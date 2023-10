Comment Ozempic pourrait aider à lutter contre la prochaine pandémie

Le sémaglutide, vendu sous le nom d’Ozempic aux États-Unis, est déjà largement utilisé comme médicament pour la perte de poids et le diabète ;

L’obésité était une comorbidité répandue pendant la pandémie de coronavirus et est liée à de nombreuses autres maladies chroniques ;

Les experts médicaux affirment qu’une baisse générale du poids qu’Ozempic pourrait entraîner pourrait entraîner une diminution du nombre de décès excessifs lors d’une autre pandémie ;

Ils pensent que cela pourrait également améliorer l’immunité et la gravité de la maladie causée par un futur virus.

Ozempic, le nouveau médicament amaigrissant, a dépassé le PIB du Danemark – où il est produit – et est déjà testé par le National Health Service du Royaume-Uni comme moyen de lutter contre l’obésité généralisée et d’alléger la pression sur les listes d’attente dans les hôpitaux.

Le sémaglutide, vendu sous les marques Wegovy, Rybelsus et Ozempic aux États-Unis, agit sous forme de comprimés ou d’injections pour supprimer l’appétit d’une personne, ce qui signifie qu’elle mange moins et, lorsqu’elle est associée à de l’exercice, aide les personnes en surpoids à perdre du poids plus rapidement et avec moins. souche que les méthodes conventionnelles. Développé à l’origine pour lutter contre le diabète, il régule également les niveaux de glucose.

Alors que des pays occidentaux tels que le Royaume-Uni et les États-Unis occupent une place très importante en termes de pourcentage de la population souffrant d’obésité (en Amérique, il est de plus de 36 pour cent, soit environ 119 millions de personnes), le médicament semble indispensable à une époque de transformation. aliments et excès de gourmandise. Un 2022 étude Publié dans La Lancette Le journal a attribué du poids à plus de 1 300 décès par jour.

Alors que beaucoup s’émerveillent devant les principales utilisations du sémaglutide, l’adoption généralisée de ce médicament pourrait avoir un autre avantage que nous ne verrons peut-être pas avant des années : aider à prévenir les pires effets d’une autre pandémie sur la population humaine.

Une illustration représentant une boîte de médicament pour le diabète et la perte de poids Ozempic (Semaglutide) et un graphique généré par ordinateur des cellules du coronavirus. Les experts médicaux affirment qu’une baisse générale du poids qu’Ozempic pourrait entraîner pourrait entraîner une diminution du nombre de décès excessifs lors d’une autre pandémie.

« Je ne vois pas que les pilules amaigrissantes empêcheront le [next] pandémie », a déclaré David Katz, professeur émérite d’immunologie à l’University College de Londres. Semaine d’actualitésmais a ajouté qu’il pouvait voir qu’ils « aideront les gens en perdant du poids ». [which] permettra d’éviter la mortalité et d’améliorer considérablement la morbidité.

Il existe bien sûr des incertitudes, mais les immunologistes ont longtemps laissé entendre que ce que la pandémie de coronavirus a mis à nu était une crise sanitaire sous-jacente dans les pays occidentaux, sur laquelle le virus a pu capitaliser pour causer une plus grande proportion de décès que parmi les populations en meilleure santé.

La grande comorbidité

De nombreuses études ont montré que bon nombre des décès attribués au virus étaient dus au fait qu’il provoquait une détérioration d’autres problèmes de santé sous-jacents des patients, plutôt qu’à être la seule cause de décès parmi les personnes les plus touchées. Un document de recherche de 2021 noté que le COVID « multiplie considérablement les risques existants auxquels sont confrontés les patients ».

Le virus COVID provoque des décès principalement chez les personnes déjà immunodéprimées ; il attaque le système respiratoire, de sorte que les personnes souffrant de troubles pulmonaires préexistants étaient plus susceptibles de souffrir d’une version plus grave de la maladie, plus susceptibles de nécessiter une ventilation et couraient un plus grand risque de décès.

Mais l’immunodépression ne se limite pas aux personnes souffrant de maladies respiratoires, car il existe de nombreuses maladies qui peuvent mettre à rude épreuve l’immunité et que le COVID pourrait exploiter.

Un 2022 revoir des comorbidités classent le diabète et l’hypertension, tous deux causés par l’obésité, parmi les trois principaux décès dus au COVID. L’une des études examinées, datant de 2020, a révélé que 67 pour cent de son échantillon étaient obèses, dont 15 pour cent sont décédés des suites d’une infection ; parmi les personnes souffrant d’obésité morbide, 17 pour cent sont décédées.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) classent l’obésité et le surpoids parmi les facteurs de risque courants de décès dus au COVID, précisément parce qu’un mauvais état de santé général provoque des conditions sous-jacentes, telles que l’hypertension, qui peuvent rendre plus difficile pour le système immunitaire de cette personne de lutter contre une nouvelle menace. .

« Une hypothèse est que [with] « Le COVID – la maladie par opposition au virus – est en réalité lié à l’inflammation, et l’obésité est un état inflammatoire, tout comme le diabète », a déclaré John Buse, professeur de médecine et directeur du Diabetes Care Center de l’Université de Caroline du Nord, qui a co-auteur d’une étude sur l’interaction du COVID avec le diabète, a déclaré Semaine d’actualités.

Il a ajouté que, sur cette base, pour un patient traité avec succès par le sémaglutide, « sans doute, il pourrait être dans une meilleure position pour survivre aux conséquences inflammatoires du COVID », mais qu’il se pourrait aussi que « les personnes très lourdes aient des problèmes de santé ». compromis dans leur capacité à respirer et dans notre capacité à les ventiler artificiellement. »

« Les avoir couchés, les aérer et les déplacer tout le temps lorsqu’ils pèsent, disons, 180 kilos, est une tâche difficile et ils sont plus susceptibles d’être inaptes, en mauvaise santé et de ne pas survivre », a déclaré Katz. « Donc, faire quelque chose contre l’obésité n’empêchera pas la pandémie, mais… cela aura certainement un impact sur la gravité des conséquences de la pandémie. »

Lors d’une récente réunion d’immunologistes à laquelle il a participé à Oxford, Katz a noté que des recherches étaient en cours pour déterminer s’il existait des raisons génétiques à une mortalité plus élevée parmi certains groupes démographiques. « Et ils sont revenus à la fin des discussions en disant : ‘Écoutez, l’essentiel est que les comorbidités sont l’obésité, l’âge, dans certaines circonstances, le sexe, l’hypertension, les maladies cardiaques, le fait d’être traité pour un cancer’ – ce sont les comorbidités qui vont se produire. être exactement le même [in the next pandemic], » il a dit.

Un étudiant en médecine mesure la taille d’un homme lors d’un dépistage gratuit pendant la pandémie de coronavirus, le 29 mai 2021, à Lisbonne, au Portugal. Une étude de 2022 sur les comorbidités a classé le diabète et l’hypertension, tous deux causés par l’obésité, parmi les trois principaux décès dus au COVID.

En tant que tel, il ne serait pas injustifié de supposer que si les populations occidentales, comme les États-Unis, n’avaient pas été en aussi mauvaise santé avant 2019, la pandémie aurait probablement entraîné moins de décès excessifs. Après avoir vécu une expérience de mort imminente liée au COVID, le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, s’est fait un devoir de perdre du poids et d’encourager les autres à faire de même.

Perdre du poids est difficile pour une multitude de raisons, et c’est encore plus difficile lorsqu’une personne atteint un niveau d’obésité qui altère sa capacité à faire de l’exercice efficacement. Notre corps est construit pour vouloir des aliments sucrés parce qu’ils fournissent plus d’énergie – un avantage dans la nature, où la nourriture est rare – mais dans un monde de friandises et de boissons sucrées, il est souvent difficile de résister à cette inclination.

C’est là qu’intervient le sémaglutide. Il imite l’hormone produite dans le système gastrique après avoir mangé et, à des doses plus élevées, interagit avec le cerveau pour supprimer l’appétit.

Il ne perd pas de poids lui-même, mais rend l’individu qui en prend moins susceptible de manger et donc plus susceptible de brûler l’énergie déjà stockée dans son corps. Mais les experts médicaux affirment que cela doit être associé à un régime d’exercice et à une alimentation plus saine si l’on veut passer de l’obésité à l’embonpoint, ou de l’embonpoint à une bonne santé. En ce sens, il s’agit plus d’un facilitateur que d’un remède.

Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un médicament miracle, même si, comme le note la National Library of Medicine, il est connu pour provoquer des tumeurs chez les animaux de laboratoire, mais on ne sait toujours pas s’il entraîne un risque plus élevé chez l’homme.

Buse a déclaré que même si les bénéfices du sémaglutide pour les patients à risque le plus élevé étaient clairement mesurables, les bénéfices pour ceux qui sont en surpoids et recherchent une perte de poids « modérée » n’étaient pas clairs, et « ce que nous ne savons pas encore, c’est quelle combinaison de risque des facteurs sont en fait nécessaires pour pouvoir démontrer les avantages.

Pourtant, plusieurs autorités de réglementation des médicaments, notamment la Food and Drug Administration aux États-Unis et son organisme parallèle au Royaume-Uni, l’ont approuvé, et il devient rapidement un outil dans la lutte contre les grognements.

« L’obésité était un facteur de risque majeur de mauvais résultats avec le COVID, mais j’irais même plus loin en disant que l’obésité est un facteur de risque majeur de mauvais résultats dans pratiquement tous les domaines de la vie », a noté Buse. « La chirurgie bariatrique est associée à de meilleurs résultats en matière de cancer, il existe donc un lien entre l’obésité et pratiquement tous les fléaux de la société moderne. »

La prochaine pandémie

Avant le coronavirus, les pandémies précédentes étaient principalement causées par le virus de la grippe : la grippe espagnole de 1918-1920, la grippe russe de 1977-1979 et la grippe porcine de 2009-2010.

La grippe circule dans la population générale et le secteur de la santé accélère généralement la production de vaccins contre la grippe contre la variante qu’il pense être la plus répandue au cours d’un hiver donné. La pandémie de grippe porcine s’est produite parce qu’une variante nouvelle et inattendue du virus s’est développée.

Avant 2019, les coronavirus avaient généralement provoqué des épidémies beaucoup plus meurtrières, mais beaucoup plus localisées, comme le SRAS en 2003 et le MERS en 2012. Cela était dû en partie aux mesures de prévention des infections qui étaient plus faciles à appliquer au sein d’une population plus petite, mais aussi parce que les virus avaient tendance à être plus mortels que la grippe, tuant leurs hôtes avant d’avoir une chance de se propager beaucoup plus loin.

Les précédents historiques ne sont pas une indication des tendances futures, comme l’a montré la pandémie de COVID, mais Katz a soutenu que peu importe que la prochaine pandémie soit causée par un coronavirus, la grippe ou autre chose : une réduction du nombre de personnes en surpoids entraînera moins de personnes en surpoids. décès.

« Supposons qu’il y ait une autre pandémie, les comorbidités seront les mêmes », a-t-il déclaré. « Ce sera un autre virus, un virus muté ou un autre [type of] virus, ou quelque chose comme ça, mais ces comorbidités seront les mêmes. »

Mais une question reste en suspens : le sémaglutide ou la perte de poids générale qu’il pourrait entraîner dans la population pourraient-ils limiter la propagation d’un nouveau virus ?

Un patient qui a été admis en soins intensifs avec le COVID-19 est assis avec un tensiomètre dans un centre de rééducation pour patients souffrant de problèmes de surpoids ou d’obésité, à Pirae, Tahiti, Polynésie française, le 10 septembre 2021. « Faire quelque chose contre l’obésité ne suffira pas. prévenir la pandémie, mais… cela aura certainement un impact sur la gravité des conséquences de la pandémie », a déclaré Katz.

Katz a suggéré que même si « c’est toujours difficile à prouver » puisque les virus ont tendance à se propager au sein d’une population indépendamment des données démographiques, une « interprétation raisonnable » serait qu’une baisse générale du poids d’une population « diminuerait la rapidité de la propagation et réduirait la gravité de la maladie à qui elle se propagera.

« La plupart des études réalisées jusqu’à présent ont été réalisées auprès de personnes atteintes de diabète, où une véritable amélioration de la glycémie présente de nombreux avantages en termes de fonction immunitaire », a noté Buse.

Il a déclaré : « Ce sont les médicaments hypoglycémiants les plus puissants de la planète : ils sont plus efficaces pour abaisser la glycémie moyenne que même l’insuline, dans le contexte du diabète de type 2. Et c’est dans le diabète vraiment mal contrôlé que le diabète est vraiment mal contrôlé. Le problème… se situait en grande partie dans le contexte de la pandémie de COVID. »

Outre ses bienfaits pour les diabétiques, avant l’avènement du sémaglutide, le seul moyen de perdre du poids efficacement était de faire de l’exercice et d’avoir une alimentation plus saine – un régime recommandé de toute façon avec l’utilisation du médicament, et qui doit être poursuivi après qu’un patient arrête de prendre. cela pour éviter que ce poids ne soit repris. Les mêmes effets pourraient-ils donc être obtenus par les moyens traditionnels ?

Buse a déclaré que les essais cliniques – que lui et son équipe ont menés sur Ozempic et ses prédécesseurs depuis 1998 – n’avaient pas encore démontré les mêmes avantages qu’un mode de vie sain, mais a ajouté en plaisantant que « si vous pouviez hypnotiser les gens et qu’ils changeaient leur mode de vie pour toujours « leur appétit était réduit ; ils faisaient de l’exercice régulièrement ; et leur IMC est tombé à 24 – je suppose que vous obtiendriez des résultats tout aussi miraculeux » qu’avec le sémaglutide.

Remarque : le Dr Buse a été informé Semaine d’actualités que l’École de médecine de l’UNC a reçu un financement pour fournir des services de consultation à Novo Nordisk, entre autres sociétés pharmaceutiques. Ce travail a contribué à un petit pourcentage de son salaire, mais n’a pas modifié ni augmenté son salaire.