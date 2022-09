Comment organiser l’encombrement des câbles avec 10 conseils simples pour ranger les câbles

Des câbles incontrôlables, rendant votre maison moche et votre bureau encombré inconfortablement ? Voici nos conseils peu coûteux pour ranger l’encombrement de votre chargeur et organiser le chaos des câbles, alors que nous examinons des solutions soignées et les meilleurs étuis et sacs pour câbles et dongles.

À l’ère supposée du sans fil, nos bureaux, téléviseurs, salons et maisons entières restent un nid de vipère de câbles traînants, emmêlés et tendus. Nulle part ces fils ne sont plus massés que là où vous empilez vos chargeurs d’appareils pour téléphone, tablette, appareil photo, banques d’alimentation et autres chargeurs muraux. Il y a probablement une paire de vieux écouteurs noueux là-dedans aussi.

Chez nous, il s’agit d’un tiroir de la cuisine autrefois réservé aux objets pratiques comme les tire-bouchons (oui, des trucs pour sortir de vrais bouchons) et les coupe-capsules, les couverts hors normes et les pics à cocktail. Quels jours ils étaient.

Maintenant, lorsque ledit tiroir est ouvert, c’est comme la scène dans Les aventuriers de l’arche perdue quand Indy est jeté dans le puits des âmes, se tordant avec des serpents. Se battre à travers les câbles noueux jusqu’au tire-bouchon nécessite une manche enroulée et plusieurs minutes de combat via USB, Lightning, Micro USB, Mini USB et des câbles de charge propriétaires. Parfois, je tombe même sur un câble FireWire 400, qui est ensuite repoussé à la hâte au fond du tiroir.

Les fabricants n’aident guère. Fitbit, par exemple, a un câble de charge différent pour chacun de ses trackers d’activité. Et tous sont non standard et propriétaires.

Aujourd’hui, la plupart des nouveaux appareils sont passés à l’USB-C en tant que connexion standard, bien qu’Apple conserve ses connexions Lightning pour iPhone. Les appareils plus anciens utilisent la connexion USB-A non réversible, et certains s’en tiennent même au micro-USB horriblement fastidieux.

Tout cela signifie que nous avons trop de câbles à la main, essayant parfois littéralement de nous faire trébucher.

Alors, comment apprivoiser ce puits de câbles de chargeur ?

Moins de câbles, moins d’encombrement

Tout d’abord, réduisez les nombres. Jetez tous les chargeurs ou câbles qui ne sont plus attribués à quoi que ce soit d’utile dans la maison. Ce chargeur BlackBerry, par exemple.

Alors demandez-vous si vous avez vraiment besoin de sept câbles microUSB ? Deux Lightning devraient suffire pour la plupart des iPhone, et quelques USB-A et USB-C si vous avez besoin des deux. Convoyez les autres à la décharge ou, mieux encore, trouvez un endroit ou quelqu’un pour les recycler. Beaucoup d’entre nous ne peuvent pas supporter de jeter tous ces trucs technologiques et donc ils vont dans ce sac de câbles dans l’avant-toit du grenier que vous creusez tous les cinq ans lorsqu’un voisin se demande si vous avez un bloc d’alimentation qui conviendrait à son ancien lecteur DVD.

Investissez maintenant dans des câbles de chargeur dotés de plusieurs extrémités de charge. Cela pourrait réduire de moitié le nombre de câbles à apprivoiser.

Anker

Achetez une solution de câble 2 en 1 ou 3 en 1 pour charger et synchroniser les données avec les smartphones et les tablettes. Ceux-ci peuvent être équipés de différents types de connecteurs USB et Apple Lightning, parfaits pour Android ou d’autres appareils Micro USB et Apple Lightning tels que l’iPhone et l’iPad. Câble 3-en-1 Powerline II d’Anker dispose d’une connexion USB-A à l’ancienne à une extrémité et d’un choix de connecteurs microUSB, USB-C et Lightning à l’autre.

Dans la plupart des cas, un câble court convient et réduira l’encombrement. Même 1 pied est trop lourd pour moi. Tant qu’il va de la prise murale à la surface, je suis heureux. Vous pouvez trouver des câbles Micro USB et Lightning de 4 pouces et 6 pouces sur Amazone.

Passez au sans fil

Dell

Libérez de l’espace sur votre bureau de l’encombrement des câbles avec un clavier sans fil et souris sans fil, bien que ceux-ci nécessitent une charge, vous aurez donc besoin des câbles énumérés ci-dessus, mais ils peuvent être cachés jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Leur utilisation libérera également des ports USB sur votre ordinateur ou votre station d’accueil, qui pourront être utilisés pour d’autres appareils, à l’abri des regards, nous l’espérons.

Les chargeurs sans fil multi-appareils peuvent réduire l’utilisation des câbles. Douze Sud

Le chargement sans fil peut réduire l’encombrement des câbles avec un chargeur multi-appareils qui ne nécessite qu’un seul câble à la prise murale. Sur la photo ci-dessus, le Douze Sud HiRise 3 peut charger sans fil un iPhone MagSafe, des Airpods et une Apple Watch en même temps, et avec un seul câble. Voir plus de la même chose dans Macworld’s Meilleurs chargeurs MagSafe rafle.

KVM

Si vous pouvez regrouper tous vos gadgets en un seul endroit, pensez à une station de charge pouvant gérer plusieurs appareils, comme celui-ci Station de recharge 7 en 1 de KKM.

Amazone

Utilisez des câbles plus courts

Les longs câbles sont utiles lorsque vous avez besoin de portée, mais ils ne sont qu’une nuisance lorsqu’ils serpentent sur votre bureau ou votre table.

l’utilisation de câbles qui correspondent le mieux à vos besoins aidera à calmer l’encombrement des câbles.

Dans notre sélection des meilleurs câbles courts, vous trouverez les câbles USB, Lightning, HDMI, Ethernet et autres les plus courts que nous pouvons trouver.

Codez ou étiquetez vos câbles par couleur

Il est parfois difficile de se rappeler quel câble de votre bureau est connecté à quel appareil ou quel port de votre ordinateur ou de votre téléviseur. Si vous pouvez acheter des câbles de différentes couleurs, cela peut vous aider à identifier rapidement quel câble fait quoi.

Bien sûr, vous devez vous rappeler quelle couleur fait quoi, donc une solution plus identifiable consiste à attacher une étiquette à chaque câble, indiquant exactement à quoi ils servent : alimentation du téléviseur, chargeur de téléphone, etc.

UGGreen et Anker

Réduisez l’encombrement des câbles : perdez également les prises

À moins que vous ne chargiez directement à partir d’un ordinateur, vous aurez besoin d’un chargeur mural pour tous ces câbles.

Il est logique d’acheter un chargeur avec plus d’un port USB. Certains de nos chargeurs préférés proviennent de UVert et Anker, qui proposent tous deux des chargeurs de bureau et muraux multiports pour vous éviter d’avoir à brancher trop de choses sur votre mur.

Un chargeur mural se branche directement sur la prise murale, comme son nom l’indique. Un chargeur de bureau dispose d’un câble à la prise murale, ce qui vous donne plus de flexibilité pour le positionnement.

Ils sont également parfaits pour emporter lors de vos voyages, plutôt que de transporter plusieurs chargeurs.

Recherchez le bon port USB. USB-A est l’ancienne version, mais de nombreux appareils nécessitent désormais un port USB-C réversible pour leurs câbles.

Lisez nos résumés des meilleurs chargeurs de téléphone USB et meilleurs chargeurs iPhone.

Amazone

Une autre option consiste à modifier vos plaques murales de prise de courant pour inclure non seulement les deux prises de courant standard, mais également les ports USB. Des marchands réputés tels que Walmart (États-Unis), Home Depot (États-Unis) ou Screwfix (Royaume-Uni) les vendent pour environ 20 $/20 £.

Réduisez l’encombrement des câbles : rangez les câbles

Maintenant que vous avez réduit le nombre et la longueur de vos câbles de chargeur, vous devez les apprivoiser. Nous avons testé un tas d’organisateurs de rangement de câbles, et voici nos favoris.

Joseph-Joseph

Dans la maison, envisagez un tiroir de rangement sous étagère, qui se clipse sous une étagère de placard. Cela peut stocker tous vos câbles et chargeurs à l’abri des regards tout en gardant tout à portée de main. Le plus soigné que nous ayons trouvé provient du fabricant d’accessoires de cuisine fantaisie Joseph Joseph, qui en vend un pour moins de 20 $ / 20 £ – également disponible chez Amazone.

Emballez vos chargeurs et câbles dans un sac ou un étui soigné, parfait pour les voyages mais aussi à la maison et au bureau.

Il est probable que votre ordinateur portable, par exemple, n’ait pas seulement besoin d’un câble de charge, mais d’un dongle ou d’un concentrateur USB, et que votre téléphone doive voyager avec une banque d’alimentation pour recharger en déplacement.

Troubadour

La Rolls Royce des sacs tech-gear est le spécialiste des sacs haut de gamme Troubadour, fabricant de sacs à dos, mallettes et sacs de sport haut de gamme.

Il a trois boîtiers technologiques de grande classe, à commencer par les 80 $ / 70 £ Cas de copain, ce qui est idéal pour emballer vos essentiels technologiques, que ce soit pour l’ordre à la maison ou au bureau ou pour les voyages. Chacun peut se glisser facilement dans un sac à dos ou une valise, et est léger et compact, mais peut toujours contenir beaucoup de technologie.

L’étui Buddy (6,5 x 5,5 x 2,4 pouces) s’ouvre à plat pour un accès facile et dispose d’une poche extérieure à accès rapide avec fermeture magnétique. Les poches élastiques gardent tout organisé, et il y a même de la place pour une poche à stylo. Sa capacité de 1,5 litre devrait être suffisante pour contenir un chargeur d’ordinateur portable/téléphone, des écouteurs, un câble et une banque d’alimentation.

Si vous avez besoin de transporter plus d’équipement : plusieurs câbles, adaptateurs, chargeurs et souris, par exemple, alors Troubadour’s 95 $/£85 Valise Caboodle Tech (9-x-6-x-3,5 pouces) offre deux fois la capacité (3l), ainsi qu’une poche extérieure zippée, des séparateurs internes et des poches élastiques à double sens.

Légèrement plus grand et doté d’encore plus de poches intérieures, le 105 $ / 95 £ Rig Cas (10 x 5,5 x 4 pouces) a une capacité de 3,3 l et s’ouvre via une double fermeture éclair avec des aimants cachés, avec une poche extérieure zippée, un séparateur central avec des poches et encore plus de poches élastiques sur les côtés.

Tous les trois sont fabriqués à partir de cuir végétalien imperméable et de nylon recyclé avec une doublure imperméable.

Un compartiment inférieur profond dans l’étui de voyage UGreen permet de ranger des objets plus volumineux tels que des chargeurs. UVert

UGreen fabrique certains de nos accessoires technologiques préférés, ainsi qu’un étui rigide compact de qualité pour en ranger un tas. Étui de voyage UGreen mesure 8 x 5,1 x 2,8 pouces et présente une conception à double couche, avec une couche inférieure plus profonde pour les chargeurs et les câbles et une poche en filet à fermeture éclair pour les petits objets tels que les cartes mémoire.

Une doublure intérieure en velours doux signifie que vos gadgets ne devraient pas être rayés si vous les emballez correctement. Les doubles fermetures à glissière permettent d’ouvrir facilement l’étui et une poignée de transport portable se replie intelligemment lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ça coute 23 $ ou 17 £ d’Amazon.

Ugreen vend également un étui de voyage plus mince, mesurant 9,6 x 6,9 x 2 pouces, qui peut transporter une tablette et de nombreux câbles et petits accessoires ; 23 $ ou 22 £.

JETech

À l’extrémité la moins chère du marché, Amazon propose de nombreuses options pour les sacs organisateurs de câbles, tels que Étui de transport rigide pour organisateur d’accessoires électroniques de JETech, qui ne coûte que 15 $ ou 10 £. L’étui rigide durable doit protéger vos accessoires électroniques contre l’eau, les chocs et les chutes pendant vos déplacements. Les doubles fermetures à glissière en métal, la poche en filet, les fentes, le coussin en velours absorbant les chocs et les sangles élastiques antidérapantes garantissent que vos accessoires techniques restent en place. Il n’est pas aussi spacieux que les étuis Troubadour, mais il y a suffisamment d’espace pour ranger votre téléphone, vos câbles, votre banque d’alimentation mince et vos cartes mémoire.

Magasinez tout Sacs et étuis pour organisateur de câbles sur Amazon.

La pochette de voyage Evri (ci-dessus) est conçue pour organiser et ranger vos accessoires électroniques pendant vos déplacements. Il comprend neuf poches de rangement, des fermetures éclair résistantes à l’eau et un matériau en nylon balistique, un compartiment extérieur à fermeture éclair, des poches en filet amovibles et une poignée de transport. Ce n’est pas seulement pour les câbles, mais toutes les briques d’alimentation, les banques et les adaptateurs encombrants nécessaires de nos jours juste pour quitter votre maison sans que tout ne fonctionne pas après quelques heures. Il en coûte 35 $ ou 31 £.

Gardez les câbles plus longs contraints CableCreation

Colliers de serrage et passe-câbles

Les câbles enchevêtrés créent des bureaux en désordre et des risques de trébuchement sur les sols. Et les longs câbles sont les pires pour cela.

Ils doivent être contrôlés, organisés et cachés dans la mesure du possible.

Un range-câble fera l’affaire, comme ces attaches velcro réutilisables de CableCreation, 10 $ / 10 £ chez Amazone.

Les serre-câbles sont parfaits lorsque vous en avez beaucoup regroupés, comme derrière votre téléviseur. Ils peuvent également regrouper des câbles trop longs et s’égarer.

Pour le regroupement de câbles à long terme, vous pouvez utiliser l’un des serre-câbles en plastique que vous voyez les ravisseurs utiliser pour attacher les mains des otages dans les émissions policières télévisées.

Amazone

Amazon États-Unis et amazon Royaume-Unis les avoir dans toutes les longueurs et couleurs.

Lorsque les câbles sont moins cachés, certains tube de câble est souvent une solution plus soignée, comme celle-ci de Ligne D. Les tubes de câble peuvent être coupés à la longueur requise. Une fente le long du tube facilite l’ajout ou le retrait de câbles.

Amazone

Si vos appareils sont connectés à un prolongateur d’alimentation, pensez à un décodeur câble, qui devrait être une solution plus ordonnée qu’un tas de prises poussiéreuses de différentes couleurs sur l’écran. Ceux-ci peuvent être livrés dans une variété de couleurs et de matériaux, et vous pouvez envisager de le peindre de la même couleur que le mur à côté duquel il sera assis.

Amazone

Un boîtier de câble empêchera également la poussière et d’autres débris de gâcher vos prises. Trop de saleté peut devenir un risque potentiel d’incendie autour de l’équipement électrique.

Encore Amazon États-Unis et amazon Royaume-Unis ont beaucoup d’options, tout comme le Container Store.