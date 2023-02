Comment obtenir une vidéo Amazon Prime gratuite

Si vous recherchez un excellent service de streaming pour regarder certaines des meilleures émissions de télévision et films, Amazon Prime Video est un choix évident aux côtés de Netflix et Disney +.

Avec une solide gamme d’originaux tels que les séries The Boys, The Wheel of Time et The Lord of Rings: The Rings of Power, il est facile de comprendre pourquoi de plus en plus de personnes souscrivent à un abonnement. Avec plus de 200 millions d’abonnés, c’est le deuxième plus grand au monde.

Amazon Prime Video fait partie du service d’abonnement Amazon Prime plus large, qui coûte 14,99 $/8,99 £ par mois, ou 139 $/95 £ par an. Vous pouvez également le payer en tant que service de streaming vidéo autonome pour 8,99 $ / 5,99 £.

Cependant, vous pouvez également regarder votre télévision et vos films préférés entièrement gratuitement. Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs services de streaming TV.

Utilisez un essai gratuit d’Amazon Prime Video

À l’heure actuelle, la meilleure façon d’obtenir un abonnement gratuit à Amazon Prime Video est de s’inscrire pour un essai gratuit d’un mois. Tant que vous annulez avant la fin de la période, cela ne vous coûtera pas un sou.

Tu peux Inscrivez-vous à l’essai Amazon Prime Video ici.

L’abonnement gratuit est lié à votre compte Amazon, donc techniquement parlant, rien ne vous empêche de vous inscrire à plusieurs comptes Amazon et d’effectuer un essai gratuit sur chacun.

Cependant, ce n’est pas seulement un peu effronté, mais c’est aussi un gros problème. Cependant, il existe d’autres moyens d’obtenir gratuitement Amazon Prime Video.

Amazone

Bundle dans Amazon Prime Video avec un contrat de téléphone

Les lecteurs américains peuvent se regrouper dans un abonnement Amazon Prime complet avec un plan Metro by T-Mobile, qui comprend Amazon Prime Video. De plus, vous bénéficierez de tous les avantages supplémentaires de Prime, tels que la livraison le lendemain, les ventes flash, la diffusion de musique et les livres électroniques.

Si vous recherchez un nouveau contrat téléphonique au Royaume-Uni, les clients O2 peuvent obtenir jusqu’à six mois de Amazon Prime Video gratuitement sur certains forfaits. Alternativement, les clients peuvent également opter pour Audible ou Amazon Music Unlimited.

Inscrivez-vous à Amazon Ménage

Si un membre de votre famille souhaite partager son compte Amazon Prime avec vous, vous pouvez utiliser Ménage Amazon pour diffuser Amazon Prime Video gratuitement. Alternativement, vous pouvez partager le coût d’un abonnement entre vous pour l’obtenir à un tarif réduit.

Voici ce que vous (ou un membre de votre famille) devez faire pour ajouter une personne supplémentaire à Amazon Household :