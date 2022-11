Comment parier sur la Coupe du monde 2022

La Coupe du monde de la semaine prochaine sera la première à avoir légalisé les paris sportifs largement disponibles aux États-Unis, de sorte que de nombreux parieurs viendront au football pour la première fois, cherchant à parier sur l’événement sportif le plus populaire au monde.

Étant donné que les options et la terminologie des paris sur le football sont un peu différentes de la plupart des sports américains, passons en revue les bases, puis examinons quelques spécificités pour la Coupe du monde elle-même.

Lignes d’avant-match

Trois façons: Cela offre des prix sur (vous l’avez deviné) les trois résultats différents : une victoire par l’une ou l’autre équipe ou un match nul. Lorsque les équipes sont à égalité, vous pouvez voir plus d’argent sur les trois choix. Par exemple, le match États-Unis-Pays de Galles répertorie actuellement les États-Unis à +160 pour gagner, le Pays de Galles à +195 pour gagner et le match nul à +195. Pour ceux qui sont habitués aux lignes bidirectionnelles, le traitement de trois options prend un moment, mais vous comprendrez bientôt.

Ligne de but: Cette ligne est un spread, tout comme vous le trouverez dans la NFL ou la NHL, qui est un point de référence plus proche. Parce que les buts sont relativement rares au football, vous verrez rarement -110 types de lignes de but. Au lieu de cela, les lignes sont généralement inclinées dans un sens ou dans l’autre. Dans l’exemple États-Unis-Pays de Galles, les États-Unis sont actuellement favorisés par un demi-but, mais le prix est de +145, tandis que le Pays de Galles +0,5 est de -185, puisque vous obtiendriez à la fois une victoire du Pays de Galles et un match nul avec ce pari. Certains matchs auront bien sûr des écarts plus importants, comme l’Argentine à -180 avec un but et demi contre l’Arabie saoudite.

Handicap asiatique : Certains livres proposent des lignes par incréments de quart de but, ce qui peut être déroutant pour les parieurs débutants qui ne voient généralement pas les équipes favorisées par 0,25 buts ou points ou toute autre chose. Une ligne qui comprend 0,25 ou 0,75 signifie que vous partagez votre pari entre les deux lignes de demi-but les plus proches. Considérez-le comme deux demi-paris sur deux lignes différentes. La façon la plus simple d’expliquer est avec un exemple:

Si vous pariez 10 $ à égalité sur l’Argentine -1,75 buts contre l’Arabie saoudite, vous placez essentiellement deux paris de 5 $ sur l’Argentine, un à -2 et un à -1,5. Si l’Argentine gagne par plus de deux buts, vous gagnez la totalité des 10 $. Si l’Argentine gagne par exactement deux buts, vous gagnez la moitié de votre pari (5 $ de la partie -1,5) et les 5 $ restants sont une poussée à -2, vous sortez donc 5 $ d’avance. Si l’Argentine gagne par exactement un but ou fait match nul ou perd, vous perdez tout votre pari. Les handicaps asiatiques peuvent être une bonne option intermédiaire avec des cotes intermédiaires lorsque vous n’êtes pas convaincu de la ligne régulière à suivre. Plus/moins. C’est assez simple, juste avec des nombres inférieurs à ceux de la plupart des sports. Le point de départ habituel pour un over/under est de 2,5 buts, généralement avec un peu de jus sur le over par défaut. Pour référence, les matchs de Premier League marquent en moyenne 2,8 buts par match au cours des deux dernières saisons. Vous pouvez généralement trouver des lignes alternatives allant de 0,5 buts à au moins 4,5 buts, toutes ajustées en conséquence, et les lignes par défaut sont souvent de 3,5 pour les équipes les plus performantes. Vous trouverez également des over/unders disponibles pour chaque équipe individuellement, pour chaque mi-temps et pour les combinaisons des deux.

Les deux équipes marquent (oui ou non) : C’est exactement ce que cela ressemble : vous pariez que chaque équipe marque au moins un but, ou que chaque équipe n’en marque pas. Cela revient à parier un over/under, mais nécessite un résultat plus précis. Et ne vous laissez pas confondre par vos propres objectifs. Vous pariez sur chaque équipe obtenant un but dans sa colonne de score, quelle que soit la façon dont le ballon entre dans le filet.

Nul pari : Cette option est basée sur le résultat à trois, dans le sens où vous prenez une équipe pour gagner le match, et un match nul signifie que le pari est remboursé. Ainsi, les États-Unis ont +160 pour gagner contre le Pays de Galles, et la ligne de tirage sans pari est de -135. Vous gagnerez évidemment moins d’argent si les États-Unis gagnent, en échange d’un push si la partie est à égalité. Il existe d’autres variantes du jeu sans pari, mais le tirage sans pari est le plus courant.

Double chance: Ce pari a quelques noms différents (comme Équipe et X), mais le jeu est finalement le même : vous obtenez les deux côtés de la ligne à trois, généralement une équipe à gagner ou à faire match nul, ce qui revient au même que de jouer un équipe +0,5 buts.

Il existe évidemment des dizaines d’autres marchés, dont la plupart sont similaires à ce que vous trouverez dans d’autres sports. Les options d’équipe et de jeu courantes incluent les buts, les tirs, les corners et les cartons. Il existe des marchés pour lesquels l’équipe marque en premier, lorsque le premier but est marqué, et bien plus encore. Des choix similaires existent pour les joueurs individuels, et il existe d’innombrables combinaisons de toutes ces choses.

Phase éliminatoire

J’ai peut-être enterré le lede ici. S’il y a une chose à retenir de cet article, c’est le fonctionnement des paris en phase à élimination directe. En règle générale, dans les jeux à élimination, tous les paris mentionnés ci-dessus ne concernent que 90 minutes plus le temps d’arrêt. Cela signifie que les paris sont classés à la fin du règlement, indépendamment de ce qui se passe dans les prolongations ou les pénalités, ce qui se produit si un match à élimination directe est à égalité après le règlement.

La plupart des livres appliquent cette règle à tous les paris sur les équipes et les joueurs. Donc, si vous avez parié sur l’Allemagne pour battre l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2014, vous n’avez probablement pas gagné ce pari, puisque l’Allemagne avait besoin de temps supplémentaire pour gagner 1-0. Et si vous aviez un pari sur Mario Gotze buteur à tout moment, vous n’avez probablement pas encaissé ce billet lorsqu’il a compté le vainqueur.

Pratiquement tous ceux qui ont déjà parié sur le football (moi y compris) ont fait cette erreur, entraînant une émotion déplacée pendant les prolongations et une confusion lors de l’encaissement d’un billet ou de la vérification d’un compte. Comme toujours, connaissez les règles de votre livre.

Cela dit, vous pouvez parier sur l’équipe qui passera au tour suivant, qu’elle ait besoin de prolongations ou de pénalités. Ces options sont généralement appelées quelque chose comme “se qualifier” ou “se qualifier” ou “soulever le trophée” dans le cas d’une finale. Vous trouverez également des options distinctes pour des scénarios spécifiques comme gagner en prolongation, avancer aux tirs au but, etc.

Futures des groupes de la Coupe du monde

En plus des paris sur un seul match, des tournois comme la Coupe du monde offrent de nombreuses opportunités à terme. Les options de groupe les plus simples consistent pour une équipe à remporter le groupe ou à se qualifier pour la phase à élimination directe, en terminant dans les deux premières des quatre équipes. La plupart des groupes ont un ou deux gros favoris, vous pouvez donc trouver des prix plus avantageux sur les outsiders à un bon rapport qualité-prix, car le football est un sport à forte variance dans lequel un but, une faute ou un rebond peut tellement changer.

Un conseil si vous placez des paris futurs de groupe est qu’il existe souvent de meilleures options que de simplement placer un pari direct sur une équipe pour avancer ou gagner le groupe. Par exemple, disons que vous aimez que le Mexique passe du groupe C, où l’Argentine est un énorme favori -1100 pour avancer et -275 pour gagner le groupe. Il peut y avoir des choix plus attrayants que de parier que le Mexique avancera à -135. Envisagez un pari à double pronostic pour que l’Argentine et le Mexique avancent, ou un pari sur l’ordre exact de l’Argentine/Mexique, ou de parier que le Mexique finira deuxième du groupe. Les deux premières options sont essentiellement des parlays, donc les prix peuvent ou non en valoir la peine, mais ils valent toujours la peine d’être vérifiés.

botte dorée

L’un des futurs les plus populaires dans n’importe quelle compétition est de savoir quel joueur marque le plus de buts. Cela ressemble à un jeu simple, mais il est important de savoir comment votre livre définit le pari, que ce soit sur un véritable vainqueur du Golden Boot ou simplement sur le meilleur buteur. La différenciation est…

Botte dorée: décerné par le tournoi lui-même, généralement avec des bris d’égalité. À la Coupe du monde, la FIFA a un premier bris d’égalité de passes décisives et un deuxième bris d’égalité de moins de minutes jouées. Par exemple, lors de la Coupe du monde féminine 2019, Megan Rapinoe, Alex Morgan et Ellen White ont chacun marqué six buts. Rapinoe et Morgan ont chacun obtenu deux passes décisives contre aucune de White, et Rapinoe a remporté le Golden Boot parce qu’elle a joué moins de minutes que Morgan. Meilleur buteur : compte simplement le ou les joueurs avec le plus de buts, quelles que soient les règles d’attribution d’une compétition. En cas d’égalité, les livres paient généralement les paris divisés par le nombre de gagnants. Cela signifie que si vous pariez sur un meilleur buteur à 40-1 et qu’il est à égalité avec un autre joueur, vous serez payé à 20-1. Si quatre joueurs étaient à égalité, vous seriez payé à 10-1, etc.

Tout cela pour dire : sachez ce que vous pariez et comment votre livre paie les éventuelles égalités. Ne confondez pas non plus le Golden Boot avec le Golden Ball, une récompense décernée au meilleur joueur du tournoi, votée par un comité restreint avant la finale. Le vainqueur n’a pas non plus besoin d’être du champion, car six vainqueurs consécutifs du Ballon d’or n’ont pas remporté la Coupe du monde. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses options de paris disponibles pour le football en général et la Coupe du monde en particulier. Profitez du tournoi !

L’ancien chercheur principal d’ESPN, Paul Carr, est directeur principal du contenu pour TruMedia et couvre sa quatrième Coupe du monde masculine.