Comment ouvrir un certificat de dépôt

UN certificat de dépôt, ou CD, est un outil d’épargne à faible risque avec un taux de rendement garanti. Néanmoins, ce niveau de prévisibilité a un coût : vous devez vous engager à laisser vos fonds sur le compte pendant un certain temps. Cependant, les comptes CD paient généralement plus d’intérêts que les comptes d’épargne traditionnels pour compenser la moindre flexibilité. Si un CD correspond à votre objectif d’épargne, la prochaine étape consiste à en ouvrir un.

1. Décidez quel type de CD vous voulez ouvrir

Il y a plus de 10 types de CD à choisir, il est donc essentiel de déterminer celui qui convient le mieux à votre investissement. Voici quelques CD différents à considérer :

CD traditionnels : Les CD traditionnels rapportent des intérêts sur votre dépôt pour une durée déterminée. Vous effectuez un dépôt unique, puis laissez les fonds croître jusqu’à ce que le CD arrive à échéance. Les CD traditionnels vous pénalisent généralement pour les retraits anticipés.

Les CD traditionnels rapportent des intérêts sur votre dépôt pour une durée déterminée. Vous effectuez un dépôt unique, puis laissez les fonds croître jusqu’à ce que le CD arrive à échéance. Les CD traditionnels vous pénalisent généralement pour les retraits anticipés. CD complémentaires : Avec un CD traditionnel, vous ne pouvez pas effectuer de dépôts supplémentaires une fois qu’il est ouvert. Cependant, les CD supplémentaires sont l’exception. Avec un CD complémentaire, vous pouvez ajouter de l’argent au solde du compte après le dépôt initial.

Avec un CD traditionnel, vous ne pouvez pas effectuer de dépôts supplémentaires une fois qu’il est ouvert. Cependant, les CD supplémentaires sont l’exception. Avec un CD complémentaire, vous pouvez ajouter de l’argent au solde du compte après le dépôt initial. CD sans pénalité (liquides) : Un CD liquide ne facture pas de pénalité pour les retraits anticipés. Vous pouvez retirer des fonds à tout moment, mais même les meilleurs CD sans pénalité offrent des taux inférieurs à ceux d’un CD traditionnel.

Un CD liquide ne facture pas de pénalité pour les retraits anticipés. Vous pouvez retirer des fonds à tout moment, mais même les meilleurs CD sans pénalité offrent des taux inférieurs à ceux d’un CD traditionnel. CD de remplacement : Les CD de type Bump-up sont pratiques dans un environnement de hausse des taux, car vous pouvez demander que votre CD soit « augmenté » au nouveau taux d’intérêt. Les banques autorisent généralement au moins une augmentation par trimestre.

Les CD de type Bump-up sont pratiques dans un environnement de hausse des taux, car vous pouvez demander que votre CD soit « augmenté » au nouveau taux d’intérêt. Les banques autorisent généralement au moins une augmentation par trimestre. CD IRA : Les CD négociés sont achetés par l’intermédiaire de maisons de courtage et négociés comme des obligations.

2. Choisissez votre terme de CD

Un terme CD définit combien de temps vous laisserez votre argent sur le compte. Pendant ce temps, votre dépôt est inaccessible à moins que vous acceptiez de payer la pénalité. Choisir le bon terme de CD est important car il influence votre taux de gain.

Essayez-vous d’économiser assez d’argent pour acheter une voiture dans deux ans, ou mettez-vous de l’argent de côté pour la grande réunion de famille dans six mois ? Vous voudrez choisir un calendrier qui correspond à vos objectifs généraux. Si vous choisissez un mandat de cinq ans, mais que les vacances en famille sont l’année prochaine, vous serez passible d’une pénalité pour retrait anticipé au moment de réserver un vol.

3. Sélectionnez une banque ou une coopérative de crédit

Pour choisir une banque, comparez les meilleurs tarifs CD dans les banques et les coopératives de crédit assurées par le gouvernement fédéral, en gardant à l’esprit le terme et le type de CD. Les banques et les coopératives de crédit modifient leurs taux sur les CD en réponse aux modifications du taux de la Réserve fédérale, entre autres facteurs.

Les banques en ligne ont tendance à offrir un pourcentage de rendement annuel plus élevé et des frais moins élevés que les banques physiques, car elles ont moins de frais généraux. Cependant, l’endroit où vous effectuez vos opérations bancaires n’a pas nécessairement d’importance tant qu’il est assuré par la Federal Deposit Insurance Corporation. Les CD sont l’un des les endroits les plus sûrs pour faire fructifier votre argent parce que l’argent est assuré jusqu’à 250 000 $ par déposant, par type de propriété de compte, par institution financière. Si votre banque fait faillite, votre argent est protégé par la couverture FDIC.

4. Demander un CD

Une fois que vous avez sélectionné une banque, il est temps de soumettre une demande. Pour ouvrir un compte CD, vous avez besoin des éléments suivants :

photo d’identité

Nom, numéro de téléphone, adresse et email

Numéro de sécurité sociale et date de naissance

Dépôt initial

Vous pouvez postuler en ligne, par téléphone ou en personne dans une succursale. Bien que les applications en ligne et par téléphone soient pratiques et faciles, certaines banques et coopératives de crédit peuvent exiger que vous vous rendiez dans une succursale pour ouvrir un compte CD.

5. Payer l’acompte

Après avoir ouvert un compte CD, vous pouvez effectuer votre dépôt initial en transférant de l’argent depuis un autre compte bancaire. Si vous effectuez un virement externe, c’est-à-dire que vous ouvrez un CD dans une nouvelle banque, vous devrez fournir votre routage et votre numéro de compte pour effectuer le virement. Si vous avez ouvert votre compte CD dans votre banque actuelle, cela peut être aussi simple que de transférer des fonds depuis votre compte courant ou votre compte d’épargne.

Vous voudrez également vérifier les exigences de dépôt minimum de la banque ou de la caisse populaire. La plupart exigent un dépôt minimum d’au moins 500 $ pour acheter un CD, et beaucoup veulent 1 000 $ ou plus. N’oubliez pas que, contrairement à un compte d’épargne, vous financez généralement un CD une seule fois (sauf s’il s’agit d’un CD complémentaire).

La ligne du bas

Alors, un CD vaut-il le coup ? Si vous souhaitez vous constituer un pécule, mais que vous n’avez pas besoin de puiser rapidement dans vos économies, un CD peut être judicieux. Cependant, les CD ne sont généralement pas utilisés pour créer un flux de revenus, car le rendement n’est pas suffisant pour le faire. Mais si vous décidez qu’un CD correspond à votre objectif d’épargne, ouvrir un compte est relativement facile, et vous pourrez peut-être même le faire dans le confort de votre canapé.