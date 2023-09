Comment obtenir votre part du règlement Fortnite de 245 millions de dollars

Les parents frustrés dont les enfants ont acheté du matériel sur le jeu vidéo populaire Fortnite sans leur permission pourraient bientôt récupérer une partie de leur argent.

La Commission fédérale du commerce mardi dit il a commencé à informer plus de 37 millions de personnes qu’elles pourraient avoir droit à une indemnisation d’un règlement avec le créateur de jeux Epic Games. L’agence dispose d’un page sur son site Internet où les personnes concernées peuvent demander un remboursement.

La FTC allégué à la fin de l’année dernière qu’Epic Games a utilisé des tactiques de conception trompeuses pour inciter les joueurs à effectuer des achats non désirés. Il a également déclaré qu’Epic « permettait aux enfants d’accumuler facilement des frais sans le consentement de leurs parents et bloquait les comptes des consommateurs qui contestaient des frais non autorisés auprès de leurs sociétés de cartes de crédit », selon un article de blog publié mardi.

Bénéficiaires du remboursement éligibles doit être âgé de 18 ans ou plus ou demander à un parent ou tuteur de remplir le formulaire de remboursement. Vous pourriez avoir droit au remboursement si, entre janvier 2017 et septembre 2022 :

La monnaie du jeu vous a été facturée pour les objets non désirés.

Votre enfant a débité des éléments de jeu sur votre carte de crédit à votre insu.

Votre compte a été verrouillé après que vous ayez contesté des frais injustifiés auprès de la société émettrice de votre carte de crédit.

Les bénéficiaires éligibles peuvent postuler à ce lien avec leur numéro de réclamation et leur identifiant de compte Epic. Epic explique les étapes pour trouver un identifiant de compte ici.

Pour être pris en compte pour un remboursement, vous devez en faire la demande avant le 17 janvier 2024.

Cependant, on ne sait pas encore exactement combien chaque bénéficiaire du remboursement recevra. La FTC a déclaré que les montants des réclamations approuvées « dépendront de plusieurs facteurs, notamment du nombre de personnes déposant une réclamation ». L’agence n’a pas non plus encore fourni de délai pour que les candidats puissent recevoir leurs paiements.

Au total, Epic a accepté de payer 245 millions de dollars aux consommateurs pour régler la plainte de la FTC, dans le cadre d’un accord. finalisé en mars. Il paiera également une amende de 275 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles il aurait violé la règle de la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne.

L’accord interdit à Epic de facturer aux consommateurs des conceptions trompeuses ou sans leur consentement affirmatif. Il interdit également à l’entreprise de bloquer l’accès aux comptes des consommateurs s’ils contestent des frais non autorisés.

Epic a déclaré dans un article de blog au moment de l’annonce initiale du règlement, il « a accepté cet accord parce que nous voulons qu’Epic soit à l’avant-garde de la protection des consommateurs et offre la meilleure expérience à nos joueurs ».

