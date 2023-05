Comment ouvrir des fichiers HEIC dans Windows et convertir en JPG

Depuis la sortie d’iOS 11 en 2017, tous les iPhones et iPads ont enregistré des photos dans la norme HEIC par défaut.

Le passage de JPG peut sembler étrange, mais il présente des avantages significatifs. La taille des fichiers est généralement beaucoup plus petite sans sacrifier la qualité, tandis que plusieurs photos (à partir d’une séquence en rafale de quelque chose de similaire) peuvent être stockées dans un seul fichier.

Android est resté avec JPG, mais vous pouvez enregistrer dans HEIC si vous préférez. Si vous cherchez des moyens de libérer de l’espace de stockage, cela vaut la peine d’être considéré.

L’application Photos sur Windows 11 est compatible avec les fichiers HEIC (et HEIF), mais ce n’est pas toujours aussi simple sur Windows 10. Bien que techniquement pris en charge, vous devrez peut-être suivre quelques étapes avant de les ouvrir ou de les enregistrer. Voici tout ce que vous devez savoir.

Comment ouvrir les fichiers HEIC dans Windows 10

Toutes les versions de Windows depuis octobre 2018 sont capables d’ouvrir les fichiers HEIC. Si vous utilisez toujours une ancienne version, accédez à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update et installez une version plus récente. Il n’est pas nécessaire que ce soit Windows 11, même si vous êtes invité à l’installer.

Ensuite, vous devez installer l’utilitaire de support, disponible sur le Microsoft Store en tant que Extensions d’images HEIF. Cela devrait être gratuit, mais il est peut-être déjà installé sur votre appareil.

Maintenant, cliquez sur le lien suivant pour obtenir les extensions vidéo HEVC. Cela vous coûtera 0,79 £ / 0,99 $ US, mais cela est nécessaire avec le support HEIF – malheureusement, Microsoft ne le précise pas dans la liste des extensions HEIF.

En savoir plus sur l’ouverture de vidéos H.265 dans notre guide séparé sur l’installation des codecs HEVC sous Windows.

Pour les deux outils, cliquez sur le bouton « Obtenir » et attendez que le logiciel soit installé.

Maintenant, vous devriez constater qu’un double-clic sur un fichier .heic l’ouvrira dans l’application Windows 10 Photos par défaut. Sinon, vous devriez voir une fenêtre similaire à celle ci-dessous où vous pouvez cliquer sur l’application Photos et cocher la case marquée : Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .HEIC.

Comment convertir HEIC en JPG

Si vous avez installé les extensions HEIF et HEVC mentionnées ci-dessus, vous constaterez que lorsque vous ouvrez un fichier HEIC, il se comportera un peu comme un fichier JPG. Vous pouvez le modifier normalement à l’aide des outils disponibles dans l’application Photos, mais vous remarquerez également que même si vous n’apportez aucune modification après avoir cliqué sur le bouton « Modifier et créer » en haut à droite, il y a un bleu ‘ Enregistrer une copie’ bouton en bas qui vous permet de ré-enregistrer la photo dans votre format préféré, y compris JPG.

Cette méthode convient si vous souhaitez convertir une photo occasionnelle, mais il existe des moyens beaucoup plus simples de convertir par lots de nombreuses photos en JPG.

Il existe de nombreuses applications gratuites, notamment

Si vous voulez plus de contrôle, comme le niveau de compression JPG, le changement de nom de fichier et plus encore, HEIC en JPG – Le convertisseur d’images HEIC est une excellente option gratuite.

Ci-dessous se trouve iMazing Converter, une petite application qui vous permet de glisser-déposer des fichiers et de choisir de les convertir en JPG ou PNG, ainsi que le dossier de sortie.

Les utilisateurs d’Apple peuvent facilement convertir un fichier HEIC en JPEG sur un Mac.

Comment faire en sorte que votre iPhone transfère des photos au format JPG au lieu de HEIC

Si vous ne souhaitez pas convertir des fichiers dans Windows, il existe différentes manières de partager ces photos afin qu’elles soient automatiquement converties en JPG. Pour partager des photos, ouvrez l’application Photos, appuyez sur Sélectionner en haut, choisissez celles que vous voulez, puis appuyez sur l’icône de partage (en bas à gauche) et choisissez une application ou une méthode pour les partager.

Vous pouvez les envoyer par e-mail ou les télécharger sur un service de stockage en nuage. C’est une mauvaise idée de partager via WhatsApp ou d’autres médias sociaux, car les photos sont invariablement de qualité réduite.

Lorsque vous choisissez de partager via Mail, vous devez choisir la taille – optez toujours pour la taille de fichier d’origine (maximale) si vous souhaitez conserver la meilleure qualité.

Et si vous choisissez un fournisseur de cloud tel que Google Drive, vous devriez voir que les fichiers seront enregistrés avec une extension .jpeg.

Anyron Copeman / Fonderie

Comment empêcher votre iPhone d’enregistrer des photos dans HEIC

Ouvrez l’application Paramètres et faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez Appareil photo. Appuyez dessus, puis appuyez sur Formats (qui se trouve juste en haut).

Vous verrez cet écran, et vous devez le changer de High Efficiency à Most Compatible :

Anyron Copeman / Fonderie

C’est une histoire similaire pour les vidéos, avec des fichiers H.265 nécessitant un codec pour s’ouvrir dans certaines applications. Apprenez-en plus dans notre guide sur l’installation des codecs HEVC sous Windows.

Qu’est-ce qu’un fichier HEIC ?

Si vous copiez des photos d’un iPhone ou d’un iPad récent vers un PC ou un ordinateur portable, vous verrez peut-être de nombreux fichiers HEIC étranges :

Le format a été développé par MPEG – pas Apple – donc ce n’est pas Apple qui essaie de faire son propre truc propriétaire. En fait, HEIC usurpe lentement le format JPG établi (mais ancien et défectueux).

Les images avec un .heic sont compressées à l’aide de HEVC, qui est le codec vidéo à haute efficacité. Ces images sont ensuite stockées dans un fichier HEIF, qui signifie High Efficiency File Format.

L’utilisation de fichiers HEIF présente de nombreux avantages, même s’il est un peu déroutant que le fichier s’appelle HEIC plutôt que HEIF.

Voici pourquoi les fichiers HEIC sont géniaux :

Environ la moitié de la taille de JPG pour la même qualité

Peut stocker plusieurs photos dans un seul fichier (idéal pour les photos en direct et les rafales)

Prend en charge la transparence comme les fichiers GIF

Peut stocker les modifications d’image, telles que le recadrage et la rotation afin que vous puissiez les annuler

Prise en charge des couleurs 16 bits par rapport aux 8 bits de JPG

Vous pourriez également être intéressé par nos guides pour prendre de superbes photos sous l’eau ou à Noël avec un iPhone.