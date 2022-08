Comment Ottawa prévoit de lancer un boom de la construction respectueuse du climat

Sept ans après le début de la construction, un terrain industriel de 34 acres autrefois contaminé au milieu de la rivière des Outaouais est célébré comme la communauté la plus durable au Canada.

Le développement planifié entre le centre-ville d’Ottawa et Gatineau, au Québec. utilise les déchets post-industriels pour chauffer les maisons et les entreprises en hiver et la rivière elle-même pour générer du refroidissement en été.

L’effet net est un système énergétique sans carbone qui alimentera le développement pour les décennies à venir, a déclaré l’ingénieur du projet et développeur Scott Demark.

“C’est une victoire assez massive”, a déclaré Demark, président de Zibi Community Utility, qui opère en tant que fournisseur d’énergie interne du développement.

Une photo aérienne du développement Zibi de 34 acres entre le centre-ville d’Ottawa et de Gatineau, au Québec, qui offre des systèmes de chauffage et de climatisation nets zéro aux résidents. (Zibi)

Il a décrit la création du système d’énergie nette zéro de Zibi comme une entreprise massive – une entreprise que davantage de développeurs pourraient reproduire avec les bonnes incitations et exigences gouvernementales en place.

“J’aurais aimé que tout le monde fasse ça. J’aurais aimé que les règles soient plus strictes, alors vous deviez le faire”, a-t-il déclaré à CBC News.

Mais l’approche actuelle du gouvernement fédéral pour encourager les logements et la construction respectueux du climat, a-t-il dit, “n’est pas suffisante et n’est pas assez rapide”.

Scott Demark, président de Zibi Community Utility, a déclaré que la disponibilité de davantage de programmes gouvernementaux et un prix plus élevé sur les émissions de carbone encourageront davantage de développeurs à entreprendre des projets à faible ou zéro carbone. (David Thurton/CBC)

Jesse Helmer, chercheur qui étudie les politiques de logement respectueuses du climat à l’Institut pour la prospérité intelligente, a déclaré que le Canada avait besoin d’une action du gouvernement fédéral pour rendre les bâtiments beaucoup plus efficaces afin d’atteindre ses objectifs nationaux de réduction des émissions pour 2030 et 2050.

“Ce que fait le gouvernement fédéral sur ce front est essentiel”, a déclaré Helmer.

Le ministre dit que les investissements fédéraux « sont loin d’être suffisants »

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, reconnaît que le gouvernement fédéral a un rôle plus important à jouer.

“Il y a d’importantes ressources supplémentaires que nous allons devoir mobiliser”, a-t-il déclaré. “Le gouvernement fédéral a pris des engagements importants, mais ce n’est pas suffisant.”

Plus d’argent sera nécessaire de la part d’autres niveaux de gouvernement et du secteur privé également, a déclaré Wilkinson.

Ce mois-ci, le gouvernement a lancé des consultations sur sa stratégie de construction écologique, qui doit être publiée au début de l’année prochaine.

Wilkinson a prédit que la stratégie déclenchera un “boom” dans la construction de bâtiments et les emplois écologiques.

Les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments représentaient 18 % des émissions totales du Canada en 2020, soit environ 87,8 mégatonnes, ce qui en fait la troisième source d’émissions après la production et le transport de pétrole et de gaz.

Le Canada s’est engagé à réduire les émissions du secteur du bâtiment de 37 % d’ici 2030, puis à atteindre le zéro net dans le secteur d’ici 2050.

Efficiency Canada, une organisation hébergée à l’Université Carleton qui étudie les stratégies d’efficacité énergétique, estime que tout cela nécessiterait un investissement annuel de 20 à 32 milliards de dollars par an.

Le rôle des propriétaires individuels

Ottawa exhorte également les propriétaires individuels à rendre leur maison plus éconergétique grâce à des améliorations et à des rénovations.

Un nouveau programme de prêts de 4,4 milliards de dollars annoncé dans le budget fédéral de 2021 – le prêt canadien pour des maisons plus vertes – promet d’accorder des prêts à jusqu’à 175 000 propriétaires qui entreprennent des «rénovations énergétiques importantes». La liste des projets éligibles comprend le remplacement des fenêtres, des portes et de l’isolation et l’installation de panneaux solaires.

Le programme offre des prêts sans intérêt allant de 5 000 $ à 40 000 $. Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 10 ans.

Helmer a déclaré que les versions précédentes de ce programme se sont avérées populaires, mais ont démontré la nécessité d’un réglage fin pour que les projets soient approuvés plus rapidement.

“Il combine ambition et praticité”, a-t-il déclaré. “Avec les subventions et les prêts Greener Homes existants, il est facile d’accéder aux goulots d’étranglement et aux arriérés.”

Un programme distinct et similaire lancé par le gouvernement fédéral en 2021 a fourni 38 millions de dollars en subventions à environ 10 000 Canadiens. La demande a toutefois dépassé l’offre; plus de 170 000 personnes avaient postulé au programme en juin 2022.

Une pénurie de main-d’œuvre pourrait menacer les plans

Mais un problème se profile qui pourrait anéantir les efforts du gouvernement fédéral pour améliorer de manière significative l’efficacité énergétique des bâtiments – une pénurie de travailleurs qualifiés pour faire le travail.

Des économistes de la Banque de Montréal et d’ailleurs ont souligné que l’industrie canadienne de la construction est déjà “ lutter contre les contraintes de main-d’œuvre et de capacité ” qui pourrait compromettre les plans de construction de nouvelles maisons ou de rénovation de celles existantes.

Les chiffres compilés par Statistique Canada montrent que les postes vacants dans le secteur de la construction et des métiers ont augmenté de près de 160 % sur une période de deux ans.

Helmer a déclaré que la pénurie nationale de main-d’œuvre devra être résolue d’une manière ou d’une autre avant que des progrès significatifs puissent être réalisés dans l’amélioration de l’efficacité des bâtiments du Canada.

“Nous pouvons concevoir autant de programmes que nous le voulons … mais jusqu’à ce que nous commencions à cibler le côté travail de ce problème, je pense que nous allons rencontrer des problèmes de mise à l’échelle”, a-t-il déclaré.

Un autre défi sera de s’assurer que la main-d’œuvre de la construction reflète le Canada, a déclaré Rosemarie Powell, qui organise L’annuaire Retraite des bâtisseurs NexGen pour les personnes racialisées qui font carrière dans la construction.

Elle cite des statistiques qui montrent que les personnes de couleur représentent la moitié de la population de la ville de Toronto, mais seulement 22 % des ouvriers du bâtiment syndiqués.

“Le gouvernement dirige le travail qui doit être fait sur le changement climatique”, a déclaré Powell. “Le niveau suivant que nous devons prendre en compte est qu’il existe une équité et une diversité parmi les personnes qui travaillent sur ces projets de construction.”

Wilkinson a déclaré que la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre est un “grand défi”. Pour le résoudre, le ministre a déclaré que le gouvernement devait mobiliser les jeunes, en particulier les jeunes autochtones, et envisager des changements aux politiques d’immigration du Canada.