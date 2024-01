Comment Ozempic a conquis l’Amérique : un blitz marketing d’un milliard de dollars et des millions dépensés pour faire pression sur les meilleurs médecins spécialisés dans l’obésité ont fait d’un médicament amaigrissant à succès un phénomène culturel

Novo Nordisk a dépensé 884 millions de dollars en publicités télévisées entre 2018 et 2023 pour promouvoir Ozempic, Wegovy et d’autres médicaments utilisés pour perdre du poids.

La société danoise a également donné des millions de dollars aux médecins américains pour promouvoir ses médicaments, l’un des principaux spécialistes de l’obésité ayant payé 1,4 million de dollars sur neuf ans.

Ozempic est désormais devenu un phénomène culturel dont on se moque lors des cérémonies de remise des prix à Hollywood grâce à son utilisation par des célébrités de premier plan.







“Quand je regarde autour de moi”, a déclaré Jimmy Kimmel à la foule de stars lors des Oscars 2023, “je ne peux m’empêcher de me demander : Ozempic est-il fait pour moi ?”

Le gag n’a pas seulement déclenché une vague de rire parmi la royauté hollywoodienne présente dans la salle, dont plusieurs utilisaient probablement le médicament amaigrissant à succès, il a également confirmé le statut d’Ozempic comme l’un des traitements les plus en vogue de l’histoire américaine.

Mais la place d’Ozempic dans l’air du temps n’a pas seulement été scellée par le désir de millions d’Américains de perdre de la graisse sans faire d’exercice ni manger sainement.

L’emprise du médicament sur la société a également été obtenue grâce à une énorme campagne de marketing menée par son fabricant, Novo Nordisk, pour promouvoir Ozempic et ses autres médicaments, dont Wegovy. L’entreprise, selon les documents juridiques, a dépensé environ 1 milliard de dollars depuis 2018 pour donner l’impression « qu’une perte de poids durable n’est possible » qu’en utilisant ces produits.

Novo Nordisk a également versé des dizaines de millions de dollars à d’éminents médecins spécialisés dans l’obésité et la cardiologie pour promouvoir les médicaments, encourager leurs pairs à les prescrire et faire pression sur les assureurs pour qu’ils couvrent les coûts.

Jimmy Kimmel a plaisanté sur Ozempic lors des Oscars 2023 et Christina Applegate, 52 ans, a également fait un gag sur la drogue lors des Emmys en janvier (photo)

Mais avec l’explosion de popularité grâce à la capacité prouvée d’Ozempic et de Wegovy à aider à perdre du poids et à traiter le diabète (l’objectif principal d’Ozempic), la société fait désormais face à des milliers de poursuites judiciaires de la part de patients qui prétendent que les médicaments ont provoqué des effets secondaires invalidants dont ils n’étaient pas prévenus. .

Une enquête de DailyMail.com a récemment révélé que des dizaines de poursuites avaient été intentées contre l’entreprise, dont une contre une femme qui souffrirait de diarrhée pour toujours après avoir utilisé Ozempic. De nombreux cas font largement référence au marketing « agressif » de Novo Nordisk. La société a déclaré qu’elle estimait que les allégations contenues dans les poursuites étaient « sans fondement » et qu’elle « se défendrait vigoureusement contre ces allégations ».

Un porte-parole de Novo Nordisk a déclaré qu’elle « se défendrait vigoureusement » contre ces poursuites.

LES MÉDECINS PAYENT DES MILLIONS

Le lobbying des médecins par les grandes sociétés pharmaceutiques n’a rien de nouveau. Les cliniciens peuvent jouer un rôle clé dans le processus de développement de médicaments et promouvoir les avantages des médicaments émergents et nouvellement approuvés.

Mais le lobbying de Novo Nordisk a également cherché à « changer le consensus médical en ce qui concerne l’obésité » en présentant ses médicaments comme le seul moyen d’obtenir une « perte de poids durable », affirment les poursuites.

Le Dr Ramin Ebrahimi, professeur de médecine à l’UCLA, a reçu 113 489,06 $ par Novo Nordisk en 2022.

L’analyse de DailyMail.com révèle que l’entreprise a versé près de 34 millions de dollars à des médecins et praticiens en 2022 pour des travaux sans rapport avec la recherche, y compris des conférences promotionnelles. Il s’agit du montant le plus élevé que Novo Nordisk ait dépensé pour de tels services depuis au moins 2016, selon les données fédérales sur les paiements des sociétés pharmaceutiques aux médecins.

Les données révèlent que le médecin le mieux payé en 2022 était le Dr Ramin Ebrahimi, professeur de médecine à l’UCLA, qui a reçu 113 489,06 $ pour un travail comprenant des consultations et des conférences.

Les paiements à Ebrahimi, un cardiologue de premier plan, comprennent 10 218,85 $ payés le 9 avril 2022 liés au Rybelsus, une forme orale d’Ozempic utilisée pour traiter le diabète de type 2 et également prescrite hors AMM pour perdre du poids.

Environ six semaines plus tard, il a reçu 8 062,50 $ pour une allocution liée à Ozempic.

Les documents ne révèlent pas de détails supplémentaires sur les négociations et tous les documents n’indiquent pas à quels médicaments de Novo Nordisk se rapportent les paiements. Ebrahimi a déjà révélé sa relation rémunérée avec Novo Nordisk parallèlement à ses publications dans des revues scientifiques.

Le Dr Josh Stolker était le médecin qui payait le deuxième montant le plus élevé par l’entreprise. Il a reçu 106 866,28 $ de Novo Nordisk en 2022.

Stolker, un cardiologue basé à St Louis, Missouri, est apparu dans plusieurs vidéos officielles de Novo Nordisk où il parle d’Ozempic et a également parlé sur des podcasts sponsorisés par la société.

Il a déclaré que la capacité d’Ozempic à réduire le risque de complications cardiaques chez certains patients tout en entraînant une perte de poids en faisait un médicament « gagnant-gagnant ».

Les paiements à Stolker comprennent 10 368,75 $ le 4 avril pour parler de Rybelsus, une forme de comprimé d’Ozempic, et 8 437,50 $ le 25 janvier pour parler d’Ozempic.

Le Dr Lee Kaplan, l’un des principaux spécialistes de l’obésité du pays, a reçu 1,4 million de dollars de Novo Nordisk entre 2013 et 2022.

Kaplan a parlé avec enthousiasme de l’utilité de l’utilisation de médicaments, notamment Wegovy de Novo Nordisk, pour lutter contre l’obésité et aurait déclaré que les prescriptions à vie devraient être envisagées.

Parmi les autres médecins les mieux payés l’année dernière, citons Dana Kay Webber, une spécialiste de l’obésité qui a reçu 102 787,39 $. Une biographie de Webber, une infirmière praticienne familiale basée au Tennessee, explique comment sa « passion et son objectif sont de traiter et de sensibiliser la population à la maladie de l’obésité ».

Les données fédérales mettent en évidence comment plusieurs des principaux médecins spécialisés dans l’obésité du pays ont reçu des paiements supérieurs à 1 million de dollars de la part de Novo Nordisk.

Le Dr Lee Kaplan, l’un des principaux spécialistes de l’obésité du pays, a reçu 1,4 million de dollars entre 2013 et 2022, selon une analyse de Reuters.

Kaplan est l’ancien directeur influent de l’Institut de l’obésité, du métabolisme et de la nutrition du Massachusetts General Hospital.

Il organise un cours annuel sur l’obésité auquel ont participé environ 400 médecins l’année dernière, au cours duquel il a parlé avec enthousiasme de la valeur des médicaments, notamment Wegovy, approuvé par la FDA pour la gestion du poids, dans la lutte contre l’obésité.

Kaplan a déclaré que l’approche historique consistant à promouvoir une meilleure alimentation et davantage d’exercice avait échoué et que les prescriptions à vie de ces médicaments devaient également être envisagées, a rapporté Reuters.

En effet, des études ont montré que les patients qui arrêtent de prendre ces médicaments reprennent souvent le poids perdu – et parfois plus.

“Nous allons devoir utiliser ces médicaments aussi longtemps que le corps souhaite souffrir d’obésité”, a-t-il déclaré lors d’une conférence à Boston en juin.

Kaplan a défendu son travail et a déclaré à Reuters qu’il ne « se prosternait pas devant les entreprises », ajoutant : « Si je ne peux pas défendre ce que je fais comme étant à la fois approprié et éthique, alors je ne devrais pas le faire.

Le Dr Donna Ryan, ancienne présidente de l’Obesity Society, qui s’est également exprimée lors de l’événement avec Kaplan, a reçu plus d’un million de dollars de Novo Nordisk depuis 2013. Les paiements comprennent 600 691 $ liés à Wegovy et Saxenda, un autre programme de perte de poids de l’entreprise. drogues.

Novo Nordisk a financé des voyages pour Ryan dans des endroits tels que Paris, Madrid et Abu Dhabi dans le cadre de son travail pour l’entreprise.

Ryan a déclaré à Reuters qu’elle était “fière du travail que j’ai accompli en faveur des patients obèses”.

Plusieurs médecins payés par Novo Nordisk ont ​​plaidé pour que les patients obèses se voient prescrire les produits de la société et ont également fait pression pour que les assureurs couvrent les médicaments.

Le Dr Robert Lustig, professeur émérite de pédiatrie et d’endocrinologie à l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré : « Je ne suis pas contre les médicaments ; ce que je suis contre, c’est l’usage aveugle des drogues pour tout le monde. Mais c’est ce que veut la société pharmaceutique, parce que c’est là que se trouve l’argent.

BLITZ DE MARKETING DE 1 Md$

Peu d’Américains n’ont pas entendu le jingle joyeux qui apparaît dans de nombreuses publicités d’Ozempic, écrites sur l’air de « Magic », le hit de 1974 de Pilot.

« Oh, oh, oh, Ozempic », dit le ton en diffusant des publicités qui décrivent les avantages pour les patients diabétiques avant d’ajouter que les utilisateurs ont également perdu jusqu’à 14 livres en prenant le médicament.

La première publicité télévisée pour Ozempic a été diffusée en juillet 2018 et a marqué le début d’une campagne promotionnelle massive de Novo Nordisk, qui a depuis dépensé environ 884 millions de dollars rien qu’en publicités télévisées, et plus encore en publicité sur les réseaux sociaux.

L’analyse publiée par Xtalks révèle qu’Ozempic disposait du quatrième plus grand budget de publicité télévisée de tous les produits pharmaceutiques en 2022, après que Novo Nordisk ait dépensé environ 157 millions de dollars en publicités. (Les trois principales marques étaient des médicaments immunologiques contre l’eczéma, l’arthrite, le psoriasis et l’asthme.)

La publicité « la plus chère », selon l’analyse, était la publicité Ozempic Tri-zone qui présente la piste Magic retravaillée comme jingle et vante les avantages du médicament en matière de perte de poids. La campagne a coûté environ 87 millions de dollars.

Les poursuites contre Novo Nordisk ont ​​fait référence au « marketing agressif des avantages de perte de poids d’Ozempic » et au « désir socialement enraciné de l’Amérique d’être mince » comme générant un « point de basculement » pour la popularité du médicament en 2021.

Novo Nordisk a déclaré qu’elle « ne divulgue ni ne commente ses dépenses marketing et que ses campagnes sont « conformes à l’étiquetage approuvé et à toutes les lois et réglementations américaines applicables ».

La société a ajouté qu’elle ne « communique ni ne suggère en aucune manière que nos médicaments sont le « seul moyen d’obtenir une perte de poids durable » », et a qualifié ses affirmations d’« inexactes ».

Une analyse du secteur a révélé qu’Ozempic disposait du quatrième plus grand budget de publicité télévisée de tous les produits pharmaceutiques en 2022, avec 157 millions de dollars dépensés en publicités.

Sharon Osbourne a parlé de sa propre utilisation d’Ozempic, ce qui a fait chuter son poids en dessous de 100 livres. Elle a mis en garde contre les dangers d’une perte de poids extrême

Chelsea Handler a affirmé avoir utilisé Ozempic brièvement sans même s’en rendre compte après que son médecin anti-âge lui l’ait administré, qui “le donne à n’importe qui”.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag Ozempic avait été consulté 272 millions de fois en novembre 2022 et plus de 1,2 milliard de vues en décembre 2023, ce qui indique une augmentation exponentielle au cours de l’année écoulée. Des milliers de publicités ont également été diffusées sur Facebook et Instagram.

Le battage médiatique s’est accéléré l’année dernière alors que