Comment parier sur l’US Open 2023 : le point de vue d’un bookmaker sur les cotes des paris

Sam Panayotovitch Analyste des paris sportifs FOX

La première chose que vous remarquerez en regardant n’importe quel tableau de paris pour cette année US Open est l’amour pour Scottie Scheffler.

Scheffler est aussi bas que +600 pour remporter son deuxième championnat majeur – un prix incroyablement court dans les paris de golf modernes – mais il est impossible d’ignorer sa récente domination.

Il s’est classé 12e ou mieux dans 16 événements consécutifs de la PGA, avec deux victoires et 13 classements parmi les 10 premiers au cours de cette période.

Et c’est sans son putter étant en feu.

« Il a terminé un coup en tête à Memorial il y a quelques semaines et a perdu environ huit coups et demi sur le green en quatre jours », a déclaré le directeur adjoint des paris sportifs de Circa Sports. Jeff Davis a déclaré à FOX Sports.

« Il frappe la balle tellement mieux que tout le monde », a expliqué Davis. « Si le gars atteint le seuil de rentabilité, il sera très difficile à battre. »

Davis traite Scheffler (+615) près de cinq dollars de moins que Jon Rahm (+1095), et si vous doublez les chances de Scheffler, il est toujours plus court que Brooks Koepka (+1295) et Rory McIlroy (+1595).

Peut-être qu’une petite assurance Scheffler n’est pas une mauvaise idée.

CHANCES DE L’US OPEN CHEZ CIRCA SPORTS

Scottie Scheffler +615 (pariez 10 $ pour gagner 71,50 $ au total)

Jon Rahm +1095 (pariez 10 $ pour gagner 119,50 $ au total)

Brooks Koepka +1295 (pariez 10 $ pour gagner 139,50 $ au total)

Rory McIlroy +1595 (pariez 10 $ pour gagner 169,50 $ au total)

Patrick Cantlay +1650 (pariez 10 $ pour gagner 175 $ au total)

Xander Schauffele +1775 (pariez 10 $ pour gagner 187,50 $ au total)

Viktor Hovland +1825 (pariez 10 $ pour gagner 192,50 $ au total)

Jordan Spieth +2750 (pariez 10 $ pour gagner 285 $ au total)

Cam Smith +3100 (pariez 10 $ pour gagner 320 $ au total)

Max Homa +3300 (pariez 10 $ pour gagner 340 $ au total)

Collin Morikawa +3600 (pariez 10 $ pour gagner 370 $ au total)

Tyrrell Hatton +3650 (pariez 10 $ pour gagner 375 $ au total)

Tony Finau +3800 (pariez 10 $ pour gagner 390 $ au total)

Rahm plane régulièrement près du haut de la feuille, et sa récente victoire à Augusta National il y a deux mois est fraîche dans l’esprit des parieurs américains.

Ensuite, il y a Koepka, ou « The Switch », comme l’a plaisanté Davis.

« Koepka a été très populaire à la fenêtre », a-t-il rapporté. « Nous avons atteint le niveau +1295 mardi soir. En gros, ils ne nous laisseront pas atteindre 13. Il y a toujours de l’intérêt pour Koepka, et il se présente dans la plupart des majors. Je ne connais personne d’autre qui puisse tourner l’interrupteur tout à fait comme ce gars-là.

« Je serais surpris s’il ne joue pas bien. »

Pendant ce temps, McIlroy reste une figure très polarisante. Je connais des gens qui n’arrêtent pas de tirer des paris sur Rory, tandis que d’autres ne le supportent pas. Quoi qu’il en soit, il est bon pour l’action, et oui, les bookmakers sont au courant des récits.

Toute cette animosité envers LIV n’affecte pas les chances de McIlroy.

« Nous savons tout sur Rory [emotions] », a déclaré Davis.

« Ce que nous ne savons pas, c’est que le golfeur X ira-t-il dîner avec sa femme mercredi soir et prendra-t-il une bouteille de vin ? Puis, lorsqu’ils s’apprêteront à quitter le restaurant, quelques-uns de leurs amis se présenteront, et ils reçoivent une autre bouteille de vin, et tout d’un coup, il est minuit passé, nous sommes tous passés par là.

« Nous n’avons aucune idée de ce qui se passe dans la vie de ces gens en dehors du terrain de golf. Vous ne pouvez pas mettre tout cela dans le nombre. Vous le réservez comme si tout était pareil et si quelque chose sort, vous vous adaptez.

« Rien n’entre dans le nombre d’un point de vue narratif. »

Quant aux golfeurs branchés à des prix plus élevés, Davis a rapidement mentionné deux golfeurs dans le champ de 156 joueurs du Los Angeles Country Club.

« Nous sommes à 75-1 sur Si Woo Kim pour gagner ce week-end », a déclaré Davis. « Le gars a été sournoisement bon au cours de la dernière poignée d’événements. Le prix devient probablement un peu trop court, mais nos parieurs soutiennent vraiment Si Woo.

« Cam Smith est un autre très populaire. C’est un autre gars qui se fait remarquer chaque fois que le nombre atteint 33-1 ou plus. Les matheux vous diront que son nombre devrait être 60 ou 70-1, ce qui n’est pas nécessairement le cas. numéro non plus, mais 30 ans semble trop court compte tenu de sa forme récente. »

Un marché que j’aime parcourir lors des grands tournois est le marché coupé. Un golfeur réussira-t-il ou ratera-t-il le cut lors d’un événement donné ? Vous êtes généreusement récompensé si vous pouvez encercler le bon gars qui affronte les plantes jeudi et vendredi.

Enfer, Scheffler a +700 ou plus pour rater la coupe.

Ce marché sur des joueurs comme Tiger Woods et Phil Mickelson est fascinant. Woods n’est pas actif ce week-end, mais Mickelson l’est. Et Circa distribue Lefty à +20 000 (10 $ gagne 2 000 $), mais il est à +145 (pariez 10 $ pour gagner 24,50 $) pour atteindre le week-end.

« Le golf, c’est bizarre », a lancé Davis. « L’endroit où un gars est sur le tableau absolu n’est pas nécessairement en corrélation avec la façon dont il pourrait être évalué dans les affrontements ou les accessoires coupés. Le meilleur exemple est un gars comme Charles Howell III. Il a été sur la tournée pendant plus de 20 ans et a remporté deux ou trois fois, mais c’était une machine à découper.

« Certains gars sont assez bons pour faire la coupe et être là pour le week-end et certains gars sont en plein essor ou en panne. Nous avons vu Good Phil et Bad Phil. La variance dans ce que vous obtenez de Phil Mickelson est folle.

« Seriez-vous surpris s’il a tiré 66 ou 80 jeudi? »

Non.

« Exactement. »

Dernier point mais non le moindre, tout le monde aime un long shot.

Ce sont des joueurs que vous saupoudrez de 10 ou 20 dollars dans l’espoir qu’ils dépassent les attentes, vous êtes donc dans une position solide avant dimanche. Si vous ne ressentez pas les marchés purs et simples, vous pouvez envisager les possibilités exotiques.

« Le gars qui semble être oublié est Mito Pereira », a estimé Davis. « J’ai personnellement parié environ 175-1 plus tôt cette semaine. Il semble se présenter et traîner dans ces tournois. Il n’a vraiment rien fait pour vous faire penser qu’il ne peut pas jouer sur cette scène. Le nombre semble un peu trop gros et son prix n’est tout simplement pas adapté à sa qualité.

« Va-t-il gagner? Probablement pas. Mais les chiffres à trois chiffres inférieurs à moyens sont incorrects. Il est meilleur que beaucoup de gars dont le prix est compris entre 75 et 100-1. »

Sam Panayotovich est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et NESN. Il a auparavant travaillé pour WGN Radio, NBC Sports et VSiN. Il choisira probablement contre votre équipe favorite. Suivez-le sur Twitter @jaillir.

