Comment optimiser l’autonomie et l’efficacité de votre véhicule électrique

Vous avez décidé quelle voiture électrique vous convient le mieux, vous avez choisi et installé un chargeur de VE domestique, et il est maintenant temps de sortir et de conduire.

À quelques exceptions près, presque tous les véhicules électriques disponibles aujourd’hui disposent d’une autonomie de plus de 200 miles, et grâce à la recharge CC rapide et à davantage de stations à l’horizon, il est plus facile que jamais de parcourir de longues distances en voiture électrique. Mais même avec l’anxiété d’autonomie qui pèse moins sur le paysage électrique, il y a toujours des avantages à maximiser l’autonomie de votre VE. Par exemple, étirer chaque mile par kilowattheure de votre batterie vous permettra d’économiser de l’argent à long terme, car l’électricité n’est généralement pas gratuite.

Dans cet esprit, nous avons rassemblé quelques conseils et quelques-unes des meilleures façons de maximiser l’efficacité et l’autonomie de votre voiture électrique. Et, en prime, la plupart de ces conseils s’appliquent également aux voitures hybrides et hybrides rechargeables.

Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus

Les pneus sont extrêmement importants pour les performances et l’efficacité d’une voiture, c’est pourquoi de nombreux véhicules électriques arrivent avec un caoutchouc spécial à faible résistance au roulement visant à augmenter l’autonomie. Cependant, les pneus sous-gonflés créent une traînée et une friction supplémentaires lorsqu’ils roulent, ce qui réduit l’efficacité et augmente l’usure. Vous voudrez inspecter périodiquement les pneus de votre véhicule électrique pour vous assurer qu’ils sont correctement gonflés et exempts de dommages pour une autonomie optimale.

Une faible pression des pneus peut coûter des kilomètres et augmenter l’usure, ce qui vous coûte de l’argent à court et à long terme. Antuan Goodwin/CNET

Tous les pneus perdent de la pression avec le temps en raison de l’air qui s’infiltre naturellement à travers le caoutchouc, des fuites ou des crevaisons lentes ou même des changements de température ambiante – un air plus frais signifie une pression plus faible pour le même volume d’air, c’est pourquoi je porte une attention particulière à mes pneus comme températures chute pendant les mois d’hiver. Cependant, trop de pression d’air peut minimiser la zone de contact du véhicule – littéralement, là où le caoutchouc rencontre la route – et nuire à l’adhérence, augmenter les distances de freinage et compromettre la sécurité. Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule électrique – ou le guide pratique souvent imprimé dans le montant de la porte – pour connaître la pression appropriée à viser pour utiliser un gonfleur de pneu portable ou une station d’air publique pour faire le plein au besoin.

De nombreux véhicules électriques haut de gamme disposent d’un matériel de surveillance de la pression des pneus qui peut vous alerter si la pression des pneus chute trop bas, mais leur précision peut varier et ils ont tendance à ne vous avertir que lorsque vous êtes déjà bien en dessous des spécifications. Je recommanderais des contrôles manuels réguliers avec une jauge de pression des pneus précise pour assurer des performances optimales.

Utiliser plus intelligemment les commandes de climatisation

Le fait de souffler la climatisation par une chaude journée peut réduire l’autonomie d’un véhicule électrique jusqu’à 17 % selon un Étude 2019 par AAA. Et contrairement à une voiture à essence, où la chaleur est un sous-produit gratuit de la combustion, le chauffage de l’habitacle d’un véhicule électrique avec des éléments chauffants résistifs peut réduire l’autonomie hivernale jusqu’à 41 %, selon la même étude. Plus récemment, certains constructeurs automobiles ont tenté d’atténuer le coup avec une technologie de caloduc plus efficace ou des modes « écoclimatiques » à économie d’énergie, mais parmi les systèmes d’accessoires de votre véhicule, la simple désactivation de la climatisation a l’effet le plus significatif sur l’autonomie d’un véhicule électrique.

Ma stratégie de voyage sur la route consiste à faire exploser la climatisation pendant la charge, puis à passer aux paramètres éco-climatiques lorsqu’il est temps de prendre la route. Antuan Goodwin/CNET

Bien sûr, si vous ne voulez pas transpirer ou frissonner pendant votre trajet, préconditionner l’habitacle de votre voiture avant de commencer votre voyage peut aider à équilibrer confort et autonomie. Cela peut être aussi simple que de vous garer à l’ombre, d’utiliser un pare-soleil ou d’ouvrir vos fenêtres pendant quelques minutes pour évacuer la chaleur avant de monter dans votre voiture par une chaude journée. De nombreux véhicules électriques disposent également d’un logiciel qui permet aux conducteurs de programmer ou d’activer à distance la climatisation pendant que la voiture est garée et branchée, conditionnant l’habitacle en utilisant l’alimentation de la prise plutôt que celle de la batterie. De cette façon, les systèmes de chauffage et de refroidissement n’auront pas à travailler aussi fort lorsque vous prendrez la route, ce qui vous permettra d’économiser de l’autonomie.

Si votre voiture est équipée de sièges chauffants et/ou ventilés, l’utilisation de ces fonctionnalités pour chauffer ou refroidir votre corps, plutôt que l’air de l’habitacle, peut permettre une utilisation encore plus efficace de la climatisation.

Sachez quand (et quand ne pas) régénérer

Le système de freinage régénératif de votre véhicule électrique augmente l’efficacité en utilisant le groupe motopropulseur de votre voiture électrique pour récupérer l’énergie cinétique lors du ralentissement, plutôt que de réduire la vitesse sous forme de chaleur perdue via les freins à friction. Donc, évidemment, l’un des meilleurs moyens de maximiser l’autonomie est d’utiliser autant que possible le freinage régénératif, n’est-ce pas ? En fait ça dépend.

La plupart des véhicules électriques réutilisent les palettes de changement de vitesse familières pour ajuster quand et combien de régénération est appliquée. Antuan Goodwin/CNET

La plupart des véhicules électriques disposent d’un moyen d’ajuster la quantité de freinage régénératif disponible – soit via des palettes de changement de vitesse ou un menu – et beaucoup incluent même des modes de conduite dits à une pédale qui permettent à la voiture de s’arrêter avec une régénération maximale simplement en lever l’accélérateur. À des vitesses urbaines, où vous vous arrêtez fréquemment pour les intersections, les piétons ou la circulation, des niveaux de régénération élevés peuvent aider à augmenter considérablement l’autonomie. Conduire en douceur, prévoir les arrêts et commencer la décélération plus loin permet à ces modes de régénération plus élevés de récupérer plus d’énergie, augmentant ainsi l’autonomie. Inversement, les arrêts brusques et durs utiliseront plus de freinage par friction, gaspillant de l’énergie.

Mais le freinage régénératif n’est pas efficace à 100 % – toute l’énergie ne peut pas être récupérée – c’est pourquoi sur l’autoroute, où les vitesses sont plus élevées et maintenues sur de plus longues distances, il est plus avantageux de ne pas utiliser de freins du tout. L’utilisation d’une faible régénération, la marche en roue libre lorsque cela est possible et le maintien d’une vitesse constante aideront à parcourir autant de kilomètres d’autoroute que possible pour chaque kilowattheure utilisé. (C’est probablement la raison pour laquelle de nombreux véhicules électriques allemands, réglés pour l’autoroute à grande vitesse et les autoroutes américaines, ont tendance à privilégier le cabotage plutôt que la régénération lors de l’ascenseur.)

Des véhicules électriques plus récents ou plus haut de gamme, comme le BMWi4 et iX – comportent souvent des modes de régénération automatique qui ajustent constamment le niveau de régénération en fonction de l’état de la batterie, de la vitesse, de la distance au véhicule qui précède et, parfois, même des données de navigation. Ce mode de réglage et d’oubli peut apporter des améliorations de portée, mais peut se faire au prix d’une décélération de sensation moins cohérente.

Certains VE disposent d’un logiciel qui détaille comment votre énergie est utilisée (et comment vous pouvez économiser.) Antuan Goodwin/CNET

Ralentir, lisser

Bien sûr, les principaux facteurs affectant l’autonomie du véhicule électrique sont l’accélération et la vitesse.

En ville, les démarrages rapides et les lancements durs ont tendance à utiliser plus d’énergie qu’une accélération plus douce, en partie parce qu’une accélération plus forte que nécessaire sur les routes publiques est généralement suivie d’un freinage plus fort que nécessaire en raison de la circulation, qui, comme mentionné précédemment, gaspille de l’énergie en chaleur. Faire exploser jusqu’à 50 mph seulement pour devoir s’arrêter immédiatement à la prochaine intersection est un coup de poing 1-2 d’inefficacité. Une accélération douce – « traitez la pédale d’accélérateur comme un œuf », comme je l’ai souvent entendu dire – économisera de l’énergie et augmentera l’autonomie. De nombreux véhicules électriques ont un mode de conduite Eco (ou Economy) qui aidera à adoucir l’accélération en ajustant la réactivité de la pédale d’accélérateur (tout en ajustant également d’autres systèmes du véhicule pour réduire davantage la consommation d’énergie).

Pendant ce temps, sur l’autoroute, l’air lui-même est l’ennemi de la portée. Les véhicules électriques modernes sont incroyablement aérodynamiques, mais à grande vitesse, la résistance à l’air et la traînée augmentent de manière exponentielle par rapport à la vitesse. En termes simples, doubler votre vitesse quadruple la quantité de résistance que votre VE doit surmonter, et chaque mile par heure que vous ajoutez au compteur de vitesse nécessite plus d’énergie que le précédent pour maintenir cette vitesse. Ainsi, réduire même de 5 à 10 mph votre vitesse de croisière peut avoir un effet notable sur le nombre de kilomètres parcourus avec chaque kilowattheure.

La nacelle de chargement aérodynamique du Lucid Air lui coûterait quelques kilomètres, mais il en a beaucoup à revendre. Moteurs lucides

Autres façons d’augmenter la portée

Si vous avez équipé votre véhicule électrique d’une galerie de toit rarement utilisée, envisagez de la désinstaller jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Les accessoires externes – porte-vélos, paniers, boîtes de chargement et même les rails eux-mêmes – augmentent le profil aérodynamique du véhicule et peuvent également augmenter la traînée et réduire l’autonomie, en particulier à des vitesses plus élevées.

De même, un véhicule électrique plus lourd nécessite plus d’énergie pour accélérer, donc un coffre plein de chargement peut réduire un peu l’efficacité. Nous parlons ici de marchandises particulièrement volumineuses ou particulièrement lourdes. Les petits objets – comme votre câble de charge, une trousse d’urgence en bordure de route ou un sac de week-end – ne devraient pas avoir d’importance.