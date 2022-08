Comment Paramount + peut améliorer son streaming de football

Paramount + peut s’améliorer, tout comme toutes les autres plateformes de streaming peuvent s’améliorer. Hier, nous avons regardé Peacock. Aujourd’hui c’est au tour de Paramount+.

Ce n’est pas nécessairement un affront à Paramount+ et à ce que fait CBS avec son service de streaming payant. En fait, la couverture de la Ligue des champions et la couverture de la Serie A sont parmi les meilleures pour la couverture en studio que nous ayons ici aux États-Unis. Les deux programmes sont informatifs, divertissants et abondants dans leur couverture tout au long de ces campagnes. Il est utile d’avoir le talent et l’action en coulisses que possèdent ces équipes.

En regardant CBS All Access, l’ancien nom de Paramount + avant son changement de nom, un saut est perceptible. L’acquisition de plus de propriétés y contribue certainement. Depuis son lancement en 2014, la plateforme n’a pas donné la priorité au football. Ce n’est plus le cas, surtout depuis quelques années. La saison dernière a débuté la Serie A, et juste avant cela, la Ligue des champions de l’UEFA.

Maintenant, Paramount + est le centre de téléspectateurs américain de la Confédération asiatique de football, des qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF, de la NWSL, de la Premiership écossaise et bien plus encore.

D’un autre côté, le point demeure. Paramount+ peut s’améliorer. Voici donc une poignée de choses que nous, en tant que fans de football exclusivement, aimerions voir hors de la plate-forme.

Comment Paramount+ peut s’améliorer pour les fans de football

1. Ajouter une fonction de rembobinage

Au football, les meilleurs jeux peuvent commencer bien avant qu’un but ne soit marqué. Soit ça, soit certains moments méritent un second regard car ils sont à couper le souffle. La petite option de rembobinage de 10 secondes sur ESPN + permet aux fans de voir quelque chose et de le regarder à nouveau.

Bien sûr, les rediffusions et le VAR peuvent nous obliger à regarder si un joueur a utilisé ou non sa main sur le ballon sans fin. Pourtant, il y a toujours des cas qui peuvent voler sous le radar qui se démarquent pour nous.

2. Sélectionnez l’audio de la Ligue des champions en multidiffusion

Personnellement, je suis un adepte du bruit naturel de la foule. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

Pendant les quarts de finale de l’UEFA Champions League, Paramount+ a lancé une multidiffusion qui affichait des matchs simultanés sur un seul écran. C’est une fonctionnalité géniale qui permet aux fans de suivre deux jeux en même temps. C’est comme un continu Golazo ! Spectacle.

Cependant, le seul problème est que quelqu’un chez CBS sélectionne l’audio lu. C’est bien, car cette personne choisit simplement l’audio dont le jeu a le plus d’excitation à un moment donné. Pourtant, dans le cas où les deux jeux ont un drame qui se déroule en même temps, il serait bien que l’utilisateur sélectionne l’audio qu’IL souhaite écouter.

3. Promouvoir les compétitions moins connues

Chaque fois que j’entre dans Paramount+, la première chose que je vois est le curseur. Là, la plateforme fait la promotion d’une émission de télévision ou d’un film sur la première diapositive. Ou, il peut montrer sa couverture de la compétition européenne de l’UEFA ce jour-là.

J’aimerais voir plus de promotion de choses comme la Ligue des champions de l’AFC, la NWSL ou les ligues nationales en Amérique du Sud. Rien de mal à soutenir la Ligue des champions, il suffit de partager l’amour. De tous les domaines que Paramount + peut améliorer, cela semble le plus bénéfique pour le football dans son ensemble aux États-Unis

4. Développez la fonctionnalité de multidiffusion pour plus d’options

Celui-ci est peut-être un peu ambitieux. Avec la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue de conférence, il peut y avoir jusqu’à huit matchs dans une même compétition en même temps. La Ligue des champions, quant à elle, ne fait pas plus de quatre matchs dans une même tranche horaire.

Cependant, il serait idéal d’avoir la possibilité de sélectionner deux jeux, voire plus, à regarder sur un seul écran en même temps. Combinez cela avec le choix de sélection audio évoqué précédemment, et regarder la compétition européenne est un nouveau niveau de plaisir.

5. Diffusez plus rapidement des jeux à la demande

La cohérence est la clé. Souvent, Paramount + publie les jeux terminés plus tard que certains fans ne le souhaitent. Au lieu d’avoir la possibilité de plonger dans un jeu pratiquement après sa fin pour le regarder au cas où vous l’auriez manqué, les fans devront peut-être attendre.

Dans l’état actuel des choses, le plus tôt sera le mieux. Surtout pour ces matchs européens, lorsque les fans se précipitent chez eux après le travail pour regarder les matchs ce soir-là.