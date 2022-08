Comment Pannadhay a sacrifié son fils et sauvé la dynastie qui a mis les Moghols à genoux

Dans l’histoire de Mewar, où résonnent les récits immortels de la reine Padmini de Jauhar de Mewar et les chants dévotionnels de Meera, l’histoire de la dévotion d’une femme modeste comme Pannadhay occupe également une place particulière.

Cette histoire parle de Pannadhay qui a une place importante dans le sauvetage de la dynastie de Mewar. Cette histoire appartient à ces jours où les conflits internes et les conspirations faisaient leur apparition dans le fort de Chittorgarh de Mewar. Udai Singh, le futur Rana (roi) de Mewar, était un adolescent et n’avait pas encore atteint l’âge adulte. Alors qu’il était dans ses années de croissance, le cousin du père d’Udai Singh, Banveer, a ourdi un complot et a fait assassiner le père d’Udai Singh, Rana Sanga, dans le palais lui-même et a commencé à chercher une opportunité de tuer Udai Singh aussi. Suite à cet incident, la mère d’Udai Singh a eu des soupçons et a remis Udai Singh à sa femme de chambre spéciale Pannadhay pour assurer la sécurité d’Uday Singh.

Pannadhay était la “dhay ma” (une infirmière qui nourrit un bébé avec son lait) du fils de Rana Sanga, Rana Udai Singh, et elle n’était membre d’aucune famille royale. Elle s’appelait Dhay Maa, le fils de Rana Sanga, Udai Singh, parce qu’elle lui donnait du lait à la place de la propre mère d’Uday. Le fils de Panna, Chandan, et le prince Udai Singh avaient grandi ensemble. Udai Singh a été élevé par Panna comme son propre fils.

Au même moment, le fils d’une femme de chambre, Banveer, voulait également devenir le dirigeant de Chittorgarh et il tua les descendants de Rana un par un dans sa soif de trône. Une nuit, après avoir tué Maharaja Vikramaditya, Banveer se dirigea vers son palais pour tuer Udai Singh. Panna Dhai a obtenu des informations préalables à ce sujet par un serviteur de confiance.

Panna était fidèle à la dynastie et à ses devoirs et voulait sauver la vie d’Udai Singh. Il a fait dormir Udai Singh dans un panier de bambou, l’a recouvert de feuilles de bambou et l’a fait sortir du palais avec un serviteur de confiance. Pour tromper Banveer, elle fit dormir son fils sur le lit d’Udai Singh. Ensuite, Banveer est venu dans la chambre d’Udai Singh avec une épée tachée de sang et a posé des questions à ce sujet. Panna désigna le lit d’Udai Singh sur lequel il dormait. Banveer a tué le fils de Panna en pensant qu’il s’agissait d’Udai Singh. Panna a regardé le massacre de son fils devant ses yeux immobiles. Comme elle voulait que Banveer ne se méfie pas de cela, elle ne pouvait même pas verser une larme après la mort de son fils. Après le départ de Banveer, elle entreprit d’emmener le prince dans un endroit sûr après avoir embrassé le cadavre de son fils.

Maintenant, une statue d’environ 8,5 pieds de Pannadhay, symbole de dévotion envers ses maîtres, a été installée dans le parc Pannadhay à Goverdhan Vilas de la ville d’Udaipur et cette statue sera dévoilée par le ministre de la Défense Raj Nath Singh le 30 août prochain. Comme Pannadhay a eu le rôle principal dans le sauvetage de la dynastie Mewar, tous les préparatifs pour le dévoilement de cette statue à Udaipur sont en phase finale. Avant le dévoilement de l’idole Pannadhay, une statue a été installée dans le parc. Le ministre d’État de l’Union au ministère de l’Énergie et des Industries lourdes, Krishan Pal Gurjar, sera également présent au programme.

Il est à savoir que la dynastie Mewar n’a jamais fait l’esclavage des Moghols. Dans la dynastie Mewar, le fils d’Udai Singh, Maharana Pratap, était un roi courageux qui a combattu à plusieurs reprises avec l’empereur moghol Akbar pour protéger son royaume et a mis Akbar à genoux. Pour protéger son royaume, il quitta son palais et passa du temps avec ses sujets dans les forêts et c’est la raison pour laquelle Maharana Pratap est mémorable pour les habitants de Mewar encore aujourd’hui.

