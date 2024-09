Comment Oussama ben Laden est devenu le terroriste le plus redouté au monde

Oussama ben Laden, le cerveau des attentats du 11 septembre 2001, n’a pas toujours été l’ennemi juré des États-Unis. Les deux rivaux, dont les actions ont bouleversé à jamais l’ordre géopolitique, ont combattu aux côtés du même camp lors de la guerre contre l’Union soviétique en Afghanistan.

Alors, qu’est-ce qui a conduit à cette rupture ? Pourquoi Ben Laden a-t-il déclaré le djihad contre les Américains ? Et comment est-il devenu l’homme le plus recherché au monde ?

L’ennemi commun

Ben Laden, jeune, mince et calme, est arrivé au Pakistan peu après l’invasion de l’Afghanistan par l’Armée rouge, fin décembre 1979, dans le but d’aider à chasser les « infidèles ». Grâce aux moyens financiers de son père, il a commencé à participer à l’effort de guerre en faisant « des dons aux représentants du Jamiat-e-Islami, le parti islamique, qui soutenait le djihad contre les Soviétiques », a écrit le journaliste américain Peter Bergen dans son livre « The Rise and Fall of Osama bin Laden ».

Ben Laden se rapprocha ensuite d’Abdullah Yusuf Azzam, un intellectuel jordanien palestinien qu’il avait rencontré pour la première fois dans une université de Djeddah, en Arabie saoudite, et qu’il avait commencé à vénérer comme son professeur et mentor. Azzam était également à la tête d’un « Bureau de services », créé en 1984 à Peshawar, pour recruter et aider à coordonner le travail des nouveaux volontaires arabes qui avaient commencé à venir au Pakistan pour participer à la « guerre sainte ». Le centre était financé par Ben Laden, les services de renseignement saoudiens, le Croissant-Rouge saoudien, la Ligue islamique mondiale et des dons privés de princes et de mosquées saoudiens, selon un rapport publié par le Centre pour l’intégrité publique, une organisation américaine de journalisme d’investigation à but non lucratif.

Le rapport ajoute que Ben Laden a également fourni un soutien logistique aux combattants moudjahidines en Afghanistan. Il a fait appel aux ingénieurs de la société de son père et à des équipements de construction lourds pour construire des routes et des entrepôts dans le pays. En outre, Ben Laden a « aidé à construire en 1986 le complexe de tunnels de Khost, que la CIA (Central Intelligence Agency) finançait comme un important dépôt d’armes, un centre de formation et un centre médical pour les moudjahidines, profondément sous les montagnes près de la frontière pakistanaise ».

Selon certains analystes, ce n’était pas le seul lien entre Ben Laden et les services secrets américains, qui fournissaient également de l’argent et des armes aux moudjahidines. Un rapport de 2004 publié par la BBC affirmait que la CIA avait non seulement financé Ben Laden, mais lui avait également donné une formation en sécurité.

Ces affirmations ont été par la suite appuyées par Robin Cook, ministre britannique des Affaires étrangères de 1997 à 2001, qui a écrit dans une chronique pour The Guardian : « Ben Laden était pourtant le produit d’une erreur de calcul monumentale des agences de sécurité occidentales. Tout au long des années 1980, il a été armé par la CIA et financé par les Saoudiens pour mener le djihad contre l’occupation russe de l’Afghanistan. Al-Qaïda, littéralement « la base de données », était à l’origine le fichier informatique des milliers de moudjahidines recrutés et entraînés avec l’aide de la CIA pour vaincre les Russes. »

Mais ces accusations ne sont pas partagées par tous. Bergen écrit dans son livre que la CIA n’a eu aucun contact direct avec Ben Laden ou les combattants moudjahidines. « Au contraire, toute l’aide américaine à l’Afghanistan a transité par l’intermédiaire de l’agence de renseignement pakistanaise, l’ISI », ajoute-t-il.

Les retombées

Le rôle de Ben Laden En chassant les Soviétiques d’Afghanistan, il devint un dirigeant important du pays. Mais les querelles internes au sein des moudjahidines s’intensifièrent et il retourna bientôt en Arabie saoudite pour travailler dans l’entreprise familiale.

Ben Laden est ensuite revenu sur le devant de la scène après l’invasion du Koweït par l’Irak en août 1990. Selon le rapport du Centre pour l’intégrité publique, il a fait pression sur la famille royale saoudienne pour qu’elle mette en place une force, utilisant les vétérans de la guerre d’Afghanistan, pour combattre l’Irak. « Au lieu de cela, le roi Fahd a invité les Américains. Cela a été un choc énorme pour Ben Laden. Lorsque les 540 000 soldats américains ont commencé à arriver, Ben Laden a ouvertement critiqué la famille royale, faisant pression sur les oulémas saoudiens. [religious scholars] « d’émettre des fatwas, des décisions religieuses, contre les non-musulmans (y compris les Américains) résidant dans le pays… », ajoute le rapport.

En 1992, mécontent des dirigeants de l’Arabie saoudite, Ben Laden s’est installé au Soudan avec ses partisans pour aider la révolution islamique en cours, menée par le charismatique leader soudanais Hassan Tourabi. Entre-temps, il a continué à critiquer la famille royale et les États-Unis. Pendant cette période, Ben Laden a également envoyé certains de ses partisans en Somalie pour entraîner des chefs de guerre locaux, qui combattaient les troupes américaines, dans le cadre d’un plan humanitaire autorisé par l’ONU dans le pays. En octobre 1993, 18 militaires américains ont été tués dans « une embuscade perpétrée par des militants qui se seraient entraînés avec Al-Qaïda », a rapporté CNN.

L’incident a intensifié la réaction contre Ben Laden, déjà sous le feu des projecteurs des autorités américaines qui le soupçonnaient d’avoir planifié l’explosion d’une bombe au World Trade Center de New York, tuant six personnes et en blessant des centaines, plus tôt en 1993. En conséquence, l’Arabie saoudite lui a retiré sa citoyenneté en 1994 et le Soudan lui a demandé de quitter le pays deux ans plus tard.

Ben Laden est revenu en Afghanistan en 1996, où il a été hébergé par les talibans. Dans sa première interview avec les médias occidentaux, il a déclaré au journaliste Bergen que les États-Unis étaient « injustes, criminels et tyranniques », a rapporté CNN. Il a ajouté : « Aujourd’hui, en raison de l’atmosphère arrogante qui règne aux États-Unis, ils ont établi un double standard, qualifiant de terroriste quiconque s’oppose à leur injustice. Ils veulent occuper nos pays, voler nos ressources, nous imposer des agents pour nous gouverner. » Dans l’interview, il a également assumé la responsabilité de l’assassinat de militaires américains en Somalie.

À cette époque, Ben Laden était devenu un sujet d’intérêt pour les agences de renseignement de plusieurs pays. Mais ce qui a fait de lui un nom familier dans le « monde musulman et en Occident », ce sont les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, qui ont fait 220 morts en août 1998, selon le rapport du Centre pour l’intégrité publique. C’est ainsi qu’a commencé un jeu du chat et de la souris entre les États-Unis et Ben Laden, qui n’a pris fin qu’en 2011 après de nombreuses attaques meurtrières à travers le monde, notamment celles du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et l’invasion américaine de l’Afghanistan et de l’Irak.