Comment organiser un match dans un stade de 100 000 places : dans le centre de commandement de l’équipe de football de l’Ohio State

COLUMBUS, Ohio — Alors que l’horloge du stade approchait des sept minutes avant le début du match, personne ne pouvait se trouver à moins de 25 pieds de la flamme lorsque l’Ohio State a dévoilé sa nouvelle machine pyrotechnique.

Dans la tribune de presse au sommet du stade Ohio, Ericka Hoon et Caleb Clark se sont concentrés sur la flamme, communiquant avec le personnel sur le terrain pour s’assurer que personne n’était en danger. Lorsque les pom-pom girls ont pris place, leurs drapeaux étaient trop proches. Ils ont dû être déplacés.

Le compte à rebours a alors commencé pour le personnel des opérations du jour du match de l’Ohio State. Trois. Deux. Un. La vidéo de présentation de l’équipe a été diffusée et les Buckeyes se sont rassemblés dans le tunnel. De la fumée a commencé à se former autour d’eux et une foule de plus de 100 000 personnes s’est levée en signe d’impatience.

Mais au moment où l’Ohio State était prêt à sortir, quelques entraîneurs de Western Michigan se sont précipités pour rejoindre leur banc. Lorsque la vidéo s’est terminée, les Buckeyes sont sortis et seules de petites flammes se sont allumées. La grande flamme est restée en sommeil, une déception décevante pour ceux qui ont passé une grande partie de la semaine à se préparer à la nouvelle introduction. Il faudra attendre le match de ce samedi contre Marshall.

Chaque match représente un nouveau défi dans le cinquième plus grand stade de football du monde.

Diplômée de l’Ohio State, Hoon travaille au département des sports depuis 2007. Elle est désormais directrice sportive associée pour la gestion des événements, ce qui signifie qu’elle est en charge des opérations le jour du match dans la salle de 102 780 places aux côtés de personnes comme Clark, directrice sportive associée pour le marketing et les événements en direct.

ALLER PLUS LOIN Classement de 134 équipes de football universitaire après la semaine 3 : Texas ou Géorgie ?

Les Buckeyes comptent plus de 1 000 employés de concession, quelques centaines de vendeurs, environ 1 100 placeurs, plus de quelques centaines de membres du personnel sportif de l’Ohio State et quelques centaines de policiers et d’agents de sécurité sur place dans et autour du stade. Tout le monde a une tâche à accomplir pour s’assurer que le match se déroule en toute sécurité pour les dizaines de milliers de personnes présentes.

Le fait que la flamme ne se soit pas éteinte a peut-être été une déception, mais ce fut un succès opérationnel. Le superviseur pyrotechnique, qui ne travaille pas pour Ohio State, a vu Hoon remporter une victoire. S’il y a une chose dont l’équipe opérationnelle d’Ohio State a besoin le jour du match, c’est de la confiance que toutes les personnes impliquées feront le bon choix dans une situation difficile.

« Je m’appuie sur lui et sur son expertise pour savoir ce qui devrait ou ne devrait pas se passer », a déclaré Hoon. « Je suis reconnaissant qu’il ait vu la situation et qu’il ait su que ce ne serait pas sécuritaire.[…]Cela montre notre relation avec certaines personnes qui savent qu’elles ont le pouvoir et la capacité de prendre une décision, en particulier lorsque la sécurité est en jeu. »



L’Ohio State a battu WMU devant une foule de 102 665 personnes. (Adam Cairns / USA Today)

À 17h09, 20 minutes avant l’ouverture des portes, Hoon a pris sa radio et un papier accroché au mur. Le papier comprenait les noms de tous les responsables des portes du stade. Les supporters allaient bientôt entrer et il était temps de procéder à l’appel.

Elle a appelé chaque responsable et leur a demandé s’ils étaient « prêts pour la carte grise ».

Les cartes grises permettent aux responsables des portes d’embarquement de savoir exactement combien d’employés et de personnel de sécurité ils doivent avoir sur place avant d’ouvrir leur porte. Chaque porte est différente, donc si le responsable répondait à Hoon et disait oui, ils étaient prêts à ouvrir leurs portes à 17h30. S’ils répondaient non, cela signifiait que l’équipe devait compléter les personnes manquantes.

L’Ohio State ne fait des appels nominaux que depuis quelques années. Dans le passé, les responsables des portes répondaient en listant toutes les personnes présentes, puis Hoon devait faire le calcul et leur donner le feu vert pour ouvrir. Les cartes grises simplifient le processus.

« Nous avons eu du mal à déployer à temps certains membres de notre personnel de sécurité », a déclaré Hoon. « Au lieu d’essayer de suivre une feuille, s’ils peuvent ouvrir leurs portes, je leur donne à tous une feuille pour qu’ils comprennent ce qu’ils ont et ce qui se passe. »

Le travail opérationnel implique beaucoup de coordination logistique. Mais il faut aussi faire preuve de créativité.

En début de saison, l’Ohio State doit faire face à des changements dans la marche traditionnelle de l’équipe jusqu’au stade. Les Buckeyes logeaient auparavant de l’autre côté de la rue, à l’hôtel Blackwell, et pouvaient facilement se déplacer à pied aux côtés des familles des entraîneurs. Désormais, l’équipe loge dans un hôtel du centre-ville de Columbus. Elle doit être déposée en bus près du stade et marcher à partir de là, ce qui signifie que le personnel des opérations a dû trouver des moyens pour que les familles puissent les accompagner.

Une fois la marche terminée et les joueurs de l’Ohio State sur le terrain pour l’échauffement, les fans commencent à entrer dans le stade et à trouver leurs places. Dans les profondeurs du stade, la « réunion de 100 minutes » commence. Elle se déroule dans la salle de conférence de presse de l’équipe visiteuse et est essentielle pour garantir que le match de football se déroule sans problème.

La réunion du 7 septembre, dirigée par Hoon, a réuni des représentants de plusieurs départements qui ont contribué à assurer le bon déroulement du match en prime time contre Western Michigan. Il y avait des gens du Big Ten Network, un arbitre, un autre membre de l’association des arbitres, quelqu’un du comité de rediffusion de la NCAA, un membre du personnel sportif de la WMU, plusieurs personnes du personnel événementiel de l’Ohio State et bien d’autres.

Après que tout le monde se soit présenté, Hoon a rapidement énuméré les plans de dernière minute. Elle a informé tout le monde que l’Ohio State entrerait sur le terrain en premier et en sortirait le premier à la mi-temps. Tout le monde était d’accord. Même si l’Ohio State est l’équipe à domicile, aucun détail ne peut être anticipé. La planification est essentielle pour minimiser les risques d’altercations sur le terrain.

Hoon a ensuite déclaré que le coup d’envoi pourrait être repoussé de 5 minutes si le match Maryland-Michigan State durait longtemps.

La communication est la clé pour organiser un match à l’Ohio State. Hoon est peut-être la meneuse, mais elle n’est qu’une personne dans une grande machine que sont les opérations sportives de l’Ohio State.

« Tu ne peux pas le faire seul », a-t-elle déclaré.

Hoon attribue cette atmosphère à l’ancien directeur sportif Gene Smith, qui fut le premier directeur sportif pour lequel Hoon a travaillé. Smith était connu pour être aimable et digne de confiance, ce qui s’est répercuté sur l’ensemble du département.

« Son leadership depuis si longtemps donne du pouvoir aux gens et leur permet de prendre des décisions », a déclaré Hoon. « Vous êtes l’expert dans votre domaine, vous savez mieux que quiconque, alors prenez la décision. Si vous êtes prêt à vivre avec cela, aidez-nous à comprendre le pourquoi et nous vous soutiendrons. C’est une petite façon de donner du pouvoir aux gens, tout en passant un bon moment. »



L’Ohio Stadium a augmenté sa capacité d’accueil de 66 210 spectateurs en 1922. (Joseph Maiorana / USA Today)

Bien avant que la tribune de presse du stade de l’Ohio ne soit remplie de journalistes et d’équipes de communication, le poste de commandement situé de l’autre côté de la tribune vibre.

Il y a six grands écrans dans la salle. L’un d’eux diffuse en direct les contraventions, un autre présente un radar et des prévisions météorologiques actualisés, un troisième diffuse en direct le trafic routier et deux autres diffusent les caméras autour du campus.

Ces deux écrans ont plusieurs onglets Internet ouverts, chaque onglet affichant des vues de 12 à 16 caméras autour du stade Ohio et des bâtiments et parkings environnants. Le personnel d’exploitation peut surveiller la circulation, les hayons, les parkings et chaque entrée du stade. Ils peuvent également zoomer et dézoomer et avoir un aperçu en direct de tout ce qu’ils veulent.

Si quelque chose ne va pas, ils peuvent passer un appel rapide pour résoudre le problème.

Juste en dessous des téléviseurs, sur quelques bureaux le long du mur, se trouvent quatre moniteurs avec des étudiants devant eux. Ce sont les répartiteurs, un élément clé du processus. Leur travail consiste à répondre aux nombreuses radios devant eux, à recueillir des informations et à les enregistrer, permettant ainsi au personnel de sécurité ou à d’autres membres du personnel de s’occuper des problèmes.

Le processus de répartition est effectué en collaboration avec le stade de basket-ball Schottenstein Center situé à côté. Le stade fait moins de 20 % de la taille du stade, mais accueille beaucoup plus d’événements que le stade de football, ce qui signifie qu’il dispose d’un personnel expérimenté. L’Ohio Stadium les utilise pour aider à former les stagiaires qui travaillent sur les matchs de football.

Le travail du samedi demande de la concentration à tous les intervenants. Les placeurs autour du stade ont des radios qui vont directement aux répartiteurs afin qu’ils puissent leur poser toutes leurs questions. De là, tout ce qui est transmis par radio est enregistré dans le système et étiqueté par une couleur. Le rouge signifie que la demande a été déposée, le jaune signifie que quelqu’un a été dépêché sur place et le vert signifie qu’un travailleur est sur place.

Les questions sont très diverses. Les demandes de fauteuils roulants représentaient une grande partie du travail, le personnel des opérations coordonnant exactement la porte et le siège à utiliser. À un moment donné avant le match, un placier a également transmis une question sur l’endroit où un fan pouvait trouver de la barbe à papa. À deux reprises, des appels ont été reçus concernant un enfant qui avait perdu un parent pendant le match, et le centre de commandement a pu aider en localisant les sièges. À chaque fois, le parent a été retrouvé peu de temps après l’appel.

Le centre de commandement est relativement calme une fois que le jeu commence. Il n’y a pas beaucoup de cris stressants ; en fait, les employés plaisantent souvent. Ils organisent même un concours hebdomadaire pour voir qui peut deviner le numéro de ticket le plus proche chaque semaine.

Cela permet de maintenir un niveau de stress relativement bas. Même lorsque quelque chose ne va pas, il y a un sentiment d’unité, y compris entre les stagiaires présents dans la salle.

Hoon veut que les gens apprennent, posent des questions et trouvent des solutions. Il y a eu des moments où elle est sortie de la salle pour s’occuper d’autre chose et d’autres membres de son équipe ont géré les appels, comme lorsque le bus des cheerleaders de Western Michigan a pris la mauvaise direction et a dû être dirigé vers une autre porte. Ou quelque chose d’un peu plus important comme la réorganisation de l’un des schémas de circulation à la mi-temps alors que les fans quittaient une défaite 35-0 tôt dans la partie et que le personnel ne voulait pas que les voitures et les fans traversent la même zone.

ALLER PLUS LOIN Controverse, mystère et tradition : comment la Big House du Michigan incarne le football universitaire

De nombreux supporters sont restés jusqu’à la fin du match, remporté 56-0. Après le match, le travail du personnel d’exploitation n’est pas terminé. Le personnel a aidé les gens à entrer dans le stade en toute sécurité, et maintenant il doit les ramener chez eux, en surveillant le flux de circulation à la sortie. Un changement apporté au cours de la dernière décennie a été d’allumer les lumières de tous les terrains de sport environnants afin que les fans aient plus de lumière lorsqu’ils retournent à leurs voitures.

Chaque semaine, Hoon rentre chez lui avec une liste de choses qu’il peut améliorer ou rendre plus faciles pour la semaine suivante, ou parfois la saison suivante si c’est une grande idée. L’une de ces choses pendant la semaine de repos de l’Ohio State a été de travailler sur des moyens de faire démarrer la flamme pyrotechnique sans accroc ce samedi.

Une fois la foule dispersée, le personnel se sépare et se rend dans les vestiaires des équipes à domicile et en visite pour s’assurer que les équipes montent dans le bus et sortent du stade en toute sécurité. Ils quittent ensuite le stade par la rotonde et prennent un selfie de famille devant la nouvelle statue d’Archie Griffin, double vainqueur du trophée Heisman.

C’est un rituel pour marquer la fin d’un autre match avant qu’une nouvelle semaine n’arrive et qu’ils se préparent à tout recommencer.

« C’est le moment où tout le monde peut sourire », a déclaré Hoon.

(Photo du haut : Jason Mowry / Getty Images)