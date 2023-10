Comment parler à vos enfants du conflit en Israël, à Gaza et au Hamas : NPR

basculer la légende Mohammed Abed/AFP via Getty Images

L’ampleur des attaques surprises du week-end dernier perpétrées par des militants du Hamas contre Israël a stupéfié Israël et le monde.

Des centaines d’Israéliens ont été tués, des milliers blessés et des dizaines sont toujours retenus en otage par le Hamas, y compris de jeunes enfants. Les représailles continues d’Israël ont fait des centaines de morts parmi les Palestiniens, dont au moins 90 enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. Et les groupes humanitaires mettent en garde contre une crise à venir si Israël respecte sa promesse de couper la nourriture, l’eau et l’électricité à Gaza, où près de la moitié des habitants ont moins de 18 ans.

La nouvelle est alarmante pour tout le monde – et en particulier pour les enfants, qui peuvent se demander pourquoi d’autres enfants font partie des personnes touchées et s’ils sont en sécurité. Voici quelques conseils pour commencer à parler du conflit aux enfants.

Soyez proactif pour démarrer la conversation

Les enfants de tous âges méritent une conversation, ont déclaré les experts interrogés par NPR – même ceux qui n’ont pas de proches et qui vivent en Israël ou à Gaza.

De nombreux enfants ont probablement déjà entendu quelque chose, conviennent les experts, que ce soit de la part de leurs camarades à l’école, en captant les journaux télévisés ou en entendant les conversations des adultes.

Souvent, les parents choisissent de rester les bras croisés, croyant que leurs enfants entameront une conversation lorsqu’ils se sentiront prêts. Cela peut être une erreur, a déclaré Waheeda Saif, coordinatrice de programme au Riverside Trauma Center dans le Massachusetts. « Nous ne voulons pas attendre que nos enfants viennent chez nous », a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, Saif suggère d’utiliser des questions ouvertes pour démarrer une conversation : « Avez-vous entendu ce qui se passe dans le monde ? » « Avez-vous entendu parler de ce qui se passe en Israël et en Palestine ? Et voyez simplement ce qu’ils disent, et partez de là », a-t-elle déclaré.

Les enfants plus âgés ayant accès à Internet devraient être encouragés à se méfier des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et devraient leur proposer de l’aide pour évaluer les sources d’information, ont déclaré les experts.

Et pour les plus jeunes enfants, il peut être important de les assurer de leur sécurité, ont déclaré plusieurs.

« Ils pensent peut-être en fait que cela se produit beaucoup plus près d’eux qu’ils ne le sont en réalité. Ils ne réalisent peut-être pas à quelle distance ces événements se produisent dans le monde », a déclaré Saif. Les parents peuvent utiliser une carte pour indiquer la distance entre leur domicile et l’endroit où se déroule le conflit.

Vérifiez avec vous-même et révisez les faits

Les meilleures conversations avec les enfants sur des sujets difficiles consistent souvent à parler moins et à permettre aux enfants de poser des questions, a déclaré Dimitry Anselme, directeur exécutif du programme du groupe éducatif Facing History & Ourselves.

« Ils ont plus besoin de contexte que de nos opinions ou positions politiques. Cela ne leur est pas très utile », a déclaré Anselme.

Pour que les parents puissent fournir ce contexte le plus efficacement possible, Anselme a conseillé aux parents de procéder à un enregistrement interne avant d’entamer une conversation avec leurs enfants. « Commencez par vous-même. Faites une réflexion personnelle », a-t-il déclaré. « Révisez et assurez-vous de bien comprendre les éléments de base de ce qui se passe dans le conflit. »

(Voici quelques histoires pour commencer : Qu’est-ce que le Hamas ? Qu’est-ce que la bande de Gaza ? Et voici la dernière mise à jour sur les événements.)

Les enfants peuvent aborder des sujets difficiles

Les enfants, même les plus jeunes, peuvent aborder des sujets complexes. Les parents ne doivent pas hésiter à expliquer le contexte historique à leurs enfants, a déclaré Maha Bali, professeur de pratique d’origine égyptienne au Centre d’apprentissage et d’enseignement de l’Université américaine du Caire.

Lors d’une précédente flambée de violence entre le Hamas et Israël en 2021, Bali s’est rendu compte que sa fille de 9 ans avait déjà lu des articles sur Anne Frank et l’Holocauste – mais qu’elle n’avait pas encore entendu parler de l’histoire de la Palestine.

« Il était important de connaître l’Holocauste. Il était important de connaître Hitler. Par conséquent, elle était probablement aussi prête à en apprendre davantage sur la Palestine », a déclaré Bali.

Ensemble, elle et sa fille ont discuté de l’histoire de la région, depuis la formation d’Israël à partir de la Palestine sous contrôle britannique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au blocus toujours en vigueur de Gaza, dans lequel Israël contrôle le flux de personnes et marchandises entrant et sortant du territoire.

Il n’est pas nécessaire de simplifier à l’extrême le conflit. Les experts ont mis en garde contre l’assimilation des actions d’individus ou d’organisations à des populations entières.

« Nous parlons spécifiquement de cet individu, de ce groupe d’individus. Nous ne faisons pas une déclaration générale sur tous les Juifs, tous les Palestiniens », a déclaré Anselme Facing History & Ourselves.

Ce n’est pas grave si tu n’as pas toutes les réponses

Il est important que les parents et tuteurs sachent que ce n’est pas grave s’ils n’ont pas toutes les réponses, a déclaré Sivan Zakai, professeur d’éducation juive au Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion.

« Lorsque les enfants posent à leurs parents des questions profondes sur le monde – en particulier sur la violence dans le monde – cela peut au premier abord donner l’impression qu’ils demandent à leurs parents d’être à la fois historiens et politologues », a déclaré Zakai. « Mais… souvent, leurs questions demandent en fait : ‘Comment puis-je vivre dans ce monde même quand toutes sortes de choses terribles se produisent ?' »

Même si vous êtes pessimiste quant à l’état du monde, a-t-elle ajouté, assurez-vous de laisser à votre enfant la liberté d’imaginer (et de travailler pour) un avenir meilleur.

« Les enfants ont une belle capacité – une capacité qui manque parfois aux adultes – pour regarder de front la violence et croire au fond de leur cœur en la possibilité future de paix, de coexistence et de résolution de ce conflit », a-t-elle déclaré. .