Comment Osasuna a atteint la première demi-finale de la Copa del Rey depuis 2005

Le match de Copa del Rey d’Osasuna n’aurait pas dû commencer si tard un mercredi soir, mais l’équipe et ses joueurs s’en fichaient. Ils se sont frayé un chemin devant Séville pour atteindre leur première demi-finale de Copa del Rey en 18 ans. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Garçon, valait-il la peine de rester debout. Il faisait sous le point de congélation et 32 ​​minutes après minuit lors de ce qui aurait pu devenir la meilleure nuit de beaucoup de leurs vies lorsque le coup de sifflet final a retenti et que l’endroit, bruyant même aux heures “normales”, s’est déchaîné. Un but tardif d’Abde Ezzalzouli, un moment de génie alors que l’horloge indiquait 99:00, l’avait réglé, battant Séville 2-1 tôt jeudi et envoyant Osasuna en demi-finale de la Copa del Rey. La dernière fois qu’ils étaient allés aussi loin dans la compétition, David Garcia avait 10 ans et était assis dans les gradins ; cette fois, âgé de 28 ans, il était sur le terrain.

“Incroyable”, a déclaré le défenseur. Il « flippait à ça ».

“Je pense que c’est le match le plus important auquel j’ai joué dans ma vie”, a déclaré le défenseur Jon Moncayola, et il était difficile de discuter. Il a quatre ans de moins que Garcia, mais lui aussi est d’ici. Comme Garcia et une demi-douzaine de coéquipiers, Moncayola est passé par le système académique ici et vient de la province de Navarre, où ils parlent de la qualité de rasmie: une envie de gagner, une fierté, un combat qui les caractérise. Ceux qui arrivent de l’extérieur apprennent vite. “Nous avons travaillé comme personne. Quelle souffrance”, a déclaré le gardien Sergio Herrera, faisant défiler un drapeau géant autour du terrain.

L’attaquant Kike Garcia portait un béret dans le style local. L’attaquant Chimy Avila, buteur du premier match, est argentin, mais il portait également un béret et a ensuite parlé de l’ADN d’Osasuna. Ce n’est pas que de la blabla : boulet de démolition humain d’un footballeur aux cuisses comme le tonnerre, il le représente probablement mieux que quiconque. Il avait été signé sur la promesse non pas tant de jouer d’une certaine manière, sa manière, mais de l’arène dans laquelle il le ferait. “Imaginez cet endroit scandant votre nom”, lui avait dit le directeur sportif. Et maintenant ils étaient, la communion complète.

Comment pourraient-ils ne pas l’être ? Ils avaient fait quelque chose d’historique. Fuentes, Arnedo et Nastic avaient été battus. Puis le Real Betis, vainqueur de l’année dernière, a tiré aux tirs au but. Et maintenant, Séville. Osasuna était en tête, mais un égaliseur à la 95e minute les avait ramenés en prolongation – “un coup de marteau”, a déclaré Garcia – jusqu’à ce que le brillant vainqueur d’Abde les fasse passer.

En demi-finale, Madrid, Barcelone et l’Athletic vous attendent. Ils ont 73 victoires en coupe entre eux. Osasuna n’a atteint qu’une seule finale : en 2004-05, lorsqu’il a perdu contre le Betis. Le dernier trophée qu’ils ont remporté était le titre de deuxième division, il y a tout juste trois ans, mais ne vous y trompez pas : ce n’est pas un hasard. Oui, c’était proche. Oui, ils auraient pu perdre les deux matchs. Oui, ce n’est que deux matchs. Mais ce n’est pas — pas vraiment.

En prenant les limites salariales de la ligue comme guide, Osasuna devrait être la 13e équipe d’Espagne. L’équipe qui a commencé et a gagné mercredi soir a coûté un total de 9 millions d’euros à assembler. Moi Gomez est arrivé cet été pour 1,8 m. Chimy Avila était chère à 2,7 m. Oh, et tout cela est équilibré par les ventes. Leur objectif en début de saison est de survivre, ce qu’ils ont fait confortablement depuis leur retour (10e, 11e, 10e).

Et pourtant, la saison dernière, ils ont momentanément menacé l’Europe, et cette saison, ils sont définitivement, actuellement dans une place européenne, à égalité avec le Betis, à deux points de Villarreal et de l’Atletico dans une place en Ligue des champions.

Comme Cesar Cruchaga, membre de l’équipe qui a atteint la finale en 2005, aime plaisanter avec son ancien coéquipier Patxi Punal — ce sont des légendes du club, ce dernier maintenant en charge de l’académie des jeunes de Tajonar — Ce lot mettrait quatre devant nous. C’est une bonne équipe, surtout ici, dans une bonne place. Cela a été prouvé à nouveau. La fédération a fait de son mieux pour le ruiner. Mettre ce match au coup d’envoi de 22 heures un mercredi soir (et un jeudi matin) en janvier à Pampelune était – parlons-en clairement ici – une honte. Ces fans, cette équipe, en ont fait un délice.

Seul Barcelone a un meilleur bilan à domicile. À El Sadar, réaménagé sans rien perdre de son essence et élu meilleur stade d’Europe, leur directeur dit que tout est possible – et ce n’est pas un hasard. El Sadar a toujours été différent, peut-être la chose la plus proche d’un Stoke, cet “endroit difficile” stéréotypé où aller. Les fans sont farouchement fidèles et bruyants, soutenant leur équipe, se tiennent près du terrain, des drapeaux partout, des tambours battant, des paumes applaudissant. Ce n’est pas un hasard si le réaménagement impliquait de maintenir et de développer leur identité, en gardant les tribunes proches du terrain et si raides qu’ils ont introduit des sièges à rampe. C’est-à-dire des zones debout.

Cette fois, ils ont également bénéficié d’une aide supplémentaire spéciale. Lors du premier match de coupe d’Osasuna, ils ont affronté de minuscules Fuentes de la ligue régionale aragonaise, groupe III. En décembre, l’un des joueurs de Fuente, Luismi, est décédé tragiquement dans un accident de la circulation. Osasuna a invité sa famille et toute l’équipe à El Sadar pour le quart de finale, lui rendant hommage sur le terrain avant le match et dédiant la victoire à son équipe après celle-ci. C’est un geste qui en dit long sur le club, les gens. Et à la fin, il s’agit toujours des gens.

La connexion y est profonde, ce qui aide, et Garcia et Moncayola ne sont pas seuls. Environ 30% du total des minutes jouées par les joueurs d’Osasuna cette saison ont été jouées par des canteranos, des produits de l’académie de Tajonar, qui a une longue tradition de productivité et où le travail effectué maintenant est exceptionnel, voire meilleur qu’avant. (Si vous regardez l’Athletic et la Real Sociedad, vous verrez combien de joueurs supplémentaires de chez eux ils pourraient avoir.) Leur équipe B fait pression pour être promu au deuxième niveau espagnol, à seulement une division.

Il y a une identité là-bas, et c’est très clair et très lié au lieu, même pour ceux qui ne sont pas de Navarre. Il y a une raison pour laquelle Chimy parle de l’ADN d’Osasuna. “Si nous ne souffrons pas, ce n’est pas nous”, dit-il. “Mais nous savons ce que c’est que de jouer avec 12 hommes.” Il y a une culture là-bas, une idée, et elle n’est pas seulement acquise en cours de route.

Au lieu de cela, c’est justement parce que Jagoba Arrasate, un ancien enseignant encore théoriquement en congé, a construit une équipe qui correspond, c’est la leur. C’est parce qu’il était soutenu, parce qu’ils croyaient en lui, son idée, son identité. C’était plus profond que les défaites, qui arrivent toujours. Arrasate a fait monter Osasuna de la première division, et son succès a été étonnant, mais cela n’a pas toujours été facile. Une série de 13 matchs sans victoire l’a laissé sur les nerfs, ou du moins il l’aurait fait ailleurs.

“Peut-être [fans are cruel], mais je peux vous dire que les fans d’Osasuna sont le contraire”, a déclaré Arrasate à ESPN. “Nous avons disputé 13 matchs sans gagner. Une course comme celle-là est synonyme de limogeage d’un manager, mais tout ce que j’ai ressenti de la part des fans et du club, c’était du soutien. C’était comme s’ils sentaient que les deux années précédentes avaient valu quelque chose, avaient construit quelque chose ; ils n’allaient pas abandonner à cause d’une mauvaise course. Les fans d’Osasuna sont différents.”

Chimy Avila, un joueur qui n’est pas de la région mais qui vit et respire les valeurs d’Osasuna, a marqué son premier but mercredi en route vers sa victoire mémorable. Ricardo Larreina/Europa Press via Getty Images

Dans le même temps, le directeur sportif du club, Braulio, a publiquement insisté sur le fait qu’Arrasate continuait. “Ce bateau est piloté par le capitaine et c’est Arrasate”, a-t-il déclaré. “Le reste d’entre nous est l’équipage. Ce bateau peut arriver au port ou non, mais le capitaine reste le même. S’il coule, nous coulons tous.”

Ils n’ont pas coulé, bien au contraire. Braulio a appelé Arrasate “son Jurgen Klopp”, recherchant le football rock-and-roll, et bien qu’il y ait eu des modifications et des ajustements, l’idée est restée, enracinée dans les fans. Arrasate l’appelle binôme ; la façon dont l’équipe joue correspond à la façon dont sont les supporters. Ils ne viennent pas seulement pour regarder; ils viennent jouer. L’équipe fait partie de ce qu’elle est – elle se nourrit des fans, est alimentée par eux. C’est une équipe qui est directe, qui presse, qui ne se laisse pas respirer, qui est toujours là : costaud, solide défensivement mais habile aussi, et lâche, une équipe qui joue comme si ses freins étaient coupés. Une équipe qui sait que ce sera difficile, bien sûr, mais qui continue.

Et maintenant, ils ont fait tout le chemin jusqu’à la demi-finale de la Copa del Rey, avec leurs fans : peu importe le froid, peu importe l’heure, peu importe l’école demain ou le travail le matin. Et ça valait le coup. « Quelle souffrance et quelle récompense ! dit Herrera. “Nous le méritons, et la façon dont les fans nous ont poussés était incroyable. Ces fans sont les meilleurs.”

Ce qui veut dire que l’équipe est plutôt bonne aussi. Ce qui signifie que sur le pouce, la chance d’un autre moment aussi bon que le dernier. Peut-être même plus. Quelque temps après 1 heure du matin par une nuit froide et sombre qui s’est avérée être la plus chaude et la plus merveilleuse dont la plupart d’entre eux se souvenaient, Arrasate s’est adressé aux médias, essayant de donner un sens à ce moment, tandis que les joueurs continuaient de célébrer et certains des les fans n’étaient toujours pas rentrés chez eux. “Cela a commencé à Fuentes et maintenant nous voulons que cette aventure ait plus de voyages”, a-t-il déclaré.