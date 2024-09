Comment parler aux enfants des fusillades dans les écoles et d’autres événements traumatisants

Les États-Unis font face à une nouvelle fusillade dans une école : deux élèves et deux enseignants ont été tués Mercredi, une explosion s’est produite dans une école de Géorgie. Au moins neuf autres personnes, huit élèves et un enseignant, ont été transportés à l’hôpital pour blessures.

Les effets d’une fusillade sur une communauté se font sentir longtemps après la tragédie du jour. Mais une fusillade comme celle qui a eu lieu récemment à Winder, Géorgiepeut avoir des effets physiques, émotionnels et comportementaux sur tous les enfants.

De nombreux experts de la santé, notamment des psychologues et des conseillers en deuil, rappellent aux gens qu’il existe des ressources pour soutenir la santé mentale et émotionnelle des étudiants pendant qu’ils font leur deuil et qu’ils vivent leur deuil.

Voici comment, selon eux, les familles devraient aborder les expériences traumatisantes avec leurs enfants.

Il faut du temps pour gérer ses émotions, quel que soit l’âge. Les adultes devraient donc commencer par prendre soin d’eux-mêmes. Cela dit, les experts encouragent les parents à avoir des conversations avec leurs enfants et à ne pas éviter le sujet, si les enfants manifestent une volonté d’en parler.

« S’ils n’en entendent pas parler par vous, en tant que parent, ils en entendront parler par leurs amis à l’école », explique Emilie Ney​​​​, directrice du développement professionnel à la National Association of School Psychologists.

Il est tout à fait normal que les soignants disent qu’ils n’ont pas toutes les réponses et ne forcent pas la conversation, selon les conseils de le réseau national de traitement du stress traumatique chez les enfantsÊtre disponible et patient est essentiel.

Ce n’est pas seulement une tâche pour les parents et les tuteurs. Tous les adultes devraient penser à être disponibles pour les enfants qui les entourent. Après tout, tous les enfants n’ont pas d’adultes de confiance à qui parler, a déclaré Crystal Garrant, responsable des programmes chez Sandy Hook Promise, un groupe à but non lucratif qui œuvre pour prévenir les suicides et les fusillades de masse.

Par exemple, a-t-elle dit, les adultes qui travaillent dans des programmes avant ou après l’école devraient poser des questions ouvertes aux enfants dont ils ont la charge, organiser des activités de renforcement de la communauté ou offrir aux enfants d’autres occasions de s’exprimer ouvertement. Autrement, ils n’auraient peut-être pas la possibilité de le faire.

Cela dépend de l’enfant, mais les niveaux de développement varient dans la façon dont les enfants sont capables de comprendre une situation, a déclaré Ney.

« Il n’y a pas d’âge cible spécifique pour ces conversations », a déclaré Garrant, qui a une fille de 9 ans. « Mais assurez-vous que les plus jeunes enfants comprennent le mot que vous utilisez. Lorsque nous parlons de sécurité, que signifie se sentir en sécurité ? Comment vous sentez-vous dans votre corps ? Quel son ressentez-vous lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité ? »

Certains enfants peuvent avoir réponses émotionnelles et comportementales à des événements traumatisants, tels que l’anxiété, les cauchemars ou les difficultés de concentration.

Les jeunes enfants ont besoin d’informations simples et de garanties que leur école et leur maison sont sûres, de conseils l’Association nationale des psychologues scolaires Remarques. Les enfants plus âgés ont une plus grande capacité de compréhension et pourraient bénéficier d’entendre parler des moyens dont ils disposent pour assurer leur sécurité.

Reconnaître, admettre et valider les émotions des enfants sont essentiels, a déclaré Beverly Warnock, directrice exécutive de l’Organisation nationale des parents d’enfants assassinés basée à Cincinnati.

« Vous devez exprimer vos sentiments et être honnête », a-t-elle dit. « N’essayez pas de les réprimer ou de ne pas en parler. C’est quelque chose qui vous accompagnera toute votre vie. »

Le processus de gestion des émotions après une fusillade peut être déroutant et frustrant pour les gens, a déclaré Ney.

« Les étapes du deuil ne sont pas nécessairement séquentielles. Les gens peuvent entrer et sortir de différentes phases, et il se peut que quelqu’un ne s’en rende vraiment compte qu’une semaine plus tard », a déclaré Ney.

Les psychologues espèrent rassurer les gens en leur disant que leurs sentiments sont normaux et qu’ils n’ont pas besoin de prétendre qu’ils ne sont pas affectés.

« Même si vous ne connaissiez personne de ces personnes, même si elles étaient très loin de vous, il est normal de faire son deuil », a déclaré Ney. « Cela montre que vous vous souciez des autres. »

Après avoir reconnu la réponse émotionnelle, a déclaré Warnock, il y a du réconfort à savoir que la vie continue.

« Vous trouverez une stratégie d’adaptation et vous pourrez à nouveau profiter de la vie », a-t-elle déclaré. « Vous ne vous sentez peut-être pas ainsi maintenant, mais cela arrive. Cela va simplement prendre un certain temps. »

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en détresse à cause d’une fusillade de masse, vous pouvez appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale en cas de catastrophe, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le numéro est le 1-800-985-5990, et les hispanophones peuvent appuyer sur le « 2 » pour obtenir une assistance bilingue. Pour vous connecter directement à un conseiller de crise en langue des signes américaine, appelez le 1-800-985-5990 depuis votre visiophone.

