Comment parier les Preakness Stakes: les choix d’experts de Chris ‘The Bear’ Fallica, les meilleurs paris

Chris Fallica Expert en paris sportifs FOX

« Bear Bets » sont de vrais paris que Chris « The Bear » Fallica est en train de faire.

Tous les regards seront tournés vers Mage, vainqueur du Kentucky Derby, lors de la 148e édition des Preakness Stakes au Pimlico Race Course de Baltimore samedi.

Treize chevaux ont remporté le prix ultime du sport en remportant le Kentucky Derby, les Preakness Stakes et les Belmont Stakes.

Mage restera-t-il en lice pour devenir le 14e ?

Jetons un coup d’œil à la course du point de vue des paris.

Voici une liste de tous les chevaux, quelques pépites amusantes dont vous pouvez parler avec vos amis et, bien sûr, mes paris préférés à faire pour samedi. Aussi, voici un initiation aux courses hippiques cela vous sera utile lorsque vous ferez votre choix.

Pour faire simple, je vais commencer par mes choix. Après cela, continuez à lire pour en savoir plus sur chaque cheval et quelques pépites amusantes de Derby.

Ma carte de pari

Abécédaire sur tous les chevaux (position, cheval, jockey, entraîneur, cotes)

1. Trésor national (John Velazquez/Bob Baffert); 4-1

Après s’être vu interdire d’inscrire des chevaux dans le Derby du Kentucky, l’entraîneur Bob Baffert est de retour. Il a remporté cette course sept fois et a le troisième choix sur la ligne du matin ici.

Trésor national a une tonne pour lui. Il est sur le rail, ajoute des oeillères et est officiellement de retour dans la grange Baffert.

Cherchez qu’il soit juste en tête et jouez, venez me chercher. Et ils pourraient ne pas être en mesure de le faire. Je m’attends à un énorme bond en avant depuis la quatrième place du Derby de Santa Anita. C’est mon premier choix dans cette course.

2. Chase the Chaos (Sheldon Russell/Ed Moger Jr.); 50-1

Ce hongre n’a pas terminé devant quelqu’un de décent au cours de ses huit courses à vie, et la seule fois où il a affronté une compagnie à enjeux gradués, il a été battu d’environ 17 longueurs par Practical Move. Il est sans espoir, mais j’espère que les relations apprécieront la fête !

3. Mage (Javier Castellano/Gustavo Delgado); 8-5

Je suis en colère contre moi-même pour ne pas avoir déplacé celui-ci plus après que mon premier choix dans le Derby – Skinner – ait été rayé. Il possédait tellement de choses que j’aime chez un cheval sur le circuit Triple Crown. Il peut absolument gagner à nouveau car cette course compte sept nouveaux tireurs dans la course Triple Crown, mais seuls deux semblent être une menace sur le papier.

Je m’attendrais à ce que Mage soit dans un endroit idéal pour traquer National Treasure et peut-être First Mission, et ensuite c’est juste une question de savoir comment il répond lorsqu’on lui demande sa meilleure course par le jockey Javier Castellano.

Il a une grande chance d’entrer dans le Belmont avec une chance de remporter la Triple Couronne.

4. Coffeewithchris (Jaime Rodriguez/John Salzman Jr.); 20-1

Ce cheval local n’est pas assez rapide pour prendre la tête, et ses performances passées ne suggèrent pas non plus qu’il veuille dépasser des chevaux dans le tronçon. Il a l’allure d’un cheval qui se contentera de faire le tour de la piste et espère encaisser un chèque de troisième ou quatrième place.

5. Red Route One (Joel Rosario; Steve Asmussen); 10-1

Il était une fois 3-1 dans le Street Sense 2022 à Churchill Downs, qui avait éventuellement le finaliste du Derby Two Phil’s, il a donc été bien considéré par les parieurs dans le passé.

Dans l’ensemble, il a très peu de vitesse mais a un bon coup de pied de fermeture, donc je peux le voir dépasser quelques chevaux en retard. Mais je ne pense tout simplement pas que le rythme à l’avant sera assez rapide pour qu’il puisse gagner.

L’entraîneur Steve Asmussen a historiquement très bien réussi dans cette course, donc je ne serais pas surpris s’il n’a pas fait une bonne course tardive pour terminer dans les quatre premiers.

6. Effectuer (Feargal Lynch; Shug McGaughey); 15-1

Si vous regardez la course du 28 janvier au Gulfstream Park en Floride, Perform avait une fiche de 6-1 dans une première course remportée par un tir de 12-1. Ce cheval ? Mage.

Oui, ce Mage qui vient de remporter le Derby du Kentucky.

Les performances se sont améliorées au fur et à mesure que les courses se sont allongées et devraient être dans une bonne position de traque tout au long de la course. Si vous recherchez un long shot, c’est le cheval que je jouerais, et je l’utiliserai certainement dans mes exactas et mes trifectas.

7. Blazing Sevens (Irad Ortiz Jr./Chad Brown); 6-1

Celui-ci avait l’air d’être prêt pour de grandes choses à l’âge de 2 ans lorsqu’il a cassé la jeune fille de manière dominante à Saratoga, puis a remporté les Champagne Stakes à Aqueduct.

Mais il ne semble pas qu’il ait fait un pas en avant à l’âge de 3 ans. Il lui a fallu un certain temps pour démarrer, et il avait clairement besoin de la course dans le Fountain of Youth Stakes à Gulfstream Park après une mise à pied de cinq mois. Ensuite, il était bien derrière les deux premiers des Blue Grass Stakes à Keeneland dans son deuxième départ de l’année.

Même au troisième départ après une mise à pied, je ne suis pas sûr qu’il soit assez rapide pour courir avec National Treasure – qu’il a terminé derrière dans la Breeders ‘Cup Juvenile – ni assez bon pour battre Mage. Il prendra de l’argent jusqu’à la course, et s’il me bat, eh bien, je m’en accommoderai.

8. Première mission (Luis Saez/Brad Cox); 5-2

Il est considéré par la plupart comme le principal rival de Mage et devrait être juste à côté de National Treasure en deuxième position dès le départ.

Il a battu l’éventuel quatrième finaliste du Derby Disarm dans les Lexington Stakes et possède le deuxième chiffre de vitesse Beyer le plus élevé dans la course derrière le 105 de Mage dans le Derby.

Ma seule grande préoccupation est de savoir s’il est accroché un peu large de la poste 10 et cela le fait courir beaucoup plus loin que National Treasure ou Mage, ce qui l’affaiblit potentiellement pour la course d’étirement. Il peut certainement gagner, mais je préfère National Treasure et Mage.

BEAR BYTES (points de discussion amusants avec des amis)

L’entraîneur Bob Baffert a remporté cette course sept fois, la dernière étant Justify en 2017. Chacun de ses sept gagnants était 3-1 ou moins dans le pari.

L’entraîneur Chad Brown a remporté cette course à deux reprises depuis 2017. Aucun de ses deux vainqueurs n’était un choix de pari parmi les deux premiers.

Le seul favori à remporter le Preakness au cours des sept dernières courses était Justify gagnant en 2018. Fait amusant, mais les deux derniers favoris à remporter le Preakness ont tous deux remporté la Triple Couronne (également Pharaon américain en 2015).

Le jockey John Velazquez a monté les trois favoris des six dernières années. Il a terminé troisième sur Medina Spirit en 2021, deuxième sur Authentic en 2020 et huitième sur Always Dreaming en 2017.

Chacun des quatre derniers vainqueurs du Preakness avait au moins 6-1 et au moins le troisième choix de pari. Rombauer était le cinquième choix en 2021 et Swiss Skydiver était le sixième choix de pari en 2020.

La dernière fois que le favori a gagné et que le deuxième choix a terminé deuxième dans le Preakness, c’était en 1981 lorsque le favori Pleasant Colony a gagné et que Bold Ego a terminé deuxième. Notez qu’il y a eu des cas depuis lors où le deuxième choix a gagné et le favori a terminé deuxième, comme en 2012 lorsque le deuxième choix, J’en aurai un autre, a battu le favori Bodemeister.

La seule fois où le premier cheval à franchir la ligne d’arrivée du Kentucky Derby et Preakness a été expulsé avec une cote à deux chiffres, c’était en 2011, lorsque Animal Kingdom a remporté le Derby à 21-1 et Shackleford a remporté le Preakness à 13-1. Mage vient de remporter le Derby à 15-1.

L’entraîneur Steve Asmussen a formé le finaliste de Preakness chacune des deux dernières années – Epicentre en 2022 et Midnight Bourbon en 2021.

Chris « The Bear » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire ait été son objectif, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec un pari « occasionnel » sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le NHC Handicapping Championship. Rappelez-vous, « Moins vous pariez, plus vous perdez quand vous gagnez! » Suivez-le sur Twitter @ chrisfallique .

