Comment Oppenheimer a-t-il choisi Los Alamos pour construire la bombe atomique ?

Los Alamos est rapidement devenue la pièce maîtresse du projet Manhattan, la tentative réussie des États-Unis de développer une bombe nucléaire. Mais pourquoi Los Alamos a-t-il été sélectionné et comment cela a-t-il été lié à la sélection du site de test ultérieur ? La vidéo ci-dessus raconte l’histoire de la sélection du site par Oppenheimer et de la culture unique qui s’y est construite.

Los Alamos était plus qu’un laboratoire – c’était une ville secrète, construite dans le but exprès du développement atomique. Abritant les meilleurs scientifiques, leurs familles et le personnel de soutien, cet îlot de recherche a conduit à un développement technologique qui a changé le siècle.

Lectures complémentaires

Cette histoire logistique fournit une excellente base non scientifique sur le projet Manhattan, y compris la sélection, la distribution et la construction de sites clés à travers le pays, ainsi qu’un guide de la bureaucratie qui l’entourait.

Cette histoire du ministère de l’Énergie couvre un terrain similaire avec des informations supplémentaires sur le rôle de l’Army Corps of Engineer.

Ce document donne un aperçu détaillé des détails de Los Alamos, des prix au commissariat aux logements pour les résidents.

