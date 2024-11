Comment One Twenty Three West est devenu le conservateur de transformation de marque le plus fiable au Canada

Dans le marché en évolution rapide d’aujourd’hui, où les marques rivalisent pour attirer l’attention et la pertinence, l’art de la transformation de la marque n’a jamais été aussi crucial. Un vingt-trois ouest (123w) une agence de création basée à Vancouver, s’est taillée une place en tant que principal expert au Canada dans ce domaine.

Avec un portefeuille diversifié comprenant des marques patrimoniales canadiennes, des organisations à but non lucratif et des entreprises technologiques émergentes, 123w est capable non seulement de raviver des identités fatiguées, mais également de définir des mandats stratégiques pour les marques cherchant à prospérer dans un paysage en constante évolution.

Un an après avoir discuté Des transformations de marque qui inspirent le changement April Summers de LBB rencontre le fondateur Scot Keith pour discuter de la façon dont le mélange unique de talent, de vision stratégique et de collaboration intégrée de l’agence leur confère un avantage distinct sur le marché canadien. Alors que les marques sont confrontées aux pressions de la modernisation, 123w est prête à les guider dans leur parcours de transformation.

Le catalyseur du changement : pourquoi les marques se modernisent

Dans tous les secteurs, les marques qui dominaient autrefois le marché ont désormais du mal à maintenir leur position. L’arrivée de nouveaux acteurs, notamment dans le secteur technologique, a contraint les entreprises établies à repenser leurs stratégies de marque. Comme le dit Scot Keith, fondateur et PDG de 123w, les marques doivent « innover ou mourir ». Il note l’urgence de transformation qui pousse les entreprises, en particulier les marques patrimoniales, à rechercher de nouvelles perspectives et des solutions innovantes.

« Il y a tellement de marques qui ont été numéro un ou deux pendant des décennies, et maintenant elles sont numéro quatre et sont en baisse », me dit-il. « Les équipes de direction comprennent qu’elles doivent évoluer et communiquer pourquoi elles ont changé. » De plus en plus de marques comprennent la nécessité d’évoluer, créant ainsi une opportunité pour des agences comme 123w d’intervenir et de redéfinir les récits de marque, garantissant ainsi que ces entreprises peuvent être compétitives et prospérer.

La transformation de marque est une spécialité de l’agence de création, qui peut aider les entreprises d’un large éventail de secteurs à changer ou à faire évoluer leur identité, leur positionnement et leurs messages pour mieux s’aligner sur l’évolution des demandes du marché et des attentes des consommateurs. De la refonte des éléments visuels à la redéfinition des valeurs de la marque et à la création d’une stratégie cohérente qui trouve un écho auprès des publics cibles, le collectif d’idées et de design continue de prouver qu’il peut aider les clients à mieux raconter leurs histoires et à prospérer dans un paysage concurrentiel.

Parmi les transformations marquantes de la marque 123w cette année figure leur travail avec Saje Wellness. Fondée à l’origine à Vancouver, la marque de bien-être s’est étendue à travers l’Amérique du Nord, transformant l’ensemble de son modèle commercial pour inclure une gamme plus large de produits de bien-être naturels.

« Nous avons adoré travailler avec l’équipe car elle a transformé l’ensemble de son activité », explique Scot. Cette transformation particulière impliquait une stratégie globale intégrant leurs nouvelles gammes de produits dans une identité de marque cohérente, permettant à Saje de raconter une histoire plus convaincante qui résonne auprès des consommateurs modernes. « Quand on fait ce type de travail, tout fonctionne ensemble. Nous le faisons de manière stratégique et efficace, en fonction des besoins réels du client.

Ailleurs dans le secteur technologique, un type de rebranding très différent pour Safe Software met en valeur la capacité de 123w à élever les marques B2B. Compte tenu de la nature en croissance rapide de cette industrie, Scot souligne l’importance de l’investissement de marque dans cet espace : « De nombreuses entreprises dans le domaine B2B sont tout simplement paresseuses. Ils n’investissent pas dans la marque. Mais quand ils le font, nous constatons des gains spectaculaires.

Les résultats ont été tangibles : la nouvelle transformation de la marque a contribué à créer de la valeur, Safe Software ayant signalé une augmentation de la valorisation de l’entreprise dans les mois qui ont suivi le travail de campagne de 123w.





Cultiver une approche intégrée transparente

Ce qui distingue 123w dans le paysage concurrentiel de la transformation de marque, c’est son approche d’équipe intégrée. « Nous ne travaillons pas en départements car cela décourage le travail d’équipe fluide », explique Scot. Au lieu de cela, leur philosophie favorise la collaboration entre les stratèges, les créatifs et les équipes clients, garantissant que chaque campagne n’est pas seulement un projet mais un effort holistique. Le résultat ? Un processus rationalisé qui permet des transformations de marque efficaces et résonantes.

Ce modèle intégré permet également à 123w de proposer des solutions complètes, abordant tous les points de contact de l’identité d’une marque, de la présence numérique aux interactions en personne. Par exemple, leur travail avec Safe Software englobait tout, du matériel de présentation à l’image de marque du bureau, garantissant que chaque aspect de l’entreprise reflétait son identité renouvelée.

Chaque projet de transformation de marque est une opportunité d’apprentissage pour 123w. Scot met en évidence les leçons tirées de la collaboration avec des clients diversifiés, en soulignant l’engagement de l’agence en faveur de l’adaptabilité. « Nous avons entièrement réglé ce problème avec une équipe intégrée », dit-il, montrant comment chaque campagne éclaire leur stratégie pour l’avenir.

Cette adaptabilité est essentielle à l’heure où les marques reconnaissent de plus en plus la nécessité d’une évolution continue. Scot souligne que « les entreprises qui se portent déjà bien mais qui ont une marque médiocre doivent investir dans leur marque pour atteindre ce point de bascule incroyable ». Cette capacité à identifier et à exploiter ces moments est ce qui permet aux clients de 123w de garder une longueur d’avance.

Définir le mandat stratégique pour l’avenir

Selon Scot, le 123w a un bel avenir devant lui. L’agence investit dans les talents pour conserver son avance dans le domaine de la transformation de marque et est « parfaitement configurée pour aider les entreprises à se moderniser ». En entretenant une équipe qualifiée de stratèges, de créatifs et d’experts en production, 123w est bien équipé pour répondre aux demandes changeantes des clients de tous les secteurs.

L’accent mis sur la transformation de la marque n’est pas seulement une question d’esthétique ; il s’agit de créer de la valeur et de garantir que les clients peuvent communiquer efficacement leurs histoires. Comme le dit Scot : « Nous générons la valeur de la marque ». Cette approche holistique positionne 123w comme un partenaire essentiel pour les entreprises qui cherchent à naviguer dans les complexités de l’image de marque moderne.

Scot résume l’essence de leur travail : « Nous sommes dominants dans les transformations de marque. De nombreuses entreprises ne savent même pas qu’elles devraient le faire jusqu’à ce qu’elles échouent. » Avec un engagement inébranlable envers l’excellence et un historique de succès, 123w est prêt à continuer de façonner l’avenir de l’identité de marque au Canada.

Alors que de plus en plus d’organisations reconnaissent la nécessité d’évoluer, One Twenty Three West restera sans aucun doute à l’avant-garde de la transformation de la marque, aidant ses clients à mieux raconter leur histoire et à prospérer dans un paysage de plus en plus concurrentiel.