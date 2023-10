Comment Ozempic et Wegovy ont transformé Novo Nordisk en une entreprise de 400 milliards de dollars

Fabricant de médicaments danois Novo Nordisk est entré dans un nouveau chapitre de son histoire centenaire — grâce à son nouveau succès avec deux produits : Ozempic et Wegovy.

Les médicaments sont des injectables une fois par semaine d’un médicament appelé sémaglutide, prescrit pour le diabète de type 2 et la perte de poids. Leur popularité croissante a propulsé Novo Nordisk vers de nouveaux sommets.

Le cours de l’action de Novo Nordisk a plus que quadruplé au cours des cinq dernières années, ce qui en fait la société la plus valorisée d’Europe en termes de capitalisation boursière.

« Il est clair que personne ne s’attendait à un décollage aussi rapide », a déclaré en août le PDG de Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen. « Nous savions depuis toujours que l’obésité était une maladie chronique grave, même si la plupart des autres ne la voyaient pas ainsi. Nous savions donc que nous étions sur quelque chose de grand. »

Dans En 2018, première année complète avec Ozempic sur le marché, les ventes nettes de Novo Nordisk se sont élevées à 111,8 milliards de couronnes danoises, soit 17,7 milliards de dollars, en utilisant le taux de change moyen de l’époque.

Au cours des trois derniers mois de 2022, les prestataires de soins de santé américains ont rédigé plus de 9 millions d’ordonnances pour Ozempic, Wegovy et d’autres médicaments contre le diabète et l’obésité, selon la société d’analyse Trilliant Health.

Ozempic représentait plus de 65 % du total des prescriptions à la fin de 2022.

Et ce n’est qu’à partir de là : au cours des six premiers mois de 2023, les ventes d’Ozempic et de Wegovy ont augmenté respectivement de 58 % et 363 %.

« Il n’y a pas eu de performance comparable à ce que nous avons vu au cours des deux dernières années », a déclaré Jared Holz, spécialiste du secteur des soins de santé chez Mizuho, ​​ajoutant que le sémaglutide à lui seul pourrait rapporter jusqu’à 300 milliards de dollars par an à terme.

Le sémaglutide appartient à une classe de médicaments appelés agonistes du GLP-1, qui imitent les récepteurs du GLP-1 dans le corps et produisent plus d’insuline, contribuant ainsi à abaisser le taux de sucre dans le sang et à diminuer l’appétit.

Les traitements de Novo Nordisk ne sont pas les seuls traitements au GLP-1 disponibles, mais ce sont les seuls produits à base de sémaglutide actuellement sur le marché américain, la société détenant un brevet jusqu’en 2032.

Eli Lilly a développé son propre médicament GLP-1, le tirzépatide, commercialisé sous le nom de Mounjaro, et d’autres sociétés, comme Pfizer, créent leurs propres produits injectables. Mounjaro n’est pas encore approuvé par la Food and Drug Administration.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.