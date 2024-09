Comment ouvrir les pièces jointes d’un e-mail sans les télécharger

Vous pouvez afficher vos fichiers dans Gmail sans les télécharger sur votre appareil. Certains types de fichiers, comme les images, sont faciles à prévisualiser dans Gmail. D’autres fichiers, comme les vidéos, nécessitent une application tierce. Vous économiserez de l’espace de stockage et bénéficierez d’une alternative à la mise à niveau de votre appareil avec une carte microSD haute capacité. Ce guide vous explique comment afficher des documents, des images, des fichiers audio et bien plus encore dans Gmail pour les navigateurs de bureau et l’application Gmail pour iOS et Android.











Quels fichiers pouvez-vous ouvrir dans Gmail ?

Selon la plateforme que vous utilisez avec Gmail, vous pouvez ouvrir une gamme de pièces jointes sans les télécharger. Cependant, vous ne pouvez pas ouvrir certains types de pièces jointes. Il s’agit généralement de fichiers spécifiques au programme (par exemple, des fichiers .psd), mais vous constaterez peut-être que vous pouvez prévisualiser une version limitée de certains fichiers.

Même parmi les types de pièces jointes que vous pouvez ouvrir dans Gmail, vous ne pouvez en ouvrir la plupart que dans l’application de bureau Gmail. Le tableau ci-dessous répertorie les pièces jointes courantes que vous pouvez ouvrir dans Gmail pour ordinateur et appareil mobile.





Bureau Application mobile Images (.jpg, .png) ✅Oui ✅Oui Documents (.doc, .txt) ✅Oui (aperçu uniquement) ❌Non Fichiers audio (.mp3, .wav) ✅Oui ❌Non Fichiers vidéo (.mp4) ✅Oui (avec l’extension Chrome) ❌Non

Le tableau ci-dessus n’est pas une liste exhaustive de tous les types de pièces jointes que vous pouvez ouvrir dans Gmail. Par exemple, même si vous pouvez ouvrir la plupart des types d’images dans Gmail, il en existe d’autres que vous ne pouvez pas ouvrir. Les fichiers d’une archive (comme .zip) ne s’ouvrent pas dans Gmail même si le fichier qu’elle contient est compatible. Pour envoyer des fichiers volumineux, partagez-les via Google Drive.

Vous pouvez également prévisualiser certains fichiers dans Gmail. Cet aperçu vous donne généralement un aperçu du fichier, mais vous ne pouvez pas afficher l’intégralité de la pièce jointe. Par exemple, si vous envoyez une présentation Microsoft PowerPoint via Gmail, le destinataire peut prévisualiser la première diapositive sans l’ouvrir.





Comment ouvrir les pièces jointes sans les télécharger

Nous allons vous montrer comment ouvrir ou prévisualiser des pièces jointes dans Gmail pour ordinateur et appareil mobile. Nous avons utilisé un appareil Android pour démontrer cette fonctionnalité pour appareil mobile, mais les étapes sont identiques pour iOS.

Ouvrir des images dans Gmail pour ordinateur et mobile

Les images compatibles sont faciles à ouvrir dans Gmail. Cliquez ou appuyez sur le corps de la pièce jointe, en veillant à ne pas sélectionner accidentellement l’icône Télécharger ou Google Drive qui apparaît lorsque vous passez la souris sur la pièce jointe sur un ordinateur de bureau.

Vous pouvez imprimer, télécharger ou enregistrer l’image sur Google Drive à partir de la fenêtre d’aperçu. Sur le bureau, appuyez sur Ouvrir avec en haut de votre écran pour ouvrir l’image dans une application tierce au lieu de la télécharger.

Ouvrir des documents dans Gmail pour ordinateur

L’ouverture d’une pièce jointe dans Gmail vous permet d’afficher un aperçu du fichier. Bien que vous puissiez lire ou copier le texte dans l’aperçu, vous ne pouvez en aucun cas modifier le document. De plus, vous pouvez voir des erreurs de mise en forme grâce à l’outil d’aperçu.





Pour afficher l’intégralité du document sans le télécharger, ouvrez-le avec l’application Google Doc appropriée (par exemple, Google Docs pour les fichiers .docx) ou une application tierce. Vous pouvez ouvrir ces options en cliquant sur l’icône Ouvrir avec Google Docs bouton en haut de votre écran et la flèche déroulante à côté.

Ouvrir des fichiers audio dans Gmail pour ordinateur

L’ouverture d’une pièce jointe audio dans Gmail ouvre une fenêtre de lecteur audio simple. Vous pouvez écouter l’audio et régler le volume à partir de cette fenêtre. Si vous souhaitez plus de fonctionnalités, ouvrez le fichier avec une application tierce accessible via l’ Ouvrir avec bouton en haut de votre écran.





Ouvrir des fichiers vidéo dans Gmail pour ordinateur

Vous ne pouvez pas ouvrir ou prévisualiser des pièces jointes vidéo dans Gmail sans ajouter une application tierce à Chrome. Lorsque vous essayez d’ouvrir un fichier vidéo, Gmail affiche un message d’erreur ainsi que des options pour télécharger ou utiliser une application tierce pour ouvrir le fichier vidéo.

Ouvrir une pièce jointe dans Gmail est plus sûr que de la télécharger sur votre appareil. De plus, Gmail fait du bon travail pour empêcher les pièces jointes malveillantes d’entrer dans votre boîte de réception. Néanmoins, ne cliquez pas sur une pièce jointe si elle vous semble suspecte, même si elle semble avoir une adresse légitime.

La meilleure façon de partager des fichiers sans avoir à les télécharger

La prise en charge par Gmail de l’ouverture des pièces jointes sans les télécharger est rudimentaire. Étant donné que votre destinataire devra probablement télécharger ou enregistrer le fichier ailleurs pour pouvoir l’utiliser, il est préférable de partager les fichiers de la manière la plus simple pour votre destinataire à ouvrir, afficher et modifier.





La solution la plus simple consiste à télécharger votre fichier sur Google Drive et à le partager avec votre destinataire. Il pourra ainsi ouvrir facilement le fichier dans Google Drive. Partager un fichier de cette manière signifie également que :

Vous pouvez partager des fichiers supérieurs à 25 Mo (la limite de Gmail).

Vous contrôlez qui peut ouvrir le fichier.

Vous définissez des autorisations pour contrôler si le destinataire peut lire, commenter ou modifier le fichier.

Vous pouvez partager des dossiers au lieu de fichiers séparés.

Vous pouvez également utiliser cette méthode pour partager les types de fichiers bloqués par Gmail. Ces types de fichiers bloqués sont :

.apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .diagcab, .diagcfg, .diagpkg, .dll, .dmg, .ex, .ex_, .exe, .hta, .img, .ins, .iso, .isp, .jar, .jnlp, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .mjs, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vhd, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh, .xll





Économisez de l’espace de stockage sur votre appareil

L’ouverture de fichiers dans Gmail ou Google Drive permet d’économiser de l’espace sur votre appareil, mais vous devez tout de même tenir compte de vos besoins en matière d’espace de stockage dans le cloud si vous recevez de nombreuses pièces jointes. Si vous approchez de la limite de votre espace de stockage dans Google Drive, passez à un forfait Google One payant pour plus de stockage ou suivez notre guide pratique pour libérer de l’espace de stockage sur Google Drive.