Les imprimantes bon marché existent depuis des années, et la blague a toujours été que vous feriez mieux d’acheter une autre imprimante bon marché lorsque l’encre était épuisée, car l’achat de cartouches de remplacement coûterait plus cher.

Maintenant, nous vivons dans un monde d’abonnement où tout, de la musique et de la vidéo aux systèmes Wi-Fi maillés est fourni tant que vous continuez à payer des frais mensuels.

Les abonnements d’encre d’imprimante ne sont pas non plus nouveaux. HP a été parmi les premiers à passer à l’impression sous forme d’abonnement il y a quelques années, son niveau gratuit de 15 pages par mois étant une option intéressante pour de nombreuses personnes. L’encre gratuite pour la vie n’est plus et 15 pages par mois ne seront probablement pas suffisantes pour un ménage avec des enfants, car l’impression est devenue bloquée en raison de l’enseignement à domicile.

Brother a récemment lancé son propre abonnement appelé EcoPro, semblant concurrencer le nouveau service HP + de HP, mais où cela ne comprend que l’encre, EcoPro inclut également l’imprimante.

Vous pouvez choisir de vous abonner pour 12 mois ou 24 mois, et Brother offre une prime si vous retournez l’imprimante à la fin, mais vous pouvez la conserver si vous le souhaitez.

Quelle imprimante puis-je obtenir pour 1,20 £?

Heureusement, pas bon marché et méchant. Il existe trois abonnements: laser couleur, laser monochrome et jet d’encre couleur.







Et avec tous, vous obtenez une imprimante pour 1 £ plus TVA. Cela signifie que vous pouvez obtenir une imprimante laser couleur DCP-L3510CDW (en fait une imprimante, un copieur et un scanner) d’une valeur de 264 £ pour seulement 1,20 £.

Brother propose son imprimante à jet d’encre tout-en-un DCP-J1100DW sur l’abonnement jet d’encre, qui coûte 322,80 £ si vous l’achetiez séparément sur le site Web de la société. Si vous avez besoin d’imprimer en A3, c’est bien, mais recevoir un MFC-J5330DW compatible A3 coûte 4,99 £ de plus par mois.

L’option laser mono est le DCP-L2530DW qui vaut 178 £.

Vous ne recevrez peut-être pas ces modèles exacts: Brother dit qu’il pourrait envoyer un modèle équivalent s’il ne peut pas fournir le modèle nommé.

Combien coûte un abonnement EcoPro?

Le moins cher est de 9,98 £ par mois, et c’est pour un abonnement de deux ans. Si vous ne souhaitez vous engager que pour un an, le prix est de 13 £ par mois.

Voici toutes les options, ainsi que le nombre de pages que vous pouvez imprimer par an:

Laser couleur Jet d’encre Laser mono Abonnement d’un an 29,99 £ par mois 14,99 £ par mois (19,98 £ pour A3) £ 13 par mois Abonnement de 2 ans £ 25.99 par mois 13 £ par mois (17,99 £ pour A3) 9,98 £ par mois Max. non. de pages par an 6000 6000 6000

Le nombre de pages est le montant que vous obtiendrez de l’encre ou du toner inclus par an selon une page standard de l’industrie. En d’autres termes, une quantité d’encre normale: pas des photos pleine page.

Lorsque l’encre ou le toner est épuisé, vous devez en commander davantage via le portail EcoPro de Brother, et vous ne pouvez le faire qu’une fois tous les 30 jours. Si vous dépassez les 6000 pages, vous pouvez toujours imprimer, mais vous devrez payer des «frais de recharge».

Brother affirme que les coûts d’abonnement vous permettent d’économiser 70% par rapport à l’achat de l’imprimante et des fournitures au prix fort. Cependant, il vaut toujours la peine de calculer le coût total de tout abonnement – tout comme avec un téléphone mobile – pour voir la dépense complète sur un ou deux ans.

L’offre à 1 £ prendra-t-elle fin?

Oui. L’offre d’une imprimante pour 1,20 £ est valable jusqu’au 31 mars 2021, après quoi vous serez facturé 20 £ à la place.

Dois-je garder l’imprimante?

Oui. Tout est à vous: vous ne le louez pas. Gardez à l’esprit que l’abonnement sera renouvelé automatiquement au bout de 12 ou 24 mois si vous ne l’annulez pas avec un préavis d’au moins 30 jours sur votre compte en ligne Brother.

Comment cela aide-t-il l’environnement?

Ces imprimantes «jetables» mentionnées au début étaient mauvaises pour l’environnement. Et ce n’est pas une blague.

L’abonnement de Brother s’appelle EcoPro pour une raison: l’objectif est de réduire l’impact sur l’environnement en recyclant à la fois les cartouches usagées (vous devez les rendre à Brother lorsqu’elles sont vides) et l’imprimante elle-même si vous ne souhaitez plus les conserver. il.

L’entreprise estime également qu’en gardant les imprimantes en service pendant une période plus longue (par opposition à en fabriquer de nouvelles), elle peut réduire les émissions de CO2 jusqu’à 66%. Vous pouvez même surveiller la «compensation totale de CO2e» dans votre compte Brother.

Brother remet également à neuf les imprimantes retournées et les envoie à de nouveaux abonnés, ce qui est encore mieux pour l’environnement.

