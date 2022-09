Comment parler à vos plantes pourrait améliorer votre bonheur

Et plus d’un cinquième des participants, 27,67%, disent avoir embrassé une plante et même 22,5% en ont embrassé une.

Lorsqu’on leur demande à quelle fréquence ils parlent à leurs plantes, 70 % des participants répondent “occasionnellement” et 9 % ne parlent que “rarement” à leurs plantes.

Une majorité dit qu’ils ne parlent qu’à leurs plantes d’intérieur. Cependant, 62 % parlent aux plantes d’extérieur et 37 % aux arbres qu’ils croisent dans la rue.

L’enquête a interrogé 1 250 personnes, leur demandant si, pourquoi et à quelle fréquence elles parlaient à leurs plantes.

Et une majorité de ces personnes, 62%, pensent que cela a aidé leur santé mentale.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez d’interagir avec vos plantes, posséder les organismes producteurs d’oxygène peut être bénéfique pour la santé globale, y compris la santé mentale, selon Gary Altman, directeur du programme de thérapie horticole à l’Université Rutgers.

“Avoir des plantes dans votre maison ou votre bureau aide vraiment à augmenter les sentiments positifs et à réduire les sentiments de peur et de colère, qui sont associés à cette incertitude quant à ce qui va suivre”, a déclaré Altman à CNBC Make It.

Le soin des plantes en tant que forme de guérison est appelé thérapie horticole, et Altman décrit la pratique comme “l’utilisation de plantes à des fins de traitement et de réadaptation pour les personnes qui se remettent d’une maladie ou d’une blessure ou qui s’adaptent à un handicap”.

Le traitement peut être utilisé pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et celles souffrant de handicaps physiques ou de troubles du développement / intellectuels, selon Altman.

La thérapie horticole permet aux individus de traiter les défis auxquels ils sont confrontés dans leur propre vie en se concentrant sur le contrôle de quelque chose de plus prévisible, note-t-il.

“Il suffit de s’éloigner de ce qui vous stresse et de se tourner vers vos plantes pendant quelques minutes, peut-être de les brumiser, de les arroser”, explique Altman, “cela vous donne un peu d’espace pour vous offrir un peu de sainteté.”

Sans parler de, avoir une plante sur votre bureau pendant que vous travaillez a été lié à moins de stress et d’anxiété pendant l’horloge.

Et des études ont révélé que les personnes vivant le plus longtemps au monde jardinaient comme passe-temps.

Être un parent de plante peut également vous apprendre de précieuses leçons avant de vous engager dans une énorme responsabilité comme avoir un animal de compagnie, dit Altman.

Regarder votre plante peut être une vérification pour vous-même pour décider si vous êtes prêt à faire un grand pas qui a plus de poids, ajoute-t-il.

“C’est un peu comme un outil pour mesurer votre performance”, déclare Altman. “Il s’agit d’apprendre cette compétence nourricière, donc pour les gens qui ne sont peut-être pas au meilleur endroit de votre vie, il pourrait y avoir une leçon à apprendre là-bas.”

Vous pouvez même récolter certains des avantages d’avoir une vraie plante si vous envisagez des alternatives comme des plantes artificielles esthétiques et des images suspendues de la nature autour de votre maison, dit-il.

Mais il est également important de se rappeler qu’en tant que propriétaire d’usine pour la première fois, il y aura des hauts et des bas.

“Je viens d’apprendre de mes erreurs, alors j’encourage les gens à ne pas se décourager si leurs plantes ne poussent pas, ne prospèrent pas et ne sont pas aussi belles qu’elles pourraient l’être sur Instagram”, déclare Altman.

“Ce n’est pas le but. Le but est d’apprendre de l’expérience et de la pratique.”

