Comment parler à vos proches de vos dernières volontés – Shaw Local

Vous ne devriez pas attendre d’avoir 85 ans ou d’avoir un problème de santé pour discuter avec votre famille de vos dernières volontés. « Parler de décès et de défis et de décisions de fin de vie est l’une des discussions les plus difficiles que vous puissiez avoir, mais ce n’est pas obligatoire », a déclaré John Adolf, directeur des services funéraires Adolf. «Je rencontre fréquemment des gens pour discuter de ces questions avant la mort; cette opportunité vous donne le temps d’organiser les détails et de trouver un sentiment de soulagement et de paix.

Avoir la conversation d’une vie, fondé par le Conseil d’information funéraire et commémoratif (FAMIC), a été créé pour aider les familles à avoir des conversations importantes sur les choses qui comptent le plus pour elles et sur la façon dont l’histoire de la vie d’une personne peut être rappelée et honorée de manière significative. “Ce programme éducatif est une merveilleuse façon de commencer vos conversations familiales sur ce sujet sensible”, a ajouté Adolf. “Vous pouvez avoir cette conversation spéciale avec toute personne qui vous est chère : parents, enfants, grands-parents, votre conjoint ou même un bon ami.”

Une invite visuelle, comme un album photo, un souvenir ou un héritage familial, peut être un bon début de conversation. Prenez des notes ou faites un enregistrement audio pour obtenir tous les détails. “Non seulement cette conversation, qui peut avoir lieu au fil du temps, vous aidera à renouer avec vos proches, mais elle vous aidera à vous connaître d’une nouvelle manière”, a déclaré Adolf. “Cela nous aide à réaffirmer à quel point nos proches ont eu un impact sur notre vie, et vice versa.”

Faire connaître vos dernières volontés contribuera également à atténuer le stress de vos survivants qui pourraient avoir à prendre des décisions rapides après votre décès. Et plus ils en sauront sur vous et votre vie, plus le service commémoratif ou funéraire sera significatif. Un service significatif offre guérison et réconfort à ceux qui viennent rendre un dernier hommage.

