Comment « Oklahoma », les loups-garous ont inspiré la comédie Apple TV+

Cecily Strong est une passionnée de théâtre.

Le pilier de « Saturday Night Live » (et deux fois nominée aux Emmy) a commencé des cours de théâtre alors qu’elle n’avait que 3 ans afin de canaliser son énergie bizarre. Elle se souvient avoir loué des cassettes VHS de comédies musicales emblématiques « Oliver! », « West Side Story » et « My Fair Lady » et les avoir regardées avec sa grand-mère.

« J’ai eu le béguin pour le lieutenant Joe Cable dans » South Pacific « , comme tous les petits enfants », déclare Strong, 37 ans, en riant. « J’ai fait du théâtre avant toute autre chose. Je pensais que j’allais être une actrice de théâtre très sérieuse avant de commencer la comédie après l’université. »

Critique de « Schmigadoon » :Keegan-Michael Key et Cecily Strong jouent dans une comédie musicale dont vous ne saviez pas avoir besoin

Maintenant, elle a la chance de vivre ses rêves de Broadway dans le nouveau « Schmigadoon! » (maintenant en streaming sur Apple TV+), une satire clinquante des comédies musicales de l’âge d’or avec une touche résolument moderne. La première saison d’une demi-heure et six épisodes suit le couple de médecins Melissa (Strong) et Josh (Keegan Michael-Key) dans une retraite en pleine nature, où ils espèrent remettre l’étincelle dans leur relation.

Mais après s’être perdus dans les bois lors d’une averse torrentielle, ils errent dans une ville magique appelée Schmigadoon, où les citoyens joyeux et d’autrefois se mettent à chanter et à danser à n’en plus finir. Ils apprennent vite qu’ils sont piégés dans une comédie musicale et que la seule issue est de trouver le véritable amour, l’un avec l’autre ou avec quelqu’un d’autre.

La série est co-créée par les scénaristes de « Despicable Me », Ken Daurio et Cinco Paul, qui ont eu l’idée il y a 25 ans.

« Je regardais, de tous les films, » Un loup-garou américain à Londres « , et il commence avec deux amis qui parcourent la campagne en sac à dos », dit Paul. « Je me suis dit ‘Oh, attendez. L’ouverture de ceci ressemble beaucoup à ‘Brigadoon' », une comédie musicale de 1954 basée sur le spectacle de Broadway. « ‘Et si ces gars tombaient dans une comédie musicale au lieu d’un loup-garou?’ Et c’est là qu’il est né. »

Le casting de la série est composé de vétérans de Broadway, dont Kristin Chenoweth en tant que puritaine méprisante de la ville, Alan Cumming en tant que maire fermé et Ariana DeBose en tant qu’institutrice de claquettes. Aaron Tveit joue un escroc bavard qui essaie de voler Melissa à travers la chanson, au grand dam de Josh, qui déteste les comédies musicales.

« J’adore les comédies musicales, donc le plus gros défi était toute scène que nous tournions où l’ensemble commence à interpréter cette chanson fantastique et à danser juste devant vos yeux », explique Michael-Key, 50 ans. Le réalisateur me dit : ‘Coupe ! Keegan, tu ne peux pas taper du pied ! Pas de sourire, s’il te plaît !' »

Paul a écrit toutes les chansons, qui riffent généreusement sur des classiques tels que « Oklahoma », « Carousel », « The Music Man » et « The Sound of Music ». À travers ces numéros sardoniques, la série critique également certains des éléments les plus obsolètes des comédies musicales bien-aimées : Au cours d’une des premières chansons, par exemple, les citadins chantent sur la fessée de leurs petites amies. (Melissa s’empresse de leur rappeler que cela devrait être consensuel.)

« Ce sont (des émissions) que nous aimons et elles sont problématiques, mais c’est fait d’une manière qui n’est pas cynique ou sarcastique, ce qui, je pense, est vraiment charmant », dit Strong. « C’est comme taquiner ta mère : ‘Je t’aime tellement, mais tu fais cette seule chose.’ C’est ce que l’on ressent un peu. »

Pour Paul, il était également « très important que l’ensemble ne ressemble pas à ces ensembles tout blancs de ces vieilles comédies musicales de cinéma », dit-il. « Ils ressemblent à ce à quoi ressemblerait un spectacle de Broadway aujourd’hui. Nous voulions qu’il soit diversifié et qu’il ressemble au monde. »

En fin de compte, vous n’avez pas besoin d’être un nerd de la musique pour profiter de « Schmigadoon! », Bien que vous preniez certainement certaines des références les plus spécialisées si vous l’êtes.

« Si vous détestez les comédies musicales et que vous fermez votre cœur, vous risquez de ne pas répondre à l’émission », dit Paul. « Mais il est définitivement conçu pour séduire les gens avec la comédie et travailler la magie musicale même sur les clients les plus difficiles. Ceux qui apprécient et aiment les comédies musicales, cependant, devraient particulièrement réagir au spectacle. »

Et bien qu’une deuxième saison n’ait pas encore été annoncée, Michael-Key dit que Paul a déjà une idée sur la façon de faire avancer l’histoire, malgré la fermeture de Melissa et Josh à la fin de la saison 1.

« D’après ce que j’ai compris, s’il y avait une deuxième saison, elle s’intitulerait » Schmicago « », dit-il. « Je n’en sais pas trop sur le complot, mais je sais que Melissa et Josh sont dedans. Il a trouvé un moyen très intelligent (de les ramener), alors croisons les doigts. »