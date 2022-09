Comment parier sur le double du Monday Night Football : Bills-Titans et Vikings-Eagles

La semaine 2 est presque dans les livres, mais heureusement, nous aurons deux matchs sur lesquels parier ce soir.

Le programme double Monday Night Football, qui est généralement un incontournable de la semaine 1, aura lieu ce soir. Les Buffalo Bills devraient accueillir les Titans du Tennessee, tandis que les Eagles de Philadelphie accueilleront les Vikings du Minnesota en ville. Ce dernier jeu semble être plus intéressant, mais dimanche a certainement prouvé que vous ne pouvez jamais tenir ces choses pour acquises.

Placez vos paris pour ces deux jeux sur Césars Sportsbook, qui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports. Voici ce que vous devez savoir avant de parier sur l’ardoise de deux matchs de ce soir.

Lignes de pari

Après avoir vaincu les champions en titre lors de l’ouverture de la saison, les Bills sont favoris par 10 points contre les Titans lors de leur premier match à domicile. Cette ligne a un peu bougé après avoir ouvert à 7,5 points cet été. Le total est actuellement fixé à 47,5

Dans une bataille entre les deux dormeurs NFC favoris, les Eagles sont favorisés de 2,5 points à domicile contre les Vikings ce soir. Le total est actuellement à 49, ce qui est significatif puisque cette barre a dépassé les 51 hier.

Tendances des paris

Je m’en voudrais de ne pas mentionner le fait que chacun des cinq premiers matchs aux heures de grande écoute est passé sous son total de points pour commencer la saison. J’ai recommandé de prendre le dessus lors du match de dimanche soir, et nous étions à un quatrième but de l’encaisser lorsque Justin Fields a été arrêté par les Packers de Green Bay. La sous-tendance se termine probablement ce soir, mais seul le temps nous le dira.

Les Bills avaient une fiche de 10-7 contre l’écart en saison régulière l’an dernier et ont facilement couvert le nombre lors du premier match de cette année. Les Titans avaient également une fiche de 10-7 contre l’écart en route pour capturer la tête de série n ° 1 de l’AFC en 2021.

Les Eagles et les Vikings sont allés 9-8 contre l’écart la saison dernière. Ils ont également tous deux atteint le total des points dans les matchs à deux chiffres.

Rapport de blessure

Comme toujours, il est important de savoir qui joue et qui ne joue pas lorsqu’on parie sur le football.

Titans – Le demi de coin Kristian Fulton (ischio-jambiers), le joueur de ligne offensive Jamarco Jones (coude) et le porteur de ballon Dontrell Hillard (ischio-jambiers) sont tous absents pour le match de ce soir. Le receveur large Kyle Phillips est discutable avec une blessure à l’épaule.

Factures – Les plaqués défensifs Ed Oliver (cheville) et Tim Settle (mollet) sont à la fois absents et douteux, respectivement. Le demi de coin Dane Jackson est discutable avec une blessure au genou, tandis que le receveur large Gabe Davis est discutable après avoir été un ajout tardif au rapport de blessure avec une entorse à la cheville.

Vikings – Le demi de coin Andrew Booth a été exclu en raison d’une blessure au quad.

Eagles – Chaque joueur sur le rapport de blessure était un participant à part entière samedi.

La pièce de Shane Jackson

Comme c’est souvent le cas avec les côtés et le total, mon pari pour l’ardoise à venir a été fait plus tôt dans la semaine. J’ai fini par parier sous 51,5 dans le match Eagles-Vikings, quelque chose dont j’ai parlé plus tôt dans la semaine sur Bet Chicago Sports. Le total est actuellement de 49, donc je ne le recommanderais pas à ce nombre.

Si je devais jouer dans les dernières heures avant le coup d’envoi, je me pencherais sur les Eagles pour couvrir l’écart. Ces deux équipes devraient toutes les deux être dans le mélange des séries éliminatoires cette année, mais j’ai toujours les Eagles comme la meilleure équipe à ce stade et comme tout ce qui est sous le nombre clé de trois.

Les Vikings ont joué le rôle lors de la semaine 1, en particulier du côté offensif du ballon lors des débuts de l’entraîneur-chef Kevin O’Connell. Mais il sera intéressant de voir leur rappel maintenant qu’il y a de la bande réelle sur cette équipe.