Comment Ozempic et d’autres médicaments amaigrissants « changent la médecine »

LaQuita Clark, 44 ans, dit que ses souvenirs de surpoids – et de moqueries – remontent au collège. “Je me souviens d’être assis sur les marches de l’école avec un groupe de mes amis, et juste un groupe d’autres enfants qui passaient : ‘Oh mon Dieu, tu es si gros !’ C’était très blessant.”

Au fil des années, Clark, une infirmière à Nashville, dans le Tennessee, a tout essayé, des régimes à la mode au kickboxing. Rien n’a fonctionné. “C’était presque comme de la torture, à cause de cette relation que j’avais avec la nourriture, ce sont des choses que j’aime”, a-t-elle déclaré. “Je mange des choses que j’aime, et cela me réconforte en ce moment. Alors, pourquoi changer ça ?”

Mais en juin dernier, tout a changé lorsque, diagnostiqué prédiabétique, Clark s’est vu prescrire Ozempic. Avec une petite injection par semaine, sa santé s’est améliorée – et quelque chose d’autre s’est produit.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Au plus lourd, elle a dit qu’elle pesait 250 livres. “En ce moment, j’en suis à 164 ans. Cela change ma vie.”

Ozempic et Mounjaro (utilisés pour le diabète), ainsi que Wegovy et Zepbound (approuvés pour la perte de poids), sont des médicaments GLP-1. Selon le Dr Rekha Kumar, la classe de médicaments GLP-1 signale la satiété au cerveau et régule la glycémie. Et ceux qui prennent ce médicament sauront quand arrêter de manger. “C’est vraiment incroyable de voir ça quand ça marche”, a-t-elle déclaré. “Et les gens diront que c’est la première fois qu’ils se sentent normaux, ou que c’est la première fois qu’ils se sentent rassasiés.”

Kumar est le médecin-chef de Found, l’application de perte de poids que LaQuita Clark utilise pour recevoir ses soins – et pour obtenir son Ozempic.

Spécialiste de l’obésité, Kumar a aidé à superviser les premiers essais de médicaments GLP-1. Les résultats? En moyenne, les gens perdent 10 à 20 pour cent de leur poids corporel au cours de la première année. Pour bon nombre des quelque 74 pour cent d’Américains en surpoids ou obèses, c’est presque inimaginable.

Actualités CBS



“Il s’agit d’une avancée scientifique”, a déclaré Kumar, “non seulement en raison du contrôle du poids, mais aussi en raison de la réduction du risque cardiovasculaire. [and] traiter le diabète. Les gens sont en meilleure santé, et c’est le but de la médecine. Il ne s’agit pas seulement d’être plus mince. »

Mais c’est clairement le fait d’être plus mince qui cause tout le buzz. Kumar a déclaré: “C’est partout sur les réseaux sociaux. Les gens documentent leurs voyages, ils injectent sur Instagram, montrant aux autres comment le faire.”

Et cela la concerne. “Nous voyons des gens vouloir se procurer ces médicaments qui n’en ont pas du tout besoin – des gens qui essaient de rentrer dans des robes et qui veulent perdre le poids de leur vanité”, a-t-elle déclaré. “Et ce n’est pas vraiment pour cela qu’ils ont été conçus.”

Cela a amené des personnes à essayer d’obtenir des médicaments GLP-1 auprès de sources inhabituelles : “Une de mes collègues m’a envoyé un e-mail de son salon de coiffure, disant essentiellement : ‘Viens te faire sécher au sèche-cheveux et prends ton Ozempic'”, a déclaré Kumar. .

Actualités CBS



Des médicaments comme Ozempic font également forte impression à Wall Street. Simeon Siegel, analyste principal chez BMO Marchés des capitaux, affirme que les médicaments GLP-1 pourraient constituer une mine d’or pour les investisseurs. Il compare l’impact potentiel à celui de l’iPhone. “Si cela touche 40 % des gens, en fin de compte, si cela devient quelque chose d’aussi largement accessible que les conversations [about it suggest]cela devrait avoir un impact très important”, a-t-il déclaré.

Avec des personnes plus minces, il envisage un effet d’entraînement – ​​un boom potentiel des vêtements de sport, même dans les abonnements à des salles de sport.

Mais un médicament efficace pour perdre du poids ne sonnerait-il pas le glas des salles de sport ? “Mon hypothèse, appuyée par des preuves anecdotiques, est que lorsqu’une personne qui n’a pas été en forme devient en forme, commence à le devenir, elle change sa vie pour s’assurer qu’elle se protège et qu’elle est vraiment en forme”, a déclaré Siegel. Ainsi, au lieu d’annuler l’abonnement au gym, ils auraient tendance à s’inscrire.

Selon lui, les analystes sont même optimistes quant à un important coup de pouce pour les compagnies aériennes, dans la mesure où des passagers plus légers pourraient signifier une baisse des coûts. Mais tout cela dépend de la large disponibilité des médicaments, ce qui est actuellement loin d’être acquis.

Le Dr Kumar affirme que le plus gros problème avec ces médicaments à l’heure actuelle est l’accès : « Il y a des gens qui paient de leur poche, parfois jusqu’à 1 200 $ par mois. Donc, à l’heure actuelle, 30 % du temps, nous constatons une couverture pour ces médicaments, ce qui est assez faible, étant donné que nous avons dit que 70 % de la population pourrait y prétendre. »

Au-delà du coût, il y a la question des effets secondaires, comme des maux d’estomac, parfois graves. Mais la grande question qui persiste concernant les GLP-1 est le manque de connaissances sur leurs effets à long terme. “Je pense que c’est préoccupant, car nous n’avons pas cent ans de données ; nous avons 20 ans de données”, a déclaré Kumar.

Le Dr Mara Gordon, professeur adjoint à la Cooper Medical School de l’Université Rowan à Camden, dans le New Jersey, dit que nous ne savons pas combien de temps une personne prenant un médicament GLP-1 juste pour perdre du poids devrait continuer à le prendre. “L’une des questions de recherche actives autour de cette classe de médicaments en ce moment est la suivante : que se passe-t-il lorsque vous arrêtez ? Nous pensons que les gens ont tendance à reprendre du poids.”

Mais ce n’est pas là sa principale préoccupation. Gordon, qui se qualifie elle-même de « médecin positive pour le corps », craint plutôt que ces médicaments alimentent de graves préjugés dans notre société : « Le problème est la phobie de la graisse. Le problème est une culture qui discrimine les gens en fonction de leur taille. ” C’est un problème moral très grave auquel notre culture est confrontée. Et Ozempic en fait absolument partie. “

Elle dit qu’elle n’augmente pas le poids de ses patients à moins qu’ils ne le souhaitent. Mais elle n’hésite pas à prescrire Ozempic, ou un médicament similaire, dans les cas où leur santé est en jeu. “Chez les patients diabétiques, des médicaments comme Ozempic peuvent vraiment les aider”, a-t-elle déclaré. “Cela peut aider à améliorer leur glycémie. Cela peut aider à protéger leur cœur.”

Et même si elle est plutôt satisfaite de l’apparence de son corps maintenant, LaQuita Clark dit que se sentir mieux à l’intérieur est la partie la plus importante. Si cela implique de prendre des médicaments, qu’il en soit ainsi. “Je pense que la société se concentre sur l’apparence de votre corps et ne se soucie pas tellement de l’intérieur ou de votre santé”, a-t-elle déclaré. “Mon objectif et mon objectif sont d’être en bonne santé et de vivre quelques années pour voir mes enfants et mes petits-enfants grandir. Donc, je me fiche de ce que pense la société ou de ce que les gens en disent.”



Pour plus d’informations:



Histoire produite par Amiel Weisfogel. Editeur : Remington Korper.

Plus de CBS News