Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Le Congrès a accepté une autre série de paiements directs. Voici quand l’IRS enverra des chèques de 600 $.

Le Congrès semble presque prêt à approuver un plan de relance après avoir récemment conclu un accord sur les dispositions du plan de 900 milliards de dollars. À l’instar de la loi CARES de 2,2 billions de dollars que le Congrès a adoptée fin mars, le deuxième stimulus du coronavirus distribuera de l’argent directement aux Américains individuels alors que la crise du coronavirus s’étend inévitablement jusqu’en 2021.

Mais les nouveaux chèques de relance ne seront pas exactement comme les premiers: les adultes éligibles recevront jusqu’à 600 $ chacun – la moitié du montant alloué lors de la première ronde de paiements. Comme pour la première série de mesures de relance, les chèques deviendront plus petits avec des revenus plus élevés, à un taux décroissant de 5 $ de moins pour chaque 100 $ de revenu supplémentaire commençant à 75 000 $ et se coupant entièrement à 99 000 $. Les couples peuvent recevoir jusqu’à 1 200 $ et les ménages avec enfants de moins de 17 ans ont droit à 600 $ par enfant.

Lundi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle aurait préféré que les chèques soient plus gros, mais a ajouté qu’ils sont toujours «importants» et «sortent bientôt». Les paiements seront soit envoyés par dépôt direct dans les semaines à venir, soit par la poste sous forme de chèque papier ou de carte de débit prépayée.

Il est clair que les principaux législateurs et responsables de l’administration comme le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin veulent obtenir des paiements de relance directs dans les semaines à venir. S’exprimant sur CNBC lundi matin, Mnuchin a présenté un calendrier optimiste pour le moment où les Américains verront un soulagement.

«La bonne nouvelle est que c’est un moyen très, très rapide de faire entrer de l’argent dans l’économie», a déclaré Mnuchin. «Permettez-moi de souligner: les gens verront cet argent au début de la semaine prochaine.»

Après des mois de délibérations tendues et d’impasses sur un deuxième paquet de secours, des questions se posent quant à savoir quand et comment les chèques seront distribués cette fois-ci, et combien de temps le processus pourrait prendre. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Qui est admissible à un paiement direct de 600 $?

Les chèques de relance ponctuels seront distribués en fonction du revenu brut ajusté déclaré dans les déclarations de revenus 2019 d’un particulier ou d’un couple. Les paiements seront ajustés comme suit:

Chaque adulte qui a gagné 75 000 $ ou moins est admissible à recevoir jusqu’à 600 $, et les enfants de moins de 17 ans sont également admissibles. Une famille avec deux adultes et deux enfants aurait droit à un chèque de 2 400 $. Les chefs de famille gagnant jusqu’à 112 500 $ ont également droit à un chèque.

Les adultes qui ont gagné plus de 75 000 $ verront leur paiement réduit de 5 $ pour chaque tranche de 100 $ de revenu supplémentaire. Il existe des calculateurs pour vous permettre d’obtenir une estimation du montant d’un deuxième chèque de relance en fonction de votre revenu, de votre statut de dépôt et du nombre de défendeurs.

Les adultes qui ont gagné 99 000 $ ou plus ne sont pas admissibles aux paiements directs.

Comme pour la première série de paiements au printemps, les adultes qui sont considérés comme des personnes à charge (comme de nombreux étudiants) ne sont pas admissibles aux paiements directs.

Les immigrés sans papiers ne seront pas éligibles à un paiement direct, bien que les ménages dans lesquels un parent a la résidence légale et un autre ne seraient pas éligibles aux chèques, selon le Washington Post.

Ceux qui n’ont pas produit de déclaration de revenus pour 2019 devront remplir un formulaire distinct pour recevoir le paiement unique.

Quand les gens recevront-ils leurs paiements directs?

Le Congrès ayant adopté le projet de loi quelques jours avant la fin de l’année, les chèques ne seront certainement pas distribués avant les vacances. Lundi, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déclaré que des millions d’Américains commenceraient à recevoir des chèques de relance dès la semaine prochaine. C’est un calendrier plus rapide que le printemps, lorsque l’IRS a commencé à décaisser des chèques dans les deux semaines suivant l’approbation par le Congrès de la loi CARES. Sur une base individuelle, le temps qu’il faudra pour recevoir un chèque de relance dépend du fait qu’un individu ou un couple ait déclaré des impôts en 2019.

Si un particulier a déposé des impôts en 2019, l’IRS a déjà ses informations dans son dossier. Le paiement devrait être versé sur leur compte bancaire dans quelques semaines. Mnuchin estime que l’IRS pourrait commencer à déposer environ 100 millions de chèques le 28 décembre.

Si l’IRS n’a pas vos informations bancaires dans le dossier, l’agence enverra des chèques par courrier. Ce processus pourrait prendre jusqu’à cinq mois.

Comment puis-je obtenir mon paiement direct?

Que votre chèque de relance soit déposé directement dans votre compte bancaire ou envoyé par la poste sous la forme d’un chèque papier ou d’une carte de débit prépayée dépend en grande partie de la question de savoir si vos informations bancaires sont enregistrées auprès de l’IRS.

La première série de paiements de relance qui a eu lieu ce printemps a montré que les paiements par dépôt direct sont généralement plus rapides que les chèques postés. Voici à quoi s’attendre.

Pour de nombreux adultes, aucune action supplémentaire n’est requise pour obtenir le paiement direct: si les gens ont produit une déclaration de revenus en 2019 et ont inclus leurs informations de dépôt direct dans ces dépôts, le paiement sera probablement automatiquement déposé par l’IRS dans les semaines à venir. Ces personnes seront probablement les premières à recevoir un paiement, car leurs informations sont déjà enregistrées auprès de l’IRS.

Ceux qui n’ont pas d’informations bancaires enregistrées auprès de l’IRS peuvent s’attendre à recevoir des paiements par la poste, sous la forme d’un chèque papier ou d’une carte de débit prépayée. Rappelez-vous, après l’adoption de la loi CARES ce printemps, la première série de chèques papier qui ont été envoyés par la poste a été envoyée à ceux qui gagnaient moins de 20 000 $ par an – en d’autres termes, aux Américains aux revenus les plus faibles. Le département du Trésor les a envoyés par vagues au printemps, semaine après semaine. Ainsi, cela pourrait prendre plus de temps pour les revenus plus élevés qui n’ont pas leurs informations bancaires dans le dossier de l’IRS pour obtenir leurs paiements.

Pour ceux qui ont déposé une déclaration de revenus en 2019, mais qui n’ont pas inclus les informations de dépôt direct dans ces dépôts, l’IRS a déployé un outil en ligne en mars qui a permis aux gens de soumettre ces détails et d’accélérer leur paiement. Ce site Web est toujours opérationnel et permet aux personnes qui n’ont pas obtenu leur premier chèque de relance de le faire.

Quand le Congrès devrait-il adopter ce dernier projet de loi de secours?

Le Congrès devrait adopter lundi le deuxième projet de loi de secours de Covid-19, qui comprend les contrôles de relance. Mais la chronologie exacte est toujours en suspens.

Lundi après-midi, la Chambre a publié son texte de loi, que vous pouvez lire ici. C’est une longue lecture; la la facture est de 5593 pages longtemps parce que le projet de loi Covid-19 est combiné avec un projet de loi de crédits fédéraux annuel. La Chambre devrait voter sur le projet de loi lundi soir, mettant en place le Sénat pour un vote tard lundi soir ou tôt mardi matin.

« Nous allons rester ici jusqu’à ce que nous ayons fini ce soir », a déclaré McConnell aux journalistes, signalant que cela pourrait être une longue nuit pour le Congrès. Il pourrait y avoir des problèmes entre maintenant et quand un projet de loi se rendra au bureau du président Donald Trump pour être signé; certains législateurs de tous les deux des soirées, y compris les représentants Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) et Andy Biggs (R-AZ), ont déclaré lundi qu’ils étaient frustrés par le manque de temps qui leur était accordé pour examiner une législation aussi importante avant de voter.

Et il y a toujours la possibilité que quelque chose puisse arriver pour perturber davantage le projet de loi, mais le Congrès aura probablement terminé ses travaux tôt mardi matin, dans le but de soulager le plus rapidement possible.

Que dois-je savoir d’autre?

Il y aura probablement plus de directives déployées dans les prochains jours après que le Congrès aura adopté ce projet de loi et que Trump l’aura signé. Lorsqu’il s’agit de chèques de relance, les informations devraient être disponibles via l’outil «Get My Payment» de l’IRS.