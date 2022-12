Comment Olivier Giroud a battu le record de buts de Thierry Henry en France

Le long règne de Thierry Henry en tant que meilleur buteur de tous les temps de l’équipe de France masculine a pris fin après que le but de l’attaquant de l’AC Milan Olivier Giroud contre la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde l’a vu prendre le record de son ancien attaquant d’Arsenal. .

Giroud a égalé le record de 15 ans d’Henry en marquant deux buts quand Les Blues a commencé sa campagne au Qatar avec une victoire 4-1 sur l’Australie le 22 novembre, et le 4 décembre a vu le nom du joueur de 36 ans dans les livres d’histoire. Cependant, aucune des deux joueuses ne peut rivaliser avec Eugénie Le Sommer, la vétéran de l’équipe de France féminine qui a marqué 86 buts en 175 apparitions pour Les Bleues et comptant.

Pourtant, au cours d’une carrière de 11 ans avec l’équipe senior de France, Giroud a amassé 52 buts en 116 matchs, éclipsant les 51 buts en 123 matchs établis par Henry. Malheureusement, le duo n’a jamais pu jouer côte à côte pour leur pays car leurs carrières internationales respectives ne se chevauchaient pas : Henry a pris sa retraite du football international en 2010, tandis que Giroud a fait ses débuts en équipe senior l’année suivante.

Voici un aperçu de la façon dont les deux joueurs en tête de la liste des buteurs de tous les temps de la France se comparent en termes de leurs contributions individuelles à la cause.

Giroud célèbre son but contre la Pologne pour devenir le meilleur buteur de l’équipe de France masculine. Alex Grimm/Getty Images

Henry et d’autres anciens détenteurs du record de France

Henry est officiellement devenu le meilleur buteur français de tous les temps en 2007, lorsqu’il a marqué deux fois lors d’une victoire 2-0 contre la Lituanie lors des éliminatoires de l’Euro 2008. Quelques mois après avoir quitté Arsenal pour rejoindre Barcelone, le soyeux attaquant a porté son bilan international à 43 buts au Stade de la Beaujoire de Nantes pour s’éloigner de Michel Platini.

Platini avait régné en tant que meilleur buteur de France pendant 22 ans, après avoir marqué son 41e et dernier but pour Les Bleus lors de la Coupe du monde 1986 contre le Brésil en quart de finale, avant de prendre sa retraite l’année suivante. Il avait hérité du record du grand Just Fontaine, vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde 1958, qui, avec 30 buts en seulement 21 matchs pour son pays, était le précédent meilleur buteur international français depuis 1960.

Le record de Giroud pour la France

Alors que peu de gens auraient pu prédire une telle tournure des événements, Giroud a gagné sa place en tant que détenteur du record de tous les temps de son pays. Le puissant attaquant a été un pilier fiable pour Didier Deschamps, offrant une présence physique et une sortie aérienne que peu peuvent égaler.

Giroud a fait ses débuts internationaux seniors en 2011 et a marqué son premier but en février de l’année suivante lors de sa troisième sélection, lorsqu’il a ouvert le score contre l’Allemagne lors d’un match amical en dirigeant un centre bas de Mathieu Debuchy directement sous Tim Wiese. Depuis lors, Giroud n’a cessé de trouver le chemin des filets à un rythme régulier de 0,45 buts par match au niveau international. Son année civile la plus productive en termes de buts internationaux a été 2017, lorsqu’il a marqué huit buts en cinq matchs pour la France. Il a également marqué huit buts en 2016, mais a mis six matchs pour le faire.

Le taux de buts moyen d’Henry pour la France est de 0,41 buts par match. Son année civile la plus productive est survenue en 2003 lorsqu’il a marqué 11 buts en 14 matchs.

Répartition des 52 buts de Giroud pour la France

Giroud n’a pas réussi à marquer ni même à enregistrer un seul tir cadré lors de la Coupe du monde 2018 malgré le fait qu’il a mené la ligne pour l’équipe de Deschamps en six matches en Russie, jouant 465 minutes au total. Quoi qu’il en soit, il est toujours devenu champion du monde alors que la France a soulevé le trophée.

Cependant, il a marqué lors de la Coupe du monde 2014, lors d’une défaite 5-2 en phase de groupes contre la Suisse, et s’est retrouvé parmi les buts de la Coupe du monde au Qatar.

Il a réussi un tour du chapeau pour la France, inscrivant les trois premiers buts de son équipe en une victoire amicale 5-0 sur Paraguay en 2017 – un exploit que, étonnamment, Henry n’a jamais réalisé au cours de sa carrière internationale.

Matches amicaux : 28 buts

Qualifications pour le Championnat d’Europe de l’UEFA : 6

Qualifications Coupe du Monde de la FIFA : 6

Ligue des Nations de l’UEFA : 5

Championnat d’Europe de l’UEFA : 3

Coupe du monde de football : 3

Répartition des 51 buts d’Henry pour la France

Henry a fait ses débuts pour la France en tant qu’ailier gauche agile lors d’un match amical contre l’Afrique du Sud en octobre 1997. A peine âgé de 20 ans à l’époque, le jeune monégasque a commencé le match et a joué les 90 minutes dans une victoire 2-1 pour Aime Jacquet. côté.

Les premiers buts seniors d’Henry pour la France sont survenus lors de la Coupe du monde 1998, lorsqu’il a fait irruption sur la scène avec une frappe contre l’Afrique du Sud et deux contre l’Arabie saoudite en phase de groupes. Les Bleus a remporté le tournoi à domicile. L’ancien attaquant d’Arsenal et de la Juventus a sans aucun doute marqué plus de buts pour la France lors de tournois majeurs (12) que Giroud (cinq), bien que les deux aient marqué deux buts lors de matchs à élimination directe :

Henri

Un but contre le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde 2006

Un but contre le Portugal en demi-finale de l’Euro 2000

Giroud

Deux buts contre l’Islande en quart de finale de l’Euro 2018

Alors que Giroud compte cinq buts et compte pour la France en UEFA Nations League, une compétition qui n’a existé que huit ans après qu’Henry ait cessé de jouer pour son pays. De même, Henry a marqué quatre de ses buts internationaux lors de la Coupe des Confédérations, qui a été supprimée en tant que compétition en 2017 peu de temps avant que Giroud n’atteigne la barre des 30 buts pour la France.

Matches amicaux : 17

Qualifications pour le Championnat d’Europe de l’UEFA : 12

Coupe du monde de football : 6

Qualifications Coupe du Monde de la FIFA : 6

Championnat d’Europe de l’UEFA : 6

Coupe des Confédérations de la FIFA : 4

Grands honneurs internationaux avec la France

Henry détient le record du plus grand nombre de matches de Coupe du monde pour la France (17), une distinction qu’il partage avec le gardien Fabian Barthez. Il a également participé à quatre tournois masculins de la Coupe du monde – 1998, 2002, 2006 et 2010 – un exploit égalé uniquement par l’actuel gardien de but et capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris. Giroud, quant à lui, dispute sa troisième Coupe du monde, et lui et Henry peuvent se vanter d’avoir soulevé le trophée une fois dans leurs carrières respectives.

Giroud

Vainqueur de la Coupe du monde de football (2018)

Vice-champion d’Europe de l’UEFA (2016)

Henri

Vainqueur de la Coupe du monde de football (1998)

Finaliste de la Coupe du monde de football (2006)

Vainqueur du Championnat d’Europe de l’UEFA (2000)

Coupe des Confédérations de la FIFA (2003)

Cependant, même sans Karim Benzema, blessé, avec Giroud aux côtés de Kylian Mbappe et Antoine Griezmann comme options offensives de la France, il a une réelle chance d’éclipser fermement Henry en conservant la Coupe du monde au Qatar.