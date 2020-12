Getty Images

Votre cadeau peut remonter le moral d’une personne. Ou cela peut en remonter le moral – pour le même prix.

Les vacances d’hiver sont à nos portes, et dans une année typique, cela signifie une vague d’achats et de cadeaux. Je suis sûr que ce sera également le cas pour beaucoup d’entre nous cette année. Mais 2020 a été si loin d’être typique – et si pleine de souffrances – qu’elle a bouleversé nombre de nos habitudes préexistantes.

Quand j’ai demandé aux lecteurs de Vox quelles nouvelles habitudes ils avaient acquises pendant la pandémie et auxquelles ils voulaient s’accrocher, la réduction du consumérisme était de loin la réponse la plus populaire. Beaucoup m’ont dit qu’ils voulaient dépenser moins d’argent pour acheter de nouveaux biens matériels, qui apportent une gratification instantanée mais pas un bonheur durable.

Les vacances sont le moment idéal pour mettre cet engagement en pratique. Au lieu d’acheter à nos proches des tas et des tas d’objets, dont beaucoup finiront (soyons vrais) par la poussière sur une étagère ou dans un tiroir, nous pouvons leur offrir un cadeau de vacances vraiment significatif – un cadeau qui réduira une partie de la souffrance, pour quelqu’un, quelque part, que cette année infernale a provoquée.

Une façon formidable de le faire est de faire un don à un organisme de bienfaisance au nom de votre ami ou d’un membre de votre famille, puis peut-être de leur obtenir un certificat précisant le bien qui a été fait en leur nom. (Certaines grandes organisations caritatives comme la Against Malaria Foundation et la Rainforest Foundation US proposent d’envoyer ces notes.) Si vous ne vous sentez pas à l’aise de sauter des cadeaux physiques, vous pouvez toujours leur offrir un petit cadeau physique associé à un don à un organisme de bienfaisance.

Mais il existe des millions d’organismes de bienfaisance parmi lesquels choisir. Comment savez-vous lequel choisir?

Votre instinct pourrait être de choisir un organisme de bienfaisance local auquel vous savez que votre proche a un attachement – comme son théâtre communautaire préféré ou la banque alimentaire où il faisait du bénévolat. C’est une chose parfaitement agréable à faire.

Mais il faut garder à l’esprit que cette association caritative locale n’est probablement pas la plus efficace façon de faire le bien. Les organismes de bienfaisance les plus efficaces sont généralement ceux qui ciblent les personnes les plus pauvres des pays en développement, où un dollar va beaucoup plus loin. Et même parmi les organismes de bienfaisance qui ciblent ces personnes, les organismes de bienfaisance les plus efficaces produisent 100 fois plus d’avantages que les organismes de bienfaisance moyens, selon des estimations d’experts.

Pour cette raison, tout un mouvement s’est développé autour de l’idée d’en tirer le meilleur parti en faisant des dons à des organismes de bienfaisance très efficaces. Les évaluateurs d’organismes de bienfaisance comme GiveWell se spécialisent dans l’évaluation rigoureuse des preuves pour découvrir quelles organisations sauvent ou améliorent le plus de vies par dollar. Future Perfect a également formulé des recommandations fondées sur des preuves pour les meilleurs organismes de bienfaisance travaillant sur des causes spécifiques, du changement climatique à la justice pénale en passant par le bien-être animal.

Comment donner d’une manière qui fait du bien et ça fait du bien

Pour beaucoup d’entre nous, il est difficile de se sentir obligé de choisir entre donner avec le cœur et donner avec la tête. Nos têtes savent peut-être que nous pouvons sauver le plus de vies en faisant un don à une association de lutte contre le paludisme dans les pays en développement, mais nos cœurs voudront peut-être encore donner à ce théâtre communautaire local.

C’est précisément ce dilemme qu’une nouvelle plateforme de dons en ligne cherche à résoudre. Giving Multiplier vous permet d’engager les deux impulsions – et gagnez de l’argent gratuit supplémentaire pour votre organisme de bienfaisance préféré et pour un organisme de bienfaisance super efficace pendant que vous y êtes.

Sur le site Web Giving Multiplier, vous êtes invité à sélectionner votre organisme de bienfaisance préféré ainsi que l’un des neuf organismes de bienfaisance que les experts ont identifiés comme étant incroyablement efficaces et rentables (comme la Fondation Against Malaria, GiveDirectly ou le Clean Air Task Force). . Vous dites combien d’argent vous souhaitez donner et quel pourcentage vous souhaitez affecter à votre organisme de bienfaisance préféré par rapport à l’organisme de bienfaisance super efficace. Ensuite, Giving Multiplier ajoute de l’argent à vos dons aux deux organismes de bienfaisance.

Plus vous donnez à l’organisme de bienfaisance super efficace, plus Giving Multiplier augmentera vos dons. Vous pouvez facilement ajuster la façon dont vous répartissez l’argent en faisant glisser un curseur de haut en bas jusqu’à ce que vous tombiez sur un ratio qui vous convient. Voici un exemple.



Donner un multiplicateur



Disons que vous avez 1 000 $ à donner. Vous pouvez choisir Against Malaria Foundation comme organisme de bienfaisance hyper efficace; Giving Multiplier le recommande en raison des preuves solides qu’il sauve la vie des enfants en distribuant des moustiquaires imprégnées d’insecticide, qui coûtent moins de 5 $ la pop. Ensuite, vous pouvez choisir, par exemple, StrongMinds comme votre organisme de bienfaisance préféré; il traite les femmes qui souffrent de dépression là où il y a une grave pénurie de professionnels de la santé mentale. Les chercheurs estiment que StrongMinds empêche l’équivalent d’un an de trouble dépressif majeur sévère pour une femme à un coût d’environ 248 $.

Si vous décidez de donner 248 $ à StrongMinds (20% de votre don) et d’allouer le reste à Against Malaria Foundation, Giving Multiplier vous donne un taux correspondant de 24% – ce qui signifie que vous avez gagné 240 $ supplémentaires pour les deux organismes de bienfaisance.

Ce site a été créé par deux chercheurs en psychologie de Harvard, Lucius Caviola et Joshua Greene, qui ont constaté que nous avons tendance à être presque aussi heureux de nos dons lorsque nous donnons 50 $ à un organisme de bienfaisance préféré que 100 $. Ils ont pensé que nous ne perdrions pas beaucoup de ce sentiment chaleureux et flou si nous donnions une partie à l’organisme de bienfaisance préféré et une partie à un organisme de bienfaisance super efficace.

Ils ont également réalisé que s’ils pouvaient amener des philanthropes à compléter nos dons, nous nous sentirions encore mieux de donner. Cela signifie essentiellement que nous recevons de l’argent gratuit, et qui n’aime pas ça?

J’apprécie l’approche incrémentaliste de Giving Multiplier pour aider les gens à prendre des décisions plus efficaces en matière de dons de bienfaisance. C’est réaliste sur le fait que la plupart d’entre nous ont tendance à donner du cœur, pas seulement de la tête, et cela accorde de la valeur au premier tout en nous poussant vers le second.

Je recommande de le vérifier ce mois-ci. Sachant que votre cadeau de Noël réduira une partie des souffrances que le monde a endurées cette année, vous et la personne que vous donnez en l’honneur de vous vous sentirez probablement bien.

Inscrivez-vous à la newsletter Future Perfect. Deux fois par semaine, vous aurez un tour d’horizon d’idées et de solutions pour relever nos plus grands défis: améliorer la santé publique, réduire la souffrance humaine et animale, atténuer les risques catastrophiques et – pour faire simple – mieux faire le bien.