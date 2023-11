Comment Paris devient un foyer heureux pour les start-up des technologies de la santé

Thomas Ybert, co-fondateur de DNA Script, avec l’imprimante ADN de table de l’entreprise.Crédit : ERIC PIERMONT/AFP via Getty

En 2021, le président Emmanuel Macron a annoncé un plan de 7,5 milliards d’euros (7,9 milliards de dollars américains) visant à faire de la France un leader mondial de l’innovation en matière de soins de santé d’ici 2030. Il est trop tôt pour dire s’il atteindra son ambition, mais les chercheurs du On dit sur le terrain que le secteur est en croissance et en pleine maturité. Entre 2020 et 2022, le nombre d’entreprises de technologies de la santé est passé de 2 050 à 2 640, selon une enquête de France Biotech, un organisme industriel basé à Paris.

En outre, la proportion d’entreprises ayant au moins une filiale à l’étranger est passée d’une sur cinq en 2021 à une sur quatre l’année dernière, et le pourcentage d’entreprises de technologie médicale et de diagnostic ayant des produits sur le marché a augmenté de 6 points de pourcentage, pour atteindre 56 %. .

Plus d’un quart des entreprises interrogées par France Biotech sont basées en région parisienne. Chaque année, Nature publie des classements d’institutions et de pays en fonction du nombre d’articles et d’articles scientifiques publiés dans des revues de grande qualité. Dans l’Indice Nature 2021, les chercheurs des établissements de la métropole parisienne représentent 44 % de la production totale de la recherche française et 48 % de sa production en sciences biologiques. Ici, des personnalités de trois entreprises discutent des avantages et des inconvénients du lancement et de la gestion d’entreprises de technologie médicale dans la capitale française.

Résoudre l’AVC

Les personnes qui se rétablissent à l’hôpital d’un accident vasculaire cérébral ou d’un traumatisme crânien doivent être surveillées au cas où elles développeraient des complications ou des lésions cérébrales. Mais toutes les méthodes de surveillance actuelles présentent des inconvénients.

Pour les personnes présentant les blessures les plus graves, des sondes peuvent être insérées dans le crâne pour suivre des mesures telles que la température cérébrale, le débit sanguin cérébral et la pression intracrânienne, mais cette technique nécessite un haut niveau d’expertise, est coûteuse et comporte un risque de saignements et d’infections. . Les technologies non invasives telles que l’échographie Doppler transcrânienne, ainsi que le suivi des signes vitaux tels que la tension artérielle et la fréquence cardiaque, sont moins coûteuses et moins risquées que les techniques invasives, mais fournissent moins de détails sur la situation. Les tomodensitomètres (CT) peuvent générer des images de plus haute résolution, mais ils sont volumineux et coûteux, et les patients doivent y être transportés.

Les sciences en France

La start-up parisienne Resolve Stroke développe un dispositif de neuromonitoring au chevet du patient qui, espère-t-elle, « combinera les avantages du doppler transcrânien et du scanner », explique son co-fondateur et directeur technologique Vincent Hingot. «Notre appareil permettra à des non-experts de prendre des mesures et fournira des informations plus détaillées que le Doppler conventionnel», dit-il. “Avec suffisamment de temps, il pourrait être utilisé comme alternative aux tomodensitogrammes dans certains cas, réduisant ainsi les expositions aux rayons X et le transport intra-hospitalier, et permettant une imagerie plus fréquente.”

L’échographie médicale conventionnelle génère des images d’organes en émettant des ondes sonores et en enregistrant leurs échos lorsqu’elles frappent les structures du corps. Il est largement utilisé, mais ne peut pas produire d’images haute résolution du cerveau et d’autres organes situés en profondeur dans le corps.

Mais en 2015, le physicien Olivier Couture de la Sorbonne Université à Paris et ses collègues ont montré qu’il était possible de décupler la résolution. Les chercheurs ont injecté des bulles de gaz inerte d’un diamètre de 1 à 5 micromètres dans la circulation sanguine et les ont suivies alors qu’elles se déplaçaient dans le corps, capturant 1 000 images par seconde.1. En mai dernier, Couture, Hingot et l’ingénieur biomédical Aritz Zamacola ont lancé Resolve Stroke pour commercialiser une technologie basée sur cette technique appelée microscopie de localisation par ultrasons. Parallèlement aux tests physiques, les tomodensitogrammes et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont largement utilisés pour déterminer si les accidents vasculaires cérébraux ont été causés par des artères bloquées ou par des vaisseaux sanguins éclatés, et donc quel type de traitement est nécessaire. Le flux de sang et d’oxygène vers le cerveau doit être rétabli dans un délai de 3 à 4,5 heures pour minimiser les risques d’invalidité permanente ou de décès.

Hingot et ses collègues étudient la possibilité d’utiliser une version portable de leur technologie dans les ambulances pour accélérer le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux et réduire le risque que les patients ne reçoivent pas le traitement dont ils ont besoin à temps. Ils pensent que la technologie pourrait également améliorer l’imagerie et le traitement de maladies telles que l’artériosclérose et les maladies rénales et hépatiques.

Resolve Stroke a reçu un soutien substantiel de la Sorbonne Université et de Bpifrance, une banque publique d’investissement française, pour se lancer dans l’incubateur scientifique et technologique Agoranov, financé par des fonds publics, à Paris.

Selon Hingot, les start-ups qui se lancent dans la capitale française bénéficient d’avantages clés. «Créer une entreprise à Paris est facile, dit-il. « La concentration des meilleures universités et groupes de recherche attire beaucoup de talents. Il y a également davantage d’événements en personne et d’opportunités de réseautage ici.

Paris présente également des inconvénients en tant que lieu de création d’une entreprise de technologie médicale, selon Hingot. « Alors que les agences gouvernementales et les universités françaises apportent beaucoup de soutien sous forme de financements, de subventions et d’accès aux installations, la concurrence pour ces derniers est plus forte dans la capitale car elle abrite un grand nombre de start-ups et les coûts plus élevés des bureaux. espace.”

Perspectives : Commercialisation de la recherche

Certains des défis rencontrés par Resolve Stroke sont davantage liés au fait d’être en France et en Europe qu’à Paris spécifiquement. La société devra obtenir l’approbation de la conception de ses essais cliniques auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pour lancer un produit dans l’Union européenne, il faudra l’accord d’un « organisme notifié » pour vérifier que le produit est conforme aux exigences juridiques et techniques applicables. Hingot affirme que des retards dans l’un ou l’autre processus pourraient désavantager son entreprise par rapport à ses concurrents ailleurs dans le monde.

Le mois dernier, Resolve Stroke a annoncé avoir obtenu 2,2 millions d’euros de financement de démarrage. Le cycle de financement a été mené par deux sociétés de capital-risque basées à Paris, OVNI Capital et Quantonation, mais Hingot affirme que la société devra peut-être envisager de déplacer certaines de ses opérations hors de Paris à mesure qu’elle se développe et se rapproche du lancement de ses produits. « Nous sommes encore jeunes et nous avons trouvé des investisseurs prêts à prendre des risques sur nous », dit-il. « Cependant, à un moment donné, nous devrons peut-être déplacer au moins une partie de nos activités aux États-Unis ou dans un endroit où de plus grands volumes de fonds d’investissement sont disponibles. Le marché américain est une cible privilégiée pour nous.

Script ADN

Les brins courts d’ADN synthétique, ou oligos, ont une gamme croissante d’applications, allant de la recherche en sciences de la vie et des tests génétiques à la thérapie génique et à la production de vaccins à ARNm. Depuis les années 1980, ils sont fabriqués en liant séquentiellement des nucléotides à l’aide d’une technique chimique appelée synthèse de phosphoramidite.

La technique fonctionne bien pour produire de courtes séquences de matériel génétique, mais pas pour des projets ambitieux, tels que la construction de gènes synthétiques.2.

« Nous atteignons un plateau avec la synthèse des phosphoramidites », déclare Thomas Ybert, directeur général et co-fondateur de la société parisienne DNA Script. “Il n’est pas possible de garantir que toutes les molécules subissent les réactions nécessaires à la formation des nucléotides dans la chaîne d’ADN, et plus l’oligo est long, plus les erreurs s’accumulent.”

Changer la vieille viticulture pour tous les bons rieslings

DNA Script est l’une des nombreuses sociétés qui se tournent vers la désoxynucléotidyl transférase terminale (TdT), une enzyme naturelle particulièrement utile pour la synthèse de l’ADN car elle n’a pas besoin d’une matrice d’ADN pour copier les séquences, mais qui ajoute généralement des nucléotides à la fin du processus. séquence d’ADN croissante sans discernement. L’entreprise a conçu le TdT de manière à pouvoir contrôler l’ordre dans lequel les nucléotides sont ajoutés.

En 2021, DNA Script a lancé SYNTAX, l’une des premières imprimantes à ADN au monde, qui utilise la technologie TdT pour fabriquer jusqu’à 96 oligos d’une longueur maximale de 120 nucléotides en 24 heures. Cela fait gagner du temps aux utilisateurs, car ils n’ont plus besoin de commander les oligos auprès de fournisseurs commerciaux et d’attendre qu’ils soient fabriqués et expédiés. « Les scientifiques disposant de SYNTAX dans leurs laboratoires ont un contrôle total et l’accès le plus rapide à l’ADN pour leurs projets, ce qui leur permet d’itérer et de prendre des décisions plus rapidement, et de générer d’énormes gains de productivité et d’efficacité », explique Ybert.

DNA Script compte environ 220 employés, a été lancée à Paris en 2014 et a ouvert un bureau à San Francisco, en Californie, en 2019. Ybert est d’accord avec Hingot sur le fait que Paris est un bon endroit pour commencer son voyage, mais devient de moins en moins pratique à mesure qu’elles grandissent. en taille.

« Paris est au centre de la culture française et constitue donc un lieu privilégié pour les entreprises qui cherchent à attirer des talents étrangers », explique Ybert. « Les transports publics sont bon marché, denses et fréquents, ce qui attire les jeunes travailleurs. » De plus, ajoute-t-il, les entreprises sont plus proches des responsables gouvernementaux et bénéficient donc d’une plus grande visibilité qu’ailleurs en France. Cependant, ils peuvent avoir du mal à attirer les sommes nécessaires pour passer au niveau supérieur.

Le principe de précaution, qui incite à la prudence face aux risques potentiels en l’absence de preuves, a été incorporé dans la Constitution nationale française pour s’appliquer aux politiques environnementales en 2005. Selon Ybert, il s’agit d’un état d’esprit national plus large qui peut parfois freiner l’innovation. . « La mentalité française est que si quelque chose est trop grand, trop nouveau ou futuriste, les gens peuvent avoir peur et être découragés de le faire. » Et cela inclut les investisseurs français, dont le métier est de prendre des risques. Ils ne sont pas disposés à prendre le même niveau de risque que ceux de la Silicon Valley, explique-t-il.

Ybert estime que le gouvernement français pourrait stimuler l’innovation en réduisant la fiscalité des entreprises et en introduisant des réformes visant à réduire le coût du travail. « La semaine de travail standard de 35 heures n’est pas compétitive par rapport à d’autres économies clés…