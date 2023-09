Comment offrir un lieu de travail psychologiquement sûr

Photo: Images de dragons (Shutterstock)

Pourquoi un resserrement des conditions de crédit pourrait conduire à une économie faible

La dénonciation est essentielle pour prévenir et découvrir les mauvaises conduites des entreprises, notamment la fraude, le gaspillage, la discrimination, les environnements de travail toxiques et autres actes répréhensibles. Pourtant, devenir lanceur d’alerte est un défi particulièrement difficile, même dans les meilleures circonstances.

Les représailles contre ceux qui signalent des actes répréhensibles sur le lieu de travail restent trop courantes. Plutôt que d’être félicités, les lanceurs d’alerte sont attaqués et vilipendés. Ainsi, la simple pensée de dénoncer, sans parler de donner suite, peut provoquer une grave détresse psychologique.

Les entreprises engagées dans des programmes de dénonciation peuvent faire toute la différence en créant des environnements de travail favorables où les lanceurs d’alerte se sentent protégés et en sécurité.

La sécurité psychologique ne peut être ignorée

Il est important que les gens sentent qu’ils peuvent s’exprimer et exprimer leurs préoccupations. Être entendu, c’est être vu. Dans un lieu de travail psychologiquement sûr, les gens ne sont pas remplis de peur et n’essaient pas de brouiller les pistes pour éviter d’être embarrassés ou punis, déclare Amy C. Edmondson, professeur à la Harvard Business School et auteur de L’organisation intrépidequi a inventé l’expression « sécurité psychologique de l’équipe ».

Dr Susan Kahn, psychologue d’entreprise, auteure et universitaire, amplifie cela lorsqu’il existe une culture psychologiquement sûre, « cela signifie que lorsque vous êtes au travail, vous vous sentez libre de parler. N’hésitez pas à faire part de vos préoccupations. Vous vous sentez libre, quel que soit votre statut dans l’organisation, quelle que soit votre position, que vous serez écouté, que quelqu’un est prêt à vous entendre sans vous humilier, vous critiquer ou vous fermer la porte.

Les lanceurs d’alerte sont plus susceptibles de se manifester lorsqu’ils bénéficient d’une sécurité psychologique et qu’ils ont confiance dans l’engagement de leur entreprise à assurer leur sécurité et leur bien-être. Lorsqu’une entreprise apprécie ouvertement la possibilité de déceler des points à améliorer et de corriger sa trajectoire, elle est moins susceptible de considérer les rapports des lanceurs d’alerte comme hostiles ou déloyaux.

Comment faire en sorte que les lanceurs d’alerte se sentent en sécurité lorsqu’ils se manifestent

Une entreprise peut faire beaucoup pour favoriser la sécurité psychologique sur le lieu de travail, protégeant ainsi les lanceurs d’alerte. Les meilleures pratiques incluent :

Établir un système de signalement confidentiel. Un système de signalement confidentiel crée une culture de confiance, où les gens se sentent protégés pour s’exprimer et plus fidèles à l’entreprise. Fournir une formation sur les politiques anti-représailles de l’entreprise. Formez les employés sur la manière dont l’entreprise appliquera les politiques anti-représailles des lanceurs d’alerte. Le processus de lancement d’alerte bénéficie de la transparence. Tout le monde doit savoir que les lanceurs d’alerte seront protégés contre les représailles et autres conséquences négatives. Informez les employés de leurs droits légaux. Proposer une formation spécifique pour informer les employés de leurs droits et des programmes de protection des lanceurs d’alerte internes et externes disponibles. Informez de manière proactive les employés des lois qui protègent les lanceurs d’alerte contre le licenciement et la discrimination. Assurer la reconnaissance des lanceurs d’alerte. Les lanceurs d’alerte doivent être célébrés, et non humiliés ou attaqués. La célébration des lanceurs d’alerte peut inclure la mise en place de programmes de récompenses, la mise en valeur des actions des lanceurs d’alerte dans des bulletins d’information mensuels et la création de programmes d’incitation financière pour les lanceurs d’alerte. Effectuez un suivi auprès des lanceurs d’alerte. Mettre en place des mécanismes formels et informels pour un enregistrement périodique. Apporter un soutien financier. Le soutien financier devrait inclure une compensation pour la perte de salaire ou d’autres dommages résultant du fait de s’être manifesté en tant que lanceur d’alerte. Apporter un soutien psychologique. Cela est nécessaire pour atténuer le stress psychologique et l’anxiété importants liés à l’expérience de la dénonciation. Un accès facile aux ressources en santé mentale est vital. Suivez les taux de prise de parole et les cas de représailles. Mesurez les efforts visant à encourager la prise de parole et à lutter contre les représailles. Impliquer la haute direction. Un programme efficace de protection des lanceurs d’alerte et de lutte contre les représailles nécessite l’engagement et la responsabilité des hauts dirigeants.

Bâtir la confiance et résoudre les problèmes

Les entreprises peuvent créer des lieux de travail où les gens se sentent à l’aise pour exprimer leurs préoccupations sans craindre de représailles. Les employés qui se sentent psychologiquement en sécurité pour exprimer leurs préoccupations sont plus susceptibles de profiter des lignes d’alerte internes de leur entreprise plutôt que de se taire, d’utiliser les médias sociaux ou d’utiliser d’autres moyens externes.

Répondre de manière proactive aux craintes de représailles des salariés en cas de dénonciation améliorera les taux de signalement interne et réduira le nombre de personnes devant faire part de leurs préoccupations au public ou à l’extérieur de l’entreprise en premier lieu.

Les avantages de la dénonciation interne ne se limitent pas à protéger l’entreprise du contrôle public. Une entreprise où les gens sont encouragés à exprimer leurs préoccupations en toute sécurité est mieux équipée pour résoudre les problèmes. C’est également un indicateur solide pour les recrues, les investisseurs, les clients et les pairs de la confiance que l’on peut accorder à l’entreprise.

Kelly Richmond Pope, auteur de Trompez moi une fois, est professeur de juricomptabilité Barry Jay Epstein à l’Université DePaul de Chicago.