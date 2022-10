Comment parier sur le hockey – Shaw Local

La saison 2022-23 de la LNH approche à grands pas, alors que les Blackhawks de Chicago auront trois matchs cette semaine pour commencer une nouvelle campagne.

Les Blackhawks se rendront au Colorado mercredi pour affronter les champions en titre lors du premier match de la saison. Ils se dirigeront ensuite plus à l’ouest pour affronter les Golden Knights de Vegas jeudi et les Sharks de San Jose samedi.

Nos lecteurs voudront avoir de l’action sur les Blackhawks toute l’année, alors assurez-vous de le faire à Césars Sportsbook. Inscrivez-vous auprès de notre partenaire officiel de cotes avant la prochaine saison de hockey pour profiter de leur offre pour les nouveaux utilisateurs.

Si vous débutez dans les paris sur le hockey, voici un bref aperçu des principales options pour parier sur ce sport.

Paris sur la ligne de rondelle

Alors que l’écart dans d’autres sports variera selon les équipes impliquées, la ligne de rondelle au hockey est généralement de 1,5 pour chaque match. Le favori soustraira 1,5 buts à son score final, tandis que l’outsider ajoutera 1,5 buts à son score final.

Exemple: Le Colorado sera le favori des paris contre Chicago lors de l’ouverture de la saison. Cela signifie que les parieurs peuvent choisir de parier sur l’Avalanche pour gagner par deux buts ou plus sur la ligne de rondelle. Si vous soutenez les Blackhawks, vous auriez besoin qu’ils perdent par un but ou qu’ils gagnent carrément pour que votre billet soit classé comme gagnant. Le jus pour cela variera en fonction du matchup.

Pari Moneyline

Un pari Moneyline est moins compliqué, car un parieur parie simplement sur l’équipe qui sera victorieuse dans un match donné.

Exemple: Disons que le Colorado est à -420 pour vaincre Chicago lors du match d’ouverture de la saison de mercredi. Dans ce scénario, vous auriez besoin de risquer 420 $ pour gagner 100 $ en pariant sur l’Avalanche. Les Blackhawks ont des cotes plus attrayantes en tant qu’outsider de +320, ce qui signifie qu’un pari de 100 $ vous rapporterait 320 $ s’ils étaient capables de réussir la surprise.

Pari total

Il s’agit d’un pari basé sur le nombre de buts combinés marqués dans un match. Un parieur doit choisir “plus” (si plus de buts seront marqués) ou “moins” (moins de buts marqués au total) que le nombre attribué pour ce concours.

Exemple: L’ouverture de la saison entre le Colorado et Chicago a un total de 6,5 buts à Césars Sportsbook. Cela signifie qu’un sur-parieur aurait besoin de sept buts ou plus marqués pour gagner un pari, tandis qu’un sous-parieur s’enracine pour que six buts ou moins soient marqués dans le premier match.