Comment parler de l’IA comme un initié

Voir aussi : Perroquets, trombones et sécurité contre éthique : pourquoi le débat sur l’intelligence artificielle sonne comme une langue étrangère

Voici une liste de certains termes utilisés par les initiés de l’IA :

AGI — AGI signifie « intelligence générale artificielle ». En tant que concept, il est utilisé pour désigner une IA nettement plus avancée qu’il n’est actuellement possible, qui peut faire la plupart des choses aussi bien ou mieux que la plupart des humains, y compris s’améliorer.

Exemple : « Pour moi, AGI est l’équivalent d’un humain médian que vous pourriez embaucher en tant que collègue, et ils pourraient dire de faire tout ce que vous seriez heureux qu’un collègue distant fasse derrière un ordinateur », a déclaré Sam Altman lors d’une événement récent Greylock VC.

Éthique de l’IA décrit le désir d’empêcher l’IA de causer des dommages immédiats et se concentre souvent sur des questions telles que la manière dont les systèmes d’IA collectent et traitent les données et la possibilité de biais dans des domaines tels que le logement ou l’emploi.

Sécurité de l’IA décrit la crainte à plus long terme que l’IA progresse si soudainement qu’une IA super intelligente pourrait nuire ou même éliminer l’humanité.

Alignement est la pratique consistant à peaufiner un modèle d’IA afin qu’il produise les résultats souhaités par ses créateurs. À court terme, l’alignement fait référence à la pratique de la construction de logiciels et de la modération de contenu. Mais cela peut aussi faire référence à la tâche beaucoup plus vaste et encore théorique de s’assurer que tout AGI serait amical envers l’humanité.

Exemple : « Ce à quoi ces systèmes s’alignent – à qui appartiennent les valeurs, quelles sont ces limites – qui est en quelque sorte défini par la société dans son ensemble, par les gouvernements. Et donc, créer cet ensemble de données, notre ensemble de données d’alignement, cela pourrait être, une constitution d’IA c’est que cela doit venir très largement de la société », a déclaré Sam Altman la semaine dernière lors de l’audience du Sénat.

Comportement émergent — Le comportement émergent est la manière technique de dire que certains modèles d’IA présentent des capacités qui n’étaient pas initialement prévues. Il peut également décrire les résultats surprenants des outils d’IA déployés à grande échelle auprès du public.

Exemple : « Même dans un premier temps, cependant, GPT-4 remet en question un nombre considérable d’hypothèses largement répandues sur l’intelligence artificielle, et présente des comportements et des capacités émergents dont les sources et les mécanismes sont, pour le moment, difficiles à discerner avec précision », ont déclaré des chercheurs de Microsoft. écrit dans Sparks of Artificial General Intelligence.

Décollage rapide ou décollage dur — Une phrase qui suggère que si quelqu’un réussit à construire une AGI, il sera déjà trop tard pour sauver l’humanité.

Exemple : « L’AGI pourrait se produire bientôt ou loin dans le futur ; la vitesse de décollage de l’AGI initial vers des systèmes successeurs plus puissants pourrait être lente ou rapide », a déclaré le PDG d’OpenAI, Sam Altman. dans un article de blog.

Mousse — Une autre façon de dire « décollage dur ». C’est une onomatopée, et a également été décrit comme un acronyme pour « Fast Onset of Overwhelming Mastery » dans plusieurs articles de blog et essais.

Exemple : « C’est comme si vous croyiez au scénario ridicule de « foom » de décollage dur, ce qui donne l’impression que vous n’avez aucune compréhension de la façon dont tout fonctionne. » tweeté Yann LeCun, chef de Meta AI.

GPU — Les puces utilisées pour former des modèles et exécuter des inférences, qui sont les descendantes des puces utilisées pour jouer à des jeux informatiques avancés. Le modèle le plus utilisé actuellement est le A100 de Nvidia.

Exemple : Du fondateur de Stability AI, Emad Mostque :

Garde-corps sont des logiciels et des politiques que les grandes entreprises technologiques élaborent actuellement autour de modèles d’IA pour s’assurer qu’elles ne divulguent pas de données ou ne produisent pas de contenu dérangeant, ce qui est souvent appelé « dérailler ». Il peut également faire référence à des applications spécifiques qui empêchent l’IA de sortir du sujet, comme le produit « NeMo Guardrails » de Nvidia.

Exemple : « Le moment pour le gouvernement de jouer un rôle ne nous a pas dépassé cette période d’attention publique concentrée sur l’IA, c’est précisément le moment de définir et de construire les bons garde-fous pour protéger les personnes et leurs intérêts », Christina Montgomery, présidente d’IBM. Le comité d’éthique de l’IA et vice-président de l’entreprise, a déclaré au Congrès cette semaine.

Inférence – Action d’utiliser un modèle d’IA pour faire des prédictions ou générer du texte, des images ou d’autres contenus. L’inférence peut nécessiter beaucoup de puissance de calcul.

Exemple : « Le problème avec l’inférence est que si la charge de travail augmente très rapidement, ce qui est arrivé à ChatGPT. Il est passé à un million d’utilisateurs en cinq jours. Il n’y a aucun moyen que votre capacité GPU puisse suivre cela », Sid Sheth, fondateur de D-Matrix, a précédemment déclaré à CNBC.

Grand modèle de langage — Une sorte de modèle d’IA qui sous-tend ChatGPT et les nouvelles fonctionnalités d’IA génératives de Google. Sa caractéristique déterminante est qu’il utilise des téraoctets de données pour trouver les relations statistiques entre les mots, c’est ainsi qu’il produit un texte qui semble avoir été écrit par un humain.

Exemple : « Le nouveau grand modèle de langage de Google, que la société a annoncé la semaine dernière, utilise près de cinq fois plus de données de formation que son prédécesseur de 2022, ce qui lui permet d’effectuer des tâches de codage, de mathématiques et d’écriture créative plus avancées », a rapporté CNBC plus tôt cette semaine. .

Trombones sont un symbole important pour les partisans de la sécurité de l’IA car ils symbolisent la possibilité qu’un AGI puisse détruire l’humanité. Il fait référence à une expérience de pensée publiée par le philosophe Nick Bostrom sur une « superintelligence » chargée de fabriquer autant de trombones que possible. Il décide de transformer tous les humains, la Terre et des parties croissantes du cosmos en trombones. Le logo d’OpenAI est une référence à ce conte.

Exemple : « Il semble également parfaitement possible d’avoir une superintelligence dont le seul but est quelque chose de complètement arbitraire, comme fabriquer autant de trombones que possible, et qui résisterait de toutes ses forces à toute tentative de modifier ce but », Bostrom écrit dans son expérience de pensée.

Singularité est un terme plus ancien qui n’est plus souvent utilisé, mais il fait référence au moment où le changement technologique devient auto-renforçant, ou au moment de la création d’un AGI. C’est une métaphore – littéralement, la singularité fait référence à la pointe d’un trou noir avec une densité infinie.

Exemple : « L’avènement de l’intelligence artificielle générale est appelé une singularité car il est si difficile de prédire ce qui se passera après cela », a déclaré le PDG de Tesla, Elon Musk, dans une interview accordée à CNBC cette semaine.