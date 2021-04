La première carte de combat de l’UFC à se dérouler devant une foule de capacité en plus d’un an valait la peine d’attendre. Des changements de titre aux bouleversements, en passant par de superbes KO en un coup … et, eh bien, quoi qu’il soit arrivé à la jambe de Chris Weidman, mais un élément de la soirée qui a peut-être laissé un mauvais goût dans la bouche de certains fans de combat était l’accueil pas si chaleureux réservé à Zhang.

Vainqueur de 21 combats consécutifs, Zhang était à peu près aussi dominante en tant que championne de la liste de l’UFC avant de se lancer dans un coup de pied haut de Namajunas qui a mis fin à sa nuit – et à son règne de titre – un peu plus d’une minute après le premier tour.

MON DIEU! 👀Rose Namajunas (+170) assomme Weili Zhang pour remporter le championnat UFC Strawweight! 🦶# UFC261pic.twitter.com/XC1Qn8e07U – FOX Bet (@FOXBet) 25 avril 2021

Le début du combat a été remarquable pour les commentaires de Namajunas dans lesquels elle a déclaré « mieux mort que rouge » en décrivant son adversaire chinois, le combattant lituanien-américain soulignant que Zhang est originaire d’un pays sous régime communiste – ce qui pourrait en partie expliquer la réaction qui lui est adressée par la foule des capacités.

Comment osez-vous huer Zhang Weili. Elle n’a rien fait d’autre que botter le cul et être délicieuse. – Ben Fowlkes (@benfowlkesMMA) 25 avril 2021

Mec. Sérieusement. A quel point faut-il être stupide pour huer Zhang parce qu’elle est chinoise? – Jason Hartley (@jasonthehart) 25 avril 2021

Question honnête: pourquoi huer Zhang Weili? Pourquoi? # UFC261 – Daniel Yanofsky (@DanYanofskyMMA) 25 avril 2021

QUI OSE BOO ZHANG WEILI. JE BOO VOUS LA FLORIDE. l’Amérique craint. – Cynthia Vance (@cynthiavance) 25 avril 2021

« Sérieusement. A quel point faut-il être stupide pour huer Zhang parce qu’elle est chinoise?« a demandé un fan en ligne, avec plusieurs autres réactions dans un costume similaire.

« Qui a osé huer Zhang Weili?« a ajouté un autre, avant d’ajouter: »Je te hue la Floride, l’Amérique craint. «

Certains ont allégué que la motivation derrière les huées n’était rien d’autre que « raciste« – bien qu’il y ait toujours l’explication qu’en tant qu’Américain à domicile, les Namajunas étaient toujours susceptibles d’obtenir plus de soutien de la part de la foule.

Je me sentais mal pour Zhang parce que tous ces huées étaient définitivement racistes, même Thug Rose le savait … Elle a été mise KO – J’adore la réaction de Joe Rogan 💀 # UFC261pic.twitter.com/WmIUaCXNM5 – JohnFcknStewart 🇯🇲 (Nouveau) (@JohnFknStewart) 25 avril 2021

Thug Rose. Gracieux dans la victoire revient sur le discours d’avant-combat. Zhang se fait huer sans arrêt pendant l’interview de Rogan. Vous pouvez dire que la foule de Floride ne l’aime pas. Mais ils applaudissent maintenant. Et c’est fini. – Technique immortelle (@ImmortalTech) 25 avril 2021

Pour sa part, Namajunas tenait à revenir sur ses commentaires communistes controversés dans son entretien d’après-combat, disant aux médias qu’elle n’avait aucune dispute personnelle avec Zhang.

« Tout ce qui était dans les médias, ce n’était pas mon intention de l’attaquer personnellement en tant que personne», A déclaré Namajunas. « C’est juste mon histoire et mon passé et c’est tout.«

La domination antérieure de Zhang dans le pli des 115 livres chez les femmes lui vaudra probablement une revanche immédiate avec les Namajunas au milieu de leur rivalité croissante.

« Je sens que je peux revenir très vite», A déclaré Zhang par la suite. « J’étais encore conscient, l’arbitre l’a arrêté un peu tôt. «

Elle, et la plupart des spectateurs qui regardent à la maison, espèrent probablement qu’aucune revanche n’aura lieu en Floride.