT et de l’Université McMaster ont développé un algorithme d’IA qui leur a permis de trouver un nouvel antibiotique pour tuer un type de bactérie responsable de nombreuses infections résistantes aux médicaments courantes dans les hôpitaux. Il s’agit d’un développement passionnant qui montre comment l’IA peut accélérer et soutenir la découverte scientifique. (Nouvelles du MIT)

Sam Altman prévient qu’OpenAI pourrait quitter l’Europe à cause des règles de l’IA

Lors d’un événement à Londres la semaine dernière, le PDG a déclaré qu’OpenAI pourrait « cesser ses activités » dans l’UE si elle ne peut pas se conformer à la prochaine loi sur l’IA. Altman a déclaré que son entreprise avait trouvé beaucoup à critiquer dans la formulation de la loi sur l’IA et qu’il y avait « des limites techniques à ce qui est possible ». Il s’agit probablement d’une menace vide. J’ai déjà entendu Big Tech dire cela à plusieurs reprises à propos d’une règle ou d’une autre. La plupart du temps, le risque de perdre des revenus dans le deuxième plus grand bloc commercial du monde est trop grand, et ils trouvent quelque chose. La mise en garde évidente ici est que de nombreuses entreprises ont choisi de ne pas opérer ou d’avoir une présence restreinte en Chine. Mais c’est aussi une situation très différente. (Temps)

Les prédateurs exploitent déjà des outils d’IA pour générer du matériel d’abus sexuel d’enfants

Le Centre national pour les enfants disparus et exploités a averti que les prédateurs utilisent des systèmes d’IA génératifs pour créer et partager de faux matériels d’abus sexuels sur des enfants. Avec de puissants modèles génératifs déployés avec des protections inadéquates et faciles à pirater, ce n’était qu’une question de temps avant que nous voyions des cas comme celui-ci. (Bloomberg)

Les licenciements technologiques ont ravagé les équipes d’éthique de l’IA

Ceci est un bel aperçu des coupes drastiques que Meta, Amazon, Alphabet et Twitter ont toutes apportées à leurs équipes axées sur la confiance et la sécurité sur Internet ainsi que sur l’éthique de l’IA. Meta, par exemple, a mis fin à un projet de vérification des faits qui avait mis six mois à se construire. Alors que les entreprises se précipitent pour déployer de puissants modèles d’IA dans leurs produits, les dirigeants aiment se vanter que leur développement technologique est sûr et éthique. Mais il est clair que Big Tech considère les équipes dédiées à ces problèmes comme coûteuses et consommables. (CNBC)