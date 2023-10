La 9e édition de Paris Internationale se tient dans un central téléphonique vidé. ©Margot Montigny

La neuvième édition du salon itinérant Paris Internationale s’est ouverte cette semaine dans un ancien central téléphonique des années 1920, dans le quartier central des Grands Boulevards. Fraîchement vidé, l’édifice sera prochainement rénové par un promoteur immobilier. Les murs sont bruts et parsemés de ruban adhésif orange, et les visiteurs doivent faire attention à leurs pas. Cette nervosité est ce que les visiteurs attendent de la foire nomade qui a surgi dans des endroits aussi divers que des maisons de ville délabrées et le vieux parking d’un journal. Cette année, 65 galeries et cinq espaces à but non lucratif exposent sur cinq étages, contre 60 galeries l’année dernière.

“[Belgian fashion designer] Dries Van Noten y a tenu son défilé le mois dernier », a déclaré Silvia Ammon, directrice de Paris Internationale depuis sa création en 2015. Ammon a été rejoint pour la deuxième année de l’événement par Clément Delépine, qui en a été co-directeur de 2016 à 2020. . Après un passage par intérim à la JGM Galerie de Jean-Gabriel Mitterrand, Delépine est devenu directeur de Paris+ l’année dernière. Paris Internationale n’a pas remplacé Delépine ; au lieu de cela, Ammon tenait fermement les rênes.

La foire a été lancée alors que l’ancienne foire rivale Slick, une alternative à la FIAC (la foire internationale d’art contemporain française, aujourd’hui disparue), commençait à faiblir. Les 10 éditions de Slick se sont déroulées de 2006 à 2015 ; Paris Internationale et Slick se sont chevauchés pendant un an. Par la suite, Paris Internationale devient le principal événement des galeries émergentes, trop jeunes pour la FIAC. Depuis qu’Art Basel a évincé la FIAC après avoir remporté le convoité créneau du Grand Palais en octobre, Paris Internationale partage désormais ses dates avec Paris+ par Art Basel.

Même si certains pourraient se demander si Paris Internationale n’est pas perturbée par l’arrivée de Paris+ par Art Basel, Ammon reste catégorique sur le fait que l’identité collégiale de Paris+ par Art Basel est la clé de son succès. « C’est un projet qui a été créé avec le cœur : une foire de galeries pour galeries afin qu’elles puissent avoir une plateforme pour notre génération », a-t-elle déclaré. « Depuis, le projet a évolué et est devenu multigénérationnel. »

La foire a été fondée par cinq galeries : Crèvecoeur (Paris), Gregor Staiger (Zurich/Milan), Ciaccia Levi (Paris/Milan), Sultana (Paris) et High Art (Paris). High Art est parti après l’édition 2017 pour participer à la FIAC, et Sultana a emboîté le pas après l’édition 2020. Les deux galeries sont désormais à Paris+ actuellement au Grand Palais Éphémère; Paris+ tiendra sa première édition au Grand Palais l’année prochaine suite aux rénovations du bâtiment.

La perméabilité entre Paris Internationale, la FIAC en son temps, et désormais Paris+ existe depuis longtemps, les galeries évoluant parfois vers la plus grande foire au fur et à mesure de leur croissance. Félix Gaudlitz, LC Queisser et Galeria Stereo ont participé à Paris Internationale l’année dernière mais sont à Paris+ cette année.

“Nous avons quitté Paris Internationale avec regret car nous aimons beaucoup la foire et son ambiance”, explique Philippe Joppin, codirecteur de High Art. “[But] le fait que nous soyons fondateurs nous imposait une charge de travail énorme et chronophage en termes de suivi de la production et de l’organisation de la foire, et nous souhaitions continuer à évoluer dans des foires moins jeunes pour présenter des artistes plus confirmés.

Guillaume Sultana est également parti parce que sa galerie éponyme « avait besoin de changement » et parce qu’il souhaitait laisser la place à des galeries plus jeunes. « La galerie et nos artistes évoluaient et présentaient dans une foire plus officielle [FIAC] a donné un statut différent », a déclaré Sultana. Sa décision a également été influencée par le déménagement de sa galerie de Belleville vers le quartier central de Beaubourg.

En revanche, Ciaccia Levi a décidé de rester à Paris Internationale. “Au début, nous avons décidé de lancer Paris Internationale parce que la FIAC n’avait pas d’espace pour tout le monde, notamment les jeunes galeries de notre génération”, a déclaré Nerina Ciaccia, cofondatrice de la galerie, qui a exposé la semaine dernière au Frieze Masters. « Maintenant, nous restons ici parce que nous avons grandi avec la foire. De plus en plus d’institutions viennent et c’est l’un des salons où l’on rencontre le plus de musées et de conservateurs.

Ce va-et-vient peut également se produire dans l’autre sens. La surprise de cette édition est le Berlinois Mehdi Chouakri, qui participe à Art Basel. Cependant, sa candidature à Paris+ a été rejetée et il s’est donc porté candidat à Paris Internationale.

“Je pensais que j’étais peut-être trop établi pour Paris Internationale mais ils étaient heureux de m’accueillir”, a déclaré Chouakri. « Être ici, c’est vraiment bien et apporte une toute autre façon de travailler car on peut expérimenter, faire des projets avec plus de légèreté que dans un salon comme Paris+, et présenter des œuvres plus accessibles. Il a vendu une des œuvres de Sylvie Fleury Point câlin tableaux en fausse fourrure, au prix de 24 000 € (25 395 $), un rouge S’échapper un néon de Fleury et une sculpture en acier galvanisé de Charlotte Posenenske.

Lorsqu’on lui a demandé s’il postulerait à nouveau à Paris+ l’année prochaine lorsque le salon déménagerait au Grand Palais, Choukari a répondu : « Je suppose que oui… Nous essaierons de faire aussi Paris Internationale parce que j’aime ce format moins corporate ».

House of Gaga de Mexico a également postulé à Paris Internationale après avoir été refusé par Paris+. “Nous avons exposé pendant 10 ans à la FIAC jusqu’à sa dernière édition, et c’est notre première fois à Paris Internationale car nous étions sur liste d’attente à Paris+”, a déclaré la directrice de la galerie Gabriela. Magaña. « Nous aimons vraiment ce salon : son énergie, ses propositions rafraîchissantes et ses organisateurs. Cela fait chaud au cœur.

Le stand de la galerie présente une exposition en duo juxtaposant les céramiques d’oiseaux de Marc Camille Chaimowicz, réalisées pendant les confinements liés à la pandémie de Covid, et des tapis aux côtés des portraits de chameaux du photographe germano-coréen Heji Shin sur une plage marocaine. Magaña en a vendu sept parmi les 48 céramiques de Chaimowicz lors de l’avant-première.

Comme House of Gaga, les galeries ont voyagé partout pour exposer lors de l’édition de cette année. Un sixième d’entre eux viennent d’Asie, dont le pékinois Magician Space qui a vendu son installation de Hu Yingping, au prix de 110 000 € (116 000 $), lors de l’avant-première. Il présente plus d’une douzaine de bikinis tricotés enveloppés dans du plastique suspendus dans l’espace. L’artiste a créé une entreprise pour acheter des vêtements tricotés fabriqués par des femmes locales pour un projet lancé en 2015. « Nous essayons d’établir des liens dans le monde entier car pendant la pandémie, la Chine a été bloquée. [internationally]», a déclaré Pojan Huang, chercheur et assistant chez Magician Space, à propos de la participation de la galerie à Paris Internationale.

Inévitablement, la question qui prévaut est de savoir quel impact pourrait avoir sur Paris Internationale le déménagement de Paris+ l’année prochaine au Grand Palais, où son plan d’étage sera beaucoup plus grand. Cela donnera à Delépine l’opportunité d’inviter davantage de galeries émergentes à participer.

Axel Dibie, copropriétaire de Crèvecoeur avec Alix Dionot Morani, est robuste sur ce sujet. « Certes, Paris+ par Art Basel aura plus d’exposants mais nous avons aussi plus d’exposants à mesure que Paris Internationale s’agrandit », a-t-il déclaré. « Nous sommes ravis que Paris+ s’installe au Grand Palais car ce qui est bon pour Paris+ est, par extension, bon pour Paris Internationale. Les deux salons sont complémentaires, Paris Internationale est intergénérationnelle et tout le monde tire Paris vers le haut. Lors de l’avant-première, Crèvecoeur a vendu l’ensemble de ses tableaux de l’artiste japonais Yu Nishimura, évalués entre 4 000 et 60 000 € (4 232 et 63 482 $), qui font partie de la présentation collective de la galerie.

Staiger a néanmoins admis que Paris Internationale « discutait de stratégies » avant le déménagement de Paris+ au Grand Palais l’année prochaine et que s’il y avait concurrence, ce serait une compétition amicale.

Plusieurs exposants, passés et présents, ont exprimé leur soutien pour l’avenir de Paris Internationale. “Je pense que le salon a une identité si bien définie et une vision si bien exécutée qu’il continuera à attirer suffisamment d’exposants quelle que soit la concurrence”, a déclaré Todd Von Ammon de Washington DC, qui participe au salon depuis trois ans. Il trouve que sa « philosophie brute et égalitaire » convient bien à sa galerie.

«Je ne considère pas que ce soit une foire satellite en soi car il continue d’être le bon choix pour certaines des petites galeries les plus respectées et les plus sérieuses au monde », a ajouté Von Ammon. Il a vendu plusieurs œuvres, au prix de 18 000 $, de la série « Disastrous Moments » de Dinos Chapman (2023), pour laquelle Chapman a retravaillé des gravures de la série « Les désastres de la guerre » de Goya à l’aquarelle et au graphite à partir de figurines kitsch d’une marque de cadeaux américaine.

Pendant ce temps, Robbie Fitzpatrick, qui a participé à Paris Internationale en 2020 en raison de l’annulation de la FIAC, a déclaré que différents salons étaient nécessaires. “Il y a une comparaison naturelle entre ce que Liste est à Art Basel et ce que Paris Internationale est à Paris+ et était auparavant à la FIAC”, a déclaré Fitzpatrick, qui a exposé à la FIAC pendant plusieurs années et est maintenant à Paris+. « L’énergie vibrante de ces foires, toutes deux initiées par de jeunes galeries, est impérative pour qu’un écosystème équitable puisse s’épanouir.

Fitzpatrick a ajouté : « L’un des aspects les plus attrayants du modèle de Paris Internationale, que le Basel Social Club a imité, est la nature itinérante du projet. [which keeps it] frais à chaque édition.

