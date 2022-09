Comment parier sur la course NFL MVP avant le début de la saison 2022 – Shaw Local

Il n’y a pas de marché sur lequel parier tout à fait comme la course NFL MVP.

Aaron Rodgers a remporté des prix MVP consécutifs, même s’il n’est pas entré dans l’année en tant que favori dans les deux saisons. Avant cela, Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City et Lamar Jackson des Ravens de Baltimore ont chacun remporté un prix MVP lors de leur première saison complète en tant que partant avec leur équipe respective.

C’est vraiment une façon amusante d’avoir de l’action sur la saison de la NFL, et les chiffres de la course MVP de cette année sont extrêmement divertissants. Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen entre en tant que favori de la pré-saison avec un prix de +700 à Césars Sportsbookqui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports.

Quatre des plus grands noms de la ligue sont juste derrière Allen avec une cote de 10/1 ou mieux pour remporter le prix individuel le plus élevé cette prochaine saison de la NFL. Mahomes est à +800, tandis que Justin Herbert et Tom Brady sont tous deux répertoriés à +900. Rodgers a une valeur de +1000 pour remporter le titre de MVP pour la troisième année consécutive.

Plongeons dans tout ce que vous devez savoir avant de parier sur ce marché :

Récents gagnants du MVP de la NFL

Comme la plupart de ces marchés de récompenses, il est entièrement axé sur la narration. Les écrivains qui votent pour cela sont humains, et il existe donc une formule pour gagner le MVP. Tant que vous êtes quart-arrière dans une équipe d’élite, vous pouvez être considéré. Quelqu’un d’autre? Plus de chance la prochaine fois.

Un non-quart-arrière n’a pas remporté le prix depuis 2012, lorsque le porteur de ballon du Minnesota Adrian Peterson a accompli cet exploit. Un quart-arrière a remporté le titre de MVP neuf années de suite depuis lors, et il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que cela change en 2022. Cooper Kupp a connu une saison historique pour un receveur la saison dernière – et il n’a réussi à recevoir qu’un seul vote de MVP.

De plus, un quart-arrière doit faire partie d’une équipe gagnante pour être dans le coup. Sept des neuf derniers vainqueurs faisaient partie d’équipes qui ont terminé en tête de série dans leur conférence respective. Les deux autres gagnants du MVP faisaient partie d’équipes qui ont revendiqué une tête de série n ° 2, ce qui aurait été suffisant pour un laissez-passer à l’époque avant que la ligue ne passe à des séries éliminatoires à 14 équipes.

An Vainqueur MVP Équipe Enregistrement 2021 Aaron Rodgers Emballeurs 13-4 (1 tête de série) 2020 Aaron Rodgers Emballeurs 13-3 (1 tête de série) 2019 Lamar Jackson corbeaux 14-2 (1 tête de série) 2018 Patrick Mahomes Chefs 12-4 (1 tête de série) 2017 Tom Brady Patriotes 13-3 (1 tête de série) 2016 Matt Ryan Faucons 11-5 (2 têtes de série) 2015 Cam Newton Panthères 15-1 (1 tête de série) 2014 Aaron Rodgers Emballeurs 12-4 (2 têtes de série) 2013 Peyton Manning Broncos 13-3 (1 tête de série)

Comment parier sur le marché MVP

À mon avis, il n’y a aucune raison d’être pressé de miser sur ce marché. Pensez à la rapidité avec laquelle les récits changent sur certains des meilleurs quarts de la ligue après un mauvais match. Ce marché sera en constante évolution tout au long de l’année, créant de nombreuses opportunités d’acheter des appelants peu talentueux.

Par exemple, Kyler Murray était le favori MVP pour la première moitié de la saison 2021, tandis que Rodgers a commencé la saison avec une défaite 38-3 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors de la semaine 1. Russell Wilson semblait être le premier favori de retour à -des années en arrière en 2019 et 2020. Wilson n’a finalement pas reçu un seul vote, perdant le prix au profit de Patrick Mahomes et Lamar Jackson au cours de leurs saisons respectives.

Identifiez les joueurs sur lesquels vous souhaitez parier pour le MVP, puis attendez votre opportunité de bondir à un meilleur prix. Pour moi, Mahomes est toujours un joueur sur lequel je vais envisager de parier car il est le meilleur quart-arrière de la planète. Joe Burrow est sixième en cote à +1300, mais je ne serais pas surpris s’il a un meilleur prix à un moment donné cette saison.

L’intersaison est le moment de tenter sa chance sur des paris à long terme, y compris un certain nombre de quarts de deuxième année qui offrent des avantages intrigants. Mais vous devriez tirer sur de meilleurs candidats lorsque le marché s’ajuste finalement trop pendant la saison régulière.

Cotes des paris pour NFL MVP

Cotes de paris pour le MVP de la NFL 2022 fournies par Caesars Sportsbook :

• Josh Allen, Bills de Buffalo : +700

• Patrick Mahomes, Chiefs de Kansas City : +800

• Justin Herbert, Chargers de Los Angeles : +900

• Tom Brady, Buccaneers de Tampa Bay : +900

• Aaron Rodgers, Packers de Green Bay : +1 000

• Joe Burrow, Bengals de Cincinnati : +1300

• Russell Wilson, Broncos de Denver : +1 600

• Matthew Stafford, Rams de Los Angeles : +1 600

• Dak Prescott, Cowboys de Dallas : +1 700

• Lamar Jackson, Ravens de Baltimore : +2 000

• Kyler Murray, cardinaux de l’Arizona : +2 200

• Deshaun Watson, Browns de Cleveland : +3 000

• Jalen Hurts, Eagles de Philadelphie : +3 000

• Trey Lance, 49ers de San Francisco : +3 000

• Derek Carr, Raiders de Las Vegas : +3000

• Tua Tagovailoa, Dolphins de Miami : +5000

• Derrick Henry, Titans du Tennessee : +5000

• Matt Ryan, Colts d’Indianapolis : +5000

• Kirk Cousins, Vikings du Minnesota : +6 000

• Jameis Winston, Saints de la Nouvelle-Orléans : +7 500

• Cooper Kupp, Rams de Los Angeles : +7 500

• Mac Jones, Patriots de la Nouvelle-Angleterre : +7 500

• Toutes les autres sélections sont 100/1 ou plus