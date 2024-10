Comment Paradox a surmonté les retards, les scissions des développeurs et l’annulation de Life By You

Paradox Interactive a traversé une période difficile au cours de la dernière année.

Après plusieurs retards, son très attendu Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 a changé de mains en septembre 2023, le développement étant passé de Hardsuit Labs à The Chinese Room.

Puis, un mois plus tard, Paradox a noté les coûts de développement de The Lamplighters League juste une semaine après son lancement, confirmant également que des licenciements avaient eu lieu chez son développeur Harebrained Schemes. Une semaine plus tard, les deux parties ont annoncé leur séparation, Paradox ayant déjà acquis Harebrained en 2018.

Avance rapide jusqu’en 2024, et Paradox a annoncé l’annulation de sa simulation de vie Life by You en juin, ainsi que la fermeture de son développeur, Paradox Tectonic. Les bénéfices de l’entreprise suédoise ont chuté de 90 % sur un an suite à cette annonce.

Depuis, Paradox a également annoncé un troisième retard pour Cities Skylines 2 sur consoles, et que Prison Architect 2 était repoussé sine die.

Nous avons rencontré le PDG adjoint Mattias Lilja la semaine dernière, qui n’a pas hésité à aborder les problèmes rencontrés par l’entreprise avec Life By You, les changements de culture et sa stratégie globale. Nous avons également discuté de la situation avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, que vous pouvez lire ici.

« La chance, dans un sens, a à voir avec les choses que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler – et je m’intéresse aux parties que nous pouvons », déclare Mattias Lilja alors que nous mentionnons la série de malchance de Paradox et la manière dont il entend corriger le tir. « Et cela a beaucoup à voir avec : quels jeux commençons-nous et comment les commençons-nous ? Et comment finançons-nous les choses ? »

Lorsque l’on prend des risques sur un projet – en prenant l’exemple du lancement de la branche d’édition indépendante de Paradox, Arc – le financement doit être soigneusement étudié, souligne Lilja.

« Life by You était en quelque sorte en dehors de notre cercle de compétences – stratégiquement, c’était une bonne idée, mais nous l’avons mal commencé et nous l’avons beaucoup trop financé avant d’en savoir suffisamment »

« Et puis, si nous voulons lancer quelque chose de plus grand, cela doit relever directement de notre compétence circulaire », poursuit-il. « Il faut que ce soit une Cities ou une Cities-like, ou une TPS [Grand Strategy game]. Nous en savons alors suffisamment pour prendre des risques de manière intelligente. Parce que même si nous sortons un jeu comme Victoria 3 – qui a connu des difficultés – c’est toujours un jeu auquel les gens veulent jouer, et avec lequel nous pouvons continuer. Ce n’est pas un énorme succès au début mais c’est aussi quelque chose que nous connaissons beaucoup.

« Et [there’s] une différence je dirais entre [that and]disons, Life by You, qui sortait un peu de notre cercle de compétences – stratégiquement une bonne idée, mais nous l’avons mal démarré et nous l’avons beaucoup trop financé avant d’en savoir assez, je dirais. Cela a donc beaucoup à voir avec la façon dont nous démarrons les projets et dont nous les gérons dans le temps, y compris la partie investissement. »

Prendre les bonnes décisions pour l’avenir de Paradox consiste également à s’assurer que l’équipe connaît ses fans actuels, dit Lilja, et à s’assurer qu’ils répondent à la question « Qui veut vraiment ça ? » au démarrage d’un projet.

« Nous ne devrions pas nous retrouver dans ces endroits », poursuit Lilja, expliquant comment la collecte d’une masse critique de commentaires peut empêcher que des situations comme Life by You et The Lamplighters League ne se produisent.

« Un jeu comme Vampire Bloodlines 2 sort en quelque sorte de notre zone de confort. Life by You est à la limite, d’autres jeux [like] L’architecte de la prison, je dirais, serait à l’intérieur. Il y a donc plutôt une question : « Comment pouvons-nous garantir qu’ils sont de la qualité que les joueurs souhaitent et attendent ? »

« Et puis je pense qu’il faut s’attendre à des retards. C’est malheureux et nous voulons publier des choses. Et parfois nous sommes un peu pressés et obtenons [going] trop tôt. Mais je pense que l’opinion actuelle à l’égard des joueurs punit cela très très durement. Je m’attendrais donc à ce que nous retardions davantage, pour répondre aux attentes. Un bon match ne mérite pas un mauvais départ. »

Il ajoute : « Avec le cercle de compétences, nous savons ce que nous faisons, nous comprenons les risques et aussi, si quelque chose ne va pas, nous savons comment y remédier, ce qui n’est peut-être pas si sûr lorsqu’on est en dehors de son cadre de travail. [core expertise]. Vous ne voulez donc pas investir massivement et [go] nous vivons et les gens sont en colère et nous ne savons pas vraiment ce que nous sommes censés faire. Nous devons donc comprendre un peu plus comment nous prenons des risques du point de vue commercial, mais il faut ensuite [also] à voir avec : « Connaissons-nous les fans ? Sommes-nous les fans ? Ces deux choses doivent se rencontrer. »



Life by You devait initialement être lancé en accès anticipé en 2023, puis a été repoussé à deux reprises en 2024, avant son annulation en juin.

D’un point de vue externe, Life by You semblait être un titre qui correspondait assez bien à l’expertise de Paradox et qui répondait à la demande du marché. La communauté des Sims 4, entre autres, a un appétit certain pour une nouvelle génération de jeux de simulation car elle attend avec impatience une suite (qui pourrait ne jamais arriver). C’était donc comme si toutes les étoiles étaient alignées, raconte-t-on à Lilja.

« Nous avons ressenti la même chose que vous, au début », répond-il. « C’est un pari que je [thought] Le paradoxe devrait être compris dans le sens où nous avions des gens de base qui étaient bons, qui savaient quoi faire. [they’re doing, and] cela est adjacent à ce que nous faisons – il ne s’agit pas de Cities mais c’est peut-être un pas de plus. Il était donc tout à fait logique pour nous, en tant qu’éditeur, de nous pencher sur cette question. Nous avons donc commencé à un endroit où je pense que nous devrions vraiment le faire. Malheureusement, au fil du temps, nous sommes arrivés à un point où l’équipe n’a pas réussi… », fait-il une pause. « Je dirais qu’ils n’ont pas réussi à y parvenir. Et cela ne concerne pas seulement eux. Cela dépend absolument aussi de nous.

« Nous avons donc essayé de voir comment nous pourrions arriver à un point où nous pourrions sortir quelque chose que les fans voudraient. Et malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans un endroit où nous ne pouvons pas, nous avons dû arrêter maintenant parce que tout ce que nous faisons à partir de maintenant cela va, franchement, être plus coûteux et ne résoudra probablement pas les problèmes que nous examinons.

« Et c’est, bien sûr, un énorme échec de notre part, principalement en tant qu’éditeur, de ne pas être en mesure de mieux piloter cela et de nous retrouver là. Mais encore une fois, nous n’arrêtons pas les jeux si nous pensons que les gens les apprécieront. – et nous étions presque sûrs que la sortie serait pire, aussi difficile que cela puisse être dit. Nous sommes donc arrivés à la conclusion que nous devions arrêter cela maintenant plutôt que de l’aggraver, stratégiquement pour Paradox. Absolument. Exécution ? Nous n’étions pas au rendez-vous.

Cela ne veut pas dire que tout a été sombre pour Paradox, avec ses efforts d’édition indépendante qui se portent plutôt bien. Par exemple, Mechabellum de Game River, lancé fin septembre sous le label Paradox Arc, a reçu un très bon accueil.

« Nous ne voulons pas arrêter de faire ces choses », souligne Lilja. « Nous voulons simplement le faire de manière sensée et également communiquer que c’est ce que nous faisons. Mais nous avons une vision à long terme. Nous ne cherchons pas vraiment à faire preuve de rapidité. »

Il ajoute plus tard : « Je tracerais un cercle autour de ce que nous savons, puis j’essaierais de placer ce qui se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de ce cercle et je ferais très attention si nous sommes à la limite ou à l’extérieur de ce cercle. Ce serait mon genre d’approche stratégique. « .



Game River’s Mechabellum est le titre le plus récent sorti sous le label Paradox Arc.

Paradox a connu de nombreux changements de direction au cours des dernières années, ce qui pourrait également expliquer l’incertitude sur sa stratégie. Le PDG vétéran Fredrik Wester, qui a rejoint l’entreprise en 2003, a démissionné en 2018 mais est resté président exécutif du conseil d’administration.

Son remplaçant, Ebba Ljungerud, a quitté l’entreprise en 2021 « en raison de points de vue divergents sur la stratégie future de l’entreprise ». Cela s’est produit au même moment où un rapport basé sur une enquête auprès des employés révélait une prétendue culture d’intimidation et de discrimination sexuelle chez Paradox. Wester a abordé le rapport et son propre comportement inapproprié qui a eu lieu lors d’une réunion en 2018 – il a précisé que l’incident non spécifié n’est pas la raison pour laquelle il a démissionné de son poste de PDG et a également déclaré dans une interview avec Casser que le départ de Ljungerud n’avait rien à voir avec ce rapport.

Lilja elle-même a eu une pause d’un an et est revenue dans l’entreprise qu’elle avait rejoint en 2009 à peu près à la même époque, en septembre 2021. Nous lui demandons comment la culture de Paradox Interactive a évolué depuis que Wester a rejoint en tant que PDG après la démission de Ljungerud.

« Je pense que la question de la culture est au cœur de la question de savoir si nous allons réussir ou non », dit-il. « Il y a la culture, il y a le leadership, et puis la stratégie, [and] comment nous investissons, n’est-ce pas ? Ce sont les gros composants. Il est vraiment important d’examiner cela. Nous essayons de revenir à la culture que nous avions, mais dans une version mise à jour, donc nous ne recherchons pas quelque chose de nouveau mais nous devons être une entreprise plus grande, plus professionnelle, tout en conservant certaines choses. Cela nous a fait du bien au début, ce qui a à voir avec l’écoute des fans et la confiance dans les développeurs. Ce sont les principaux ingrédients de cette soupe. »

Il note que l’entreprise est plus petite aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a trois ans, avec environ 100 personnes (elle compte aujourd’hui environ 630 employés). Mais cela est en grande partie dû à l’évolution de la culture de l’entreprise plutôt qu’aux licenciements, dit-il.

« Une partie du cours correct sur la culture a conduit certaines personnes à partir. Et je comprends toujours très bien pourquoi ils sont partis. Nous n’avons pas laissé partir beaucoup de gens. Nous avons fermé quelques studios, mais la majorité de ces personnes sont effectivement parties. de leur propre gré, lorsque nous leur avons parlé [the culture shift]. Parce qu’ils ont été embauchés dans des circonstances différentes et qu’on leur a dit que nous allions faire certaines choses, puis Fred [Wester] Je suis revenu, je suis revenu aussi en même temps, donc il y a eu un petit genre de « Concentrons-nous, encore une fois, sur ce que nous savons – qui sommes-nous ? Ne faisons pas trop d’autres choses, grandissons lentement.

« Je pense donc que c’est un peu un retour aux sources, mais bien sûr dans une version actualisée. [way]. Nous étions 23 personnes quand j’ai commencé et tout le monde [knew] les uns les autres donc on peut avoir un type de culture et de jargon très différents et tout le monde le connaît très bien. Quand on a plus de 600 ans, il faut être pleinement conscient que la plupart des gens ne se connaissent pas. Mais vous voulez toujours le même genre d’ingrédients, comme une grande confiance, proche des jeux, proche des fans, de préférence étant vous-même fan. C’est donc en quelque sorte ce à quoi nous jonglons ici. »

« Je pense que la question de la culture est au cœur de la question de savoir si nous allons réussir ou non »

Il ajoute : « [It’s about] découvrir quels éléments du passé nous ont réellement aidés et ce qui n’était que du bruit. Nous avons également besoin de plus de personnes possédant des compétences différentes, des attitudes, des parcours différents, etc. »

Pour l’avenir, Lilja affirme que 2025 verra certains des projets dont nous avons parlé se concrétiser, mais aussi « certaines choses dont nous n’avons pas parlé ». Il envisage que l’année soit un mélange de ce qu’étaient les deux dernières années, mais qu’elle reprenne vers la fin de 2025.

« Je pense qu’à la fin de 2025 et peut-être en 2026, nous verrons le changement que nous essayons de faire, le retour au cœur de l’entreprise et au cœur des jeux », dit-il. « Ça va se cristalliser [in] «