Comment obtenir une énorme affaire avec l’offre groupée Disney +

Vous connaissez et aimez déjà Disney + (vous et 103 millions d’autres personnes, bien sûr). Mais il existe un moyen de profiter de tout le plaisir qui pourrait vous faire économiser un tas de choses: une offre groupée qui donne aux utilisateurs accès à Disney +, Hulu et ESPN + pour un tarif mensuel unique de 13,99 $. Cette offre vous permet d’économiser environ 5 $, soit 25% du coût normal des trois services.

Que pouvez-vous regarder avec l’offre groupée Disney +?

La nouvelle plate-forme de diffusion directe aux consommateurs de Disney donne accès à des milliers d’épisodes de télévision et à des centaines de films de Disney Vault, Lucasfilm, Marvel, National Geographic, Pixar, etc. Parmi les plus grands moments forts figurent les exclusifs Disney + Originals, y compris une gamme complète de spectacles Marvel et Star Wars en direct, comme « The Mandalorian », ainsi que 30 saisons de la sitcom animée bien-aimée « The Simpsons ». Et tous vos classiques Disney préférés – «La Belle et la Bête», «Lilo & Stitch», «Mary Poppins», «Pirates des Caraïbes», «Blanche-Neige et les Sept Nains» – sont également inclus.

Normalement, Disney + coûte 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, Hulu commence à 5,99 $ par mois et ESPN + commence à 5,99 $ par mois ou 59,99 $ par an, vous pouvez donc payer près de 20 $ par mois si vous vous inscrivez aux trois services individuellement. Une fois que vous vous êtes inscrit au forfait Disney trois en un, vous recevrez également de nouveaux comptes pour les deux services supplémentaires. Regarder le contenu de chacun nécessitera sa propre application et sa propre connexion: Disney +, Hulu et l’application ESPN.

Avec ce nouveau forfait, vous aurez accès à la programmation Hulu soutenue par la publicité. Hulu comprend des émissions de télévision exclusives telles que «30 Rock», «Adventure Time», «Brooklyn Nine-Nine», «Family Guy», «Futurama», «Killing Eve», «King of the Hill», «Lost», «Preacher , « » Rick et Morty « , » Seinfeld « et » Teen Titans Go! » Il comprend également une vaste bibliothèque de films nouveaux et classiques. Avec ESPN +, vous pouvez diffuser des milliers d’événements sportifs en direct dans la MLB, la NBA League, la LNH, la MLS, l’UFC et plus, ainsi que des séries originales comme « The Fantasy Show with Matthew Berry ».

Inscrivez-vous au forfait Disney + pour 13,99 $ par mois

Pouvez-vous économiser de l’argent sur l’offre groupée Disney + si vous êtes déjà abonné à ESPN + ou Hulu?

Si vous êtes déjà abonné à Hulu ou ESPN + (ou aux deux), vous pouvez toujours vous inscrire au prix du forfait Disney. Consultez le guide du Centre d’aide Disney + pour toute question technique que vous pourriez rencontrer, mais l’inscription à l’offre groupée avec votre adresse e-mail Hulu existante – ou l’association de votre connexion ESPN à votre compte Disney + – devrait prendre en charge la majeure partie du travail.

Une fois que vous êtes passé d’une offre existante à l’abonnement mensuel tout-en-un, Disney créditera les économies qui en résultent sur votre nouveau prix total. Cependant, si vous recevez Hulu dans le cadre d’un abonnement Spotify, vous ne serez pas éligible pour passer directement à l’offre groupée en utilisant ce compte.

Que pouvez-vous utiliser pour regarder l’offre groupée Disney +?

Vous aurez besoin d’un appareil de diffusion en continu pour regarder Disney +, ESPN + et Hulu. Vous pouvez regarder Disney + sur un grand nombre d’appareils compatibles avec la diffusion en continu, tels que les téléviseurs et appareils Roku, les ordinateurs de bureau (dans votre navigateur Web), les téléphones et tablettes Android, les iPhone et iPad Apple, les appareils Android TV, les téléviseurs intelligents Samsung Tizen, Sony PlayStation 4, Xbox One, Amazon FireTV, Apple AirPlay et Google Chromebook et Chromecast.

Hulu est disponible sur les téléphones et tablettes Android, Android TV, Apple TV, Chromecast, Echo Show, tablettes Fire, Fire TV, Fire TV Stick, iPhones et iPads, certains modèles de téléviseurs LG, Nintendo Switch, navigateurs Mac et PC, PlayStation 3 et PS4, Roku et Roku Stick, téléviseurs Samsung, VIZIO SmartCast, Windows 10, Xbox 360 et Xbox One.

ESPN + fonctionne avec les appareils mobiles Android et iPhone, la plupart des navigateurs Web, Apple tvOS, Amazon Fire TV, Android TV, Roku, les téléviseurs intelligents Samsung Tizen, PlayStation 4 et Xbox One.

